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https://sarabic.ae/20240912/إنشاء-أكبر-مركز-بيانات-عالمي-لاستقراء-الذكاء-الاصطناعي-في-السعودية-1092634079.html
إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في السعودية
إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في السعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أرامكو" الرقمية السعودية، اليوم الخميس، عن تدشين أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الصناعي في المملكة. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T10:02+0000
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وأشارت على هامش انعقاد القمة العالمية للذكاء الصناعي في الرياض، إلى أن المشروع بالتعاون مع شركة "جروك"، الرائدة في مجال الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم خلال مؤتمر "ليب"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.وتهدف الشراكة بين "أرامكو" و"جروك"، إلى إحداث نقلة نوعية في معالجة البيانات والتحليلات عبر القطاعات المختلفة، من خلال دمج البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لشركة "جروك"، مع الأهداف الاستراتيجية لـ"أرامكو" الرقمية.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" الرقمية، طارق أمين، أن المشروع "يعد خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمحور رئيسي للتكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم".وتابع: "سيسهم هذا المركز في إحداث نقلة نوعية في دعم التحول الرقمي، وتوطين أحدث التقنيات المتقدمة، مع التركيز على تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية وضمان الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030".ويتميّز المركز الجديد بالاعتماد على تقنية "جروك إل بي يو"، التي تمثّل قمة التطور في معالجات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحمّل أعباء العمل الكبيرة في الاستدلال، والتي ستمكّن من تحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يسرّع اتخاذ القرارات عبر مختلف القطاعات، كما يتميز المركز باستخدام أحدث حلول الطاقة الخضراء لضمان عمليات مستدامة بيئيا.ومع حلول نهاية العام الحالي، ستصل قدرة أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في السعودية، إلى معالجة 5.28 مليون رمز في الثانية، ومن المتوقع أن ترتفع القدرة إلى 53 مليون رمز في الثانية، مع حلول نهاية العام المقبل 2025.
https://sarabic.ae/20240907/السعودية-تنظم-أول-نسخة-عالمية-للذكاء-الاصطناعي-بمشاركة-أكثر-من-25-دولة-1092487964.html
https://sarabic.ae/20240910/6-تقنيات-مذهلة-للذكاء-الاصطناعي-ستغير-العالم--أجمل-الصو-1092582986.html
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أخبار الذكاء الاصطناعي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي
أخبار الذكاء الاصطناعي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي

إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في السعودية

10:02 GMT 12.09.2024
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligenteتكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligente
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أعلنت شركة "أرامكو" الرقمية السعودية، اليوم الخميس، عن تدشين أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الصناعي في المملكة.
وأشارت على هامش انعقاد القمة العالمية للذكاء الصناعي في الرياض، إلى أن المشروع بالتعاون مع شركة "جروك"، الرائدة في مجال الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم خلال مؤتمر "ليب"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وتهدف الشراكة بين "أرامكو" و"جروك"، إلى إحداث نقلة نوعية في معالجة البيانات والتحليلات عبر القطاعات المختلفة، من خلال دمج البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لشركة "جروك"، مع الأهداف الاستراتيجية لـ"أرامكو" الرقمية.
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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" الرقمية، طارق أمين، أن المشروع "يعد خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمحور رئيسي للتكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم".
وأوضح أنه "من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى بناء بنية تحتية متقدمة توفر وصولا مرنا وشاملا لقدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي عبر منصتنا التجارية "نواة".
وتابع: "سيسهم هذا المركز في إحداث نقلة نوعية في دعم التحول الرقمي، وتوطين أحدث التقنيات المتقدمة، مع التركيز على تعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية وضمان الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030".
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ويتميّز المركز الجديد بالاعتماد على تقنية "جروك إل بي يو"، التي تمثّل قمة التطور في معالجات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحمّل أعباء العمل الكبيرة في الاستدلال، والتي ستمكّن من تحليل البيانات في الوقت الفعلي، مما يسرّع اتخاذ القرارات عبر مختلف القطاعات، كما يتميز المركز باستخدام أحدث حلول الطاقة الخضراء لضمان عمليات مستدامة بيئيا.
ومع حلول نهاية العام الحالي، ستصل قدرة أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في السعودية، إلى معالجة 5.28 مليون رمز في الثانية، ومن المتوقع أن ترتفع القدرة إلى 53 مليون رمز في الثانية، مع حلول نهاية العام المقبل 2025.
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