https://sarabic.ae/20241017/دراسة-الذكاء-الاصطناعي-يعرض-مهندسي-البرمجيات-للخطر-1093864362.html
دراسة: الذكاء الاصطناعي يعرض مهندسي البرمجيات للخطر
دراسة: الذكاء الاصطناعي يعرض مهندسي البرمجيات للخطر
سبوتنيك عربي
أشارت دراسة حديثة إلى أن أكثر من 80 في المئة من مهندسي البرمجيات الحاليين يحتاجون لاكتساب مهارات جديدة للحفاظ على وظائفهم بحلول عام 2027. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T11:25+0000
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وأشارت الدراسة الصادرة عن شركة الأبحاث العالمية "جارتنر"، إلى أن السبب في ذلك هو النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حسبما ذكر موقع "بيزنس توداي".وأشارت الدراسة إلى أن مهندسي البرمجيات الذين يطورون أداءهم سيجدون فرص عمل جديدة.ورغم ذلك، فإن الدراسة أشارت إلى وجود تكهنات حول إمكانية تراجع مساهمة العامل البشري في مجال الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية.وأكدت الدراسة أهمية الاستثمار في منصات تطوير الذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات فرق هندسة البيانات لتتماشى مع التطورات المستمرة في هذا المجال.وبحسب الدراسة، فإن تأثير الذكاء الاصطناعي على البرمجيات ينقسم إلى 3 مراحل، أولها تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين سير العمل، بينما ستشهد المرحلة الثانية تحويل العديد من المهام البرمجية إلى الطرق الآلية بالكامل.وبصورة عامة، فإن 56 في المئة من مهندسي البرمجيات يرون أن مهارات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ستكون الأكثر طلبًا، بحسب الدراسة، التي أوضحت أن العديد منهم يعترف بأنهم يفتقرون للمهارات اللازمة لدمج هذه التقنيات في التطبيقات.
https://sarabic.ae/20241011/دراسة-الذكاء-الاصطناعي-يكتشف-أكثر-من-70-ألف-فيروس-جديد-باستخدام-المادة-المظلمة-1093656563.html
https://sarabic.ae/20240912/إنشاء-أكبر-مركز-بيانات-عالمي-لاستقراء-الذكاء-الاصطناعي-في-السعودية-1092634079.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار الذكاء الاصطناعي, علوم
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار الذكاء الاصطناعي, علوم
دراسة: الذكاء الاصطناعي يعرض مهندسي البرمجيات للخطر
أشارت دراسة حديثة إلى أن أكثر من 80 في المئة من مهندسي البرمجيات الحاليين يحتاجون لاكتساب مهارات جديدة للحفاظ على وظائفهم بحلول عام 2027.
وأشارت الدراسة الصادرة عن شركة الأبحاث العالمية "جارتنر"، إلى أن السبب في ذلك هو النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حسبما ذكر
موقع "بيزنس توداي".
وأشارت الدراسة إلى أن مهندسي البرمجيات الذين يطورون أداءهم سيجدون فرص عمل جديدة.
ورغم ذلك، فإن الدراسة أشارت إلى وجود تكهنات حول إمكانية تراجع مساهمة العامل البشري في مجال الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية.
لكن الدراسة أوضحت أن الإبداع والخبرة البشرية سيظلان ضروريين لتطوير برمجيات متقدمة.
وأكدت الدراسة أهمية الاستثمار في منصات تطوير الذكاء الاصطناعي، وتطوير مهارات فرق هندسة البيانات
لتتماشى مع التطورات المستمرة في هذا المجال.
وبحسب الدراسة، فإن تأثير الذكاء الاصطناعي على البرمجيات ينقسم إلى 3 مراحل، أولها تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين سير العمل، بينما ستشهد المرحلة الثانية تحويل العديد من المهام البرمجية إلى الطرق الآلية بالكامل.
وفي المرحلة الثالثة، ستصبح هندسة الذكاء الاصطناعي
أكثر كفاءة، ما سيزيد الطلب على مهندسي البرمجيات القادرين على تلبية احتياجات الشركات في هذا المجال بما يمتلكونه من قدرات تقنية متطورة، وفقا للدراسة.
وبصورة عامة، فإن 56 في المئة من مهندسي البرمجيات يرون أن مهارات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ستكون الأكثر طلبًا، بحسب الدراسة، التي أوضحت أن العديد منهم يعترف بأنهم يفتقرون للمهارات اللازمة لدمج هذه التقنيات في التطبيقات.