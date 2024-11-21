https://sarabic.ae/20241121/حاسوب-صيني-فائق-يتصدر-قائمة-أسرع-الحواسيب-العملاقة-في-العالم-1095055414.html

حاسوب صيني فائق يتصدر قائمة أسرع الحواسيب العملاقة في العالم

حاسوب صيني فائق يتصدر قائمة أسرع الحواسيب العملاقة في العالم

سبوتنيك عربي

فاز الحاسوب الصيني "تيانخه" بالمركز الأول على قائمة "غرين غراف 500" المتخصصة في تقييم أداء الحواسيب العملاقة حول العالم. 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T14:17+0000

2024-11-21T14:17+0000

2024-11-21T14:17+0000

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واختار المركز الوطني للحواسيب العملاقة في بلدية تيانجين الصينية، الجيل الجديد من حاسوب "تيانخه" في هذا التصنيف، الذي حصل عليه أيضا عام 2021، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس.ولفتت الصحيفة إلى أن القائمة تصنف الحواسيب وفقا لسرعة الأداء مقارنة بمعدلات استهلاك الطاقة، وهي متخصصة في تقييم أداء الحواسيب العملاقة المصممة لمعالجة التصميمات والرسوم البيانية المعقدة بسرعة هائلة.ولفتت الصحيفة إلى أن الحوسبة البيانية أصبحت ركيزة مهمة من ركائز الذكاء الاصطناعي وهو جعلها مجالا بحثيا ينال منافسة عالمية سريعة وقوية.وأوضحت الصحيفة أن الحاسوب الفائق "تيانخه" تم تطويره بواسطة علماء الجيش الصيني في جامعة الدفاع الوطني.وذكرت أن قدرة حاسوب "تيانخه" بلغت 6 آلاف و320 مليون عملية لكل واحد واط من الطاقة، مشيرة إلى أنها أعلى معدلات معالجة مقارنة بأقل معدل استهلاك للطاقة في العالم، عند معالجة البيانات الضخمة.يذكر أن نسخة أخرى من الحاسوب نفسه حلت في المركز الثاني بمعدل معالجة بلغ 4 آلاف و385 مليون عملية لكل واحد واط من الطاقة، بينما جاء حاسوب "إينيد" الذي طورته جامعة بنسلفانيا، في المركز الثالث بمعدل 2057 مليون عملية لكل واط.ويعد تحليل الرسوم البيانية مجالا ناشئا في الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، ويعد أداة رئيسية لدراسة الشبكات المعقدة والأنماط والبيانات الهيكلية، مثل تحليل خرائط العلاقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تتبع سجلات المعاملات المالية.

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