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https://sarabic.ae/20241019/الصين-تعتمد-على-الذكاء-الاصطناعي-في-الحصص-المدرسية-لتحفيز-الطلاب-1093938216.html
الصين تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحصص المدرسية لتحفيز الطلاب
الصين تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحصص المدرسية لتحفيز الطلاب
سبوتنيك عربي
استخدمت بعض المدارس في الصين، تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة والمشاركة في الفصول الدراسية، ولابتكار أساليب جديدة في الدراسة. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T08:47+0000
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ونشرت قناة "بيو يان" على تطبيق "تلغرام" مقطع فيديو، يظهر كيف أن الأستاذ في الفصل الدراسي، اعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاختيار الطلاب للمشاركة في النشاط أثناء الحصة الدراسية.ووفقا للقناة، فإن "برمجيات الذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل تعابير الوجوه والعواطف عند الطلاب في الفصل الدراسي، الأمر الذي يساعد المعلمين على تحديد الطلاب الذين ليسوا بمزاج جيد أو غير مستعدين للحصة الدراسية".وذكرت بعض المواقع على شبكة الإنترنت، في وقت سابق أيضا، أن الصين تسعى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير مناهج دراسية جديدة لطلاب المدارس والاعتماد على هذه التقنيات لابتكار أساليب دراسية جديدة.يذكر أن الصين تتوسع في استخدام تلك التقنيات وخاصة مع العمليات الدراسية، وفي وقت سابق من العام الحالي، استخدمت عدد من المقاطعات والمدن الصينية، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لرصد مخالفات الامتحانات، وذلك لضمان العدالة بين جميع المتقدمين لامتحان القبول بالجامعات الوطنية.
https://sarabic.ae/20241017/دراسة-الذكاء-الاصطناعي-يعرض-مهندسي-البرمجيات-للخطر-1093864362.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الذكاء الاصطناعي, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الذكاء الاصطناعي, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الصين تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحصص المدرسية لتحفيز الطلاب

08:47 GMT 19.10.2024
© Fotolia / Serpebluروبوت ذكاء اصطناعي
روبوت ذكاء اصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© Fotolia / Serpeblu
تابعنا عبر
استخدمت بعض المدارس في الصين، تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة والمشاركة في الفصول الدراسية، ولابتكار أساليب جديدة في الدراسة.
ونشرت قناة "بيو يان" على تطبيق "تلغرام" مقطع فيديو، يظهر كيف أن الأستاذ في الفصل الدراسي، اعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاختيار الطلاب للمشاركة في النشاط أثناء الحصة الدراسية.
ووفقا للقناة، فإن "برمجيات الذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل تعابير الوجوه والعواطف عند الطلاب في الفصل الدراسي، الأمر الذي يساعد المعلمين على تحديد الطلاب الذين ليسوا بمزاج جيد أو غير مستعدين للحصة الدراسية".
الذكاء الاصطناعي في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
مجتمع
دراسة: الذكاء الاصطناعي يعرض مهندسي البرمجيات للخطر
17 أكتوبر, 11:25 GMT
وذكرت بعض المواقع على شبكة الإنترنت، في وقت سابق أيضا، أن الصين تسعى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير مناهج دراسية جديدة لطلاب المدارس والاعتماد على هذه التقنيات لابتكار أساليب دراسية جديدة.
يذكر أن الصين تتوسع في استخدام تلك التقنيات وخاصة مع العمليات الدراسية، وفي وقت سابق من العام الحالي، استخدمت عدد من المقاطعات والمدن الصينية، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لرصد مخالفات الامتحانات، وذلك لضمان العدالة بين جميع المتقدمين لامتحان القبول بالجامعات الوطنية.
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