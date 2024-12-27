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https://sarabic.ae/20241227/يرى-ما-لا-يراه-البشر-حاسوب-فائق-يرصد-كنوز-الأرض----1096238067.html
يرى ما لا يراه البشر... حاسوب فائق الأداء يرصد "كنوز الأرض"
يرى ما لا يراه البشر... حاسوب فائق الأداء يرصد "كنوز الأرض"
سبوتنيك عربي
كشف تقرير تقني جديد عن قيام شركة إيطالية بتشغيل حاسوب فائق الأداء يساعد في الكشف عن الثروات الباطنية. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T09:54+0000
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وأشار تقرير منصة "الطاقة"، إلى نجاح شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، في تشغيل أحدث حاسوب فائق الأداء للأغراض الصناعية، بهدف تعزيز اكتشاف النفط والغاز ودعم الطاقة النظيفة في عملياتها العالمية.وأكد التقرير أن الحاسوب "إتش بي سي 6" هو الأقوى من نوعه خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والأول في أوروبا، كما حلّ في المرتبة الخامسة لأسرع الحواسيب في العالم.وتصل سرعة الحاسوب إلى 477 بيتا فلوب في الثانية، أي إنه قادر على إجراء كوادريليون (مليون مليار) عملية في الثانية الواحدة.وأكد مدير قسم الأبحاث والأعمال الرقمية في شركة "إيني"، لورينزو فيوريلو، أن هذا النوع من الحواسيب يساعد في مجال التنقيب عن النفط والغاز.وتم استعمال الحاسوب في الاكتشافات الأخيرة، حيث ساعد في اجتياز طبقة ما قبل الملح، وهي سلسلة تكوينات جيولوجية تحت طبقات سميكة من الملح، وتقع على جانبَي جنوب المحيط الأطلنطي.وتستعمل شركات النفط العالمية الحواسب فائقة الأداء لتحليل بيانات المسوح الزلزالية ونمذجة سلوك خزانات النفط والغاز منذ سنوات مضت، وأخيرا بدأت تستعمل الذكاء الاصطناعي لتطوير توائم رقمية للأصول لاستحداث مئات الخيارات المتاحة لكيفية حفر الحقول وتحديد أماكن الآبار.وتهدف الشركة الإيطالية إلى الفوز بسباق التقدم التقني لتحسين عمليات التنقيب عن موارد النفط والغازعبر تطوير حواسيبها منذ ثمانينيات القرن الماضي.وأكدت الشركة الإيطالية أن هذا النوع من الحواسيب العملاقة التي تصفها بـ"الإرث التقني"، يمنحها ميزات تنافسية، ويوطد أقدامها على الساحة العالمية ويدعم تسريع وتيرة تحويل الطاقة.علماء روس يبتكرون نظاما حاسوبيا فريدا لتطوير قطاع النفط والغازإنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل
https://sarabic.ae/20241121/حاسوب-صيني-فائق-يتصدر-قائمة-أسرع-الحواسيب-العملاقة-في-العالم-1095055414.html
https://sarabic.ae/20240904/علماء-روس-يحققون-خطوة-مهمة-لتسريع-برامج-المعالجات-الجديدة-الحاسوبية--1092376560.html
https://sarabic.ae/20240904/علماء-روس-يحققون-خطوة-مهمة-لتسريع-برامج-المعالجات-الجديدة-الحاسوبية--1092376560.html
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اقتصاد, العالم, حاسوب, حاسوب كمومي, الحاسوب, علوم, منوعات
اقتصاد, العالم, حاسوب, حاسوب كمومي, الحاسوب, علوم, منوعات

يرى ما لا يراه البشر... حاسوب فائق الأداء يرصد "كنوز الأرض"

09:54 GMT 27.12.2024
© Getty Images / Westend61صورة لحاسوب عملاق فائق الأداء
صورة لحاسوب عملاق فائق الأداء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Getty Images / Westend61
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كشف تقرير تقني جديد عن قيام شركة إيطالية بتشغيل حاسوب فائق الأداء يساعد في الكشف عن الثروات الباطنية.
وأشار تقرير منصة "الطاقة"، إلى نجاح شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، في تشغيل أحدث حاسوب فائق الأداء للأغراض الصناعية، بهدف تعزيز اكتشاف النفط والغاز ودعم الطاقة النظيفة في عملياتها العالمية.
وأكد التقرير أن الحاسوب "إتش بي سي 6" هو الأقوى من نوعه خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والأول في أوروبا، كما حلّ في المرتبة الخامسة لأسرع الحواسيب في العالم.

ونوّهت الشركة الإيطالية "إيني"، إلى أن الحاسوب يحتوي على 14 ألف وحدة لمعالجة الرسومات من شركة "إيه إم دي"، وهي رقائق ذات قدرات عالية تُستعمل في إجراء الحسابات المعقّدة وتشغيل عمليات الذكاء الاصطناعي.

استخدم الحواسيب العملاقة لعلاج البيانات المعقدة والذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
مجتمع
حاسوب صيني فائق يتصدر قائمة أسرع الحواسيب العملاقة في العالم
21 نوفمبر, 14:17 GMT
وتصل سرعة الحاسوب إلى 477 بيتا فلوب في الثانية، أي إنه قادر على إجراء كوادريليون (مليون مليار) عملية في الثانية الواحدة.
وأكد مدير قسم الأبحاث والأعمال الرقمية في شركة "إيني"، لورينزو فيوريلو، أن هذا النوع من الحواسيب يساعد في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

وأضاف فيوريلو: "تمكنا من إيجاد النفط في أماكن لم نر فيها شيئًا، خوارزمياتنا قادرة على رسم صور واضحة عن مكان النفط وحجمه".

برمجة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
مجتمع
علماء روس يحققون خطوة مهمة لتسريع برامج المعالجات الجديدة الحاسوبية
4 سبتمبر, 08:16 GMT
وتم استعمال الحاسوب في الاكتشافات الأخيرة، حيث ساعد في اجتياز طبقة ما قبل الملح، وهي سلسلة تكوينات جيولوجية تحت طبقات سميكة من الملح، وتقع على جانبَي جنوب المحيط الأطلنطي.
وتستعمل شركات النفط العالمية الحواسب فائقة الأداء لتحليل بيانات المسوح الزلزالية ونمذجة سلوك خزانات النفط والغاز منذ سنوات مضت، وأخيرا بدأت تستعمل الذكاء الاصطناعي لتطوير توائم رقمية للأصول لاستحداث مئات الخيارات المتاحة لكيفية حفر الحقول وتحديد أماكن الآبار.
برمجة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
مجتمع
علماء روس يحققون خطوة مهمة لتسريع برامج المعالجات الجديدة الحاسوبية
4 سبتمبر, 08:16 GMT
وتهدف الشركة الإيطالية إلى الفوز بسباق التقدم التقني لتحسين عمليات التنقيب عن موارد النفط والغازعبر تطوير حواسيبها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأكدت الشركة الإيطالية أن هذا النوع من الحواسيب العملاقة التي تصفها بـ"الإرث التقني"، يمنحها ميزات تنافسية، ويوطد أقدامها على الساحة العالمية ويدعم تسريع وتيرة تحويل الطاقة.
علماء روس يبتكرون نظاما حاسوبيا فريدا لتطوير قطاع النفط والغاز
إنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل
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