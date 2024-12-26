https://sarabic.ae/20241226/روساتوم-تبدأ-التشغيل-التجريبي-لأول-مفاعل-نيوتروني-سريع-مبرد-بالرصاص-في-العالم-1096199190.html

"روساتوم" تبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل نيوتروني سريع مبرد بالرصاص في العالم

"روساتوم" تبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل نيوتروني سريع مبرد بالرصاص في العالم

سبوتنيك عربي

أعلنت مؤسسة "روساتوم" الروسية، عن تحقيق أول إنجاز رئيسي في تطوير نظام الطاقة النووية من الجيل الرابع، حيث بدأت التشغيل التجريبي لوحدة تصنيع وإعادة تصنيع الوقود... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T08:55+0000

2024-12-26T08:55+0000

2024-12-26T08:55+0000

اقتصاد

روسيا

روساتوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096199669_0:43:461:302_1920x0_80_0_0_7e600a53ba8f47fb1007871d1afe56f0.jpg

وتُعد هذه المنشأة الأولى من بين 3 منشآت فريدة ضمن مجمع الطاقة النووية التجريبي للجيل الرابع (PDEC)، والذي يتم بناؤه كجزء من المشروع الاستراتيجي "بريوريف" (الاختراق) في موقع مجمع الكيمياء السيبيري (وهو مؤسسة تابعة لقسم الوقود في روساتوم).تفاصيل منشأة تصنيع الوقودتتألف منشأة تصنيع الوقود من 4 مواقع إنتاج، التخليق الكربوحراري لنيتريدات اليورانيوم والبلوتونيوم المختلطة، وتصنيع كريات الوقود، وتصنيع عناصر الوقود، وتجميع حزم الوقود الكاملة، وسيصل عدد الموظفين في المنشأة إلى 250 شخصًا.وفي الوقت الحالي، يتعلم مشغلو المنشأة التكنولوجيا ويكتسبون خبرة في تصنيع حزم الوقود باستخدام مصفوفة وقود اليورانيوم المستنفد، بما يتوافق مع ترخيص الهيئة التنظيمية النووية والصناعية الروسية "روستشنادزور".يشار إلى أن علماء "روساتوم" قد طوّروا تقنية فريدة لتصنيع وقود نيتريد اليورانيوم- البلوتونيوم في روسيا. وقد تم اختبار التجميعات التجريبية بعناصر وقود "MNUP" بنجاح في مفاعل الأبحاث السريع "BOR-60"، وكذلك في المفاعل التجاري "BN-600" في محطة بيلويارسك النووية.وأتاحت نتائج هذه الاختبارات والعمليات الحصول على البيانات المطلوبة للتحقق من تحميل الوقود الأولي للمفاعل، بما في ذلك مستوى استهلاك الوقود النووي الكافي في هذه المرحلة.مكونات مجمع الطاقة التجريبيسيتضمن مجمع الطاقة التجريبي 3 منشآت مترابطة فريدة، وحدة تصنيع، وحدة إعادة تصنيع وقود نيتريد اليورانيوم- البلوتونيوم الكثيف ومحطة طاقة نووية بمفاعل مبتكر سريع التبريد بالرصاص "BREST-OD-300"، ووحدة لإعادة معالجة الوقود المشع.ولأول مرة على المستوى العالمي، سيتم بناء محطة طاقة نووية بمفاعل سريع ونظام دورة وقود نووي مغلقة وثابتة في موقع واحد.وبعد إعادة المعالجة، سيتم إرسال الوقود المشع لإعادة تصنيعه، ما يجعل هذا النظام شبه مستقل تمامًا عن الإمدادات الخارجية من موارد الطاقة.وأضاف: "تتوافق هذه المبادئ تمامًا مع الحلول التكنولوجية المعتمدة في مجمع الطاقة النووية التجريبي، مثل الوقود المصنوع من اليورانيوم والبلوتونيوم المستنفدين، ومنشأة مفاعل "BREST" القائمة على مبادئ الأمان الطبيعي، وأحدث التقنيات الكيميائية الإشعاعية لإعادة معالجة الوقود المشع".مواقع التصنيع الإضافيةولتوفير التصنيع النهائي للوقود في موقع مجمع الطاقة النووية التجريبي للجيل الرابع في سيفيرسك، تم إنشاء مواقع إنتاج جديدة في عدة مؤسسات تابعة لقسم الوقود في "روساتوم".تصميم مبتكر وآمنسيكون مفاعل "BREST-OD-300" أول مفاعل في العالم يبرد بالرصاص، حيث يعتمد تصميمه على مبادئ ما يُعرف بالأمان الطبيعي.وسيُمكّن إنتاجه وتشغيله من توسيع قاعدة الموارد لصناعة الطاقة النووية بشكل كبير، وإعادة معالجة تجميعات الوقود المشع لإنتاج وقود جديد بدلاً من تخزينها، وتقليل حجم النفايات النووية ونشاطها الإشعاعي بشكل جذري.يشار إلى أن المفاعلات الحرارية للنيوترونات، التي تشكل أساس صناعة الطاقة النووية الحديثة، تعتمد على نحو 1% فقط من اليورانيوم الطبيعي، بينما يتم إرسال 99% المتبقية للتخزين المؤقت أو التخلص منها كنفايات مشعة.وفقًا لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشمل أنظمة الطاقة النووية من الجيل الرابع تقنيات تحقق نتائج مشتركة - كفاءة أعلى في استخدام الوقود وزيادة الأمان وكفاءة الطاقة وتقليل الوقود النووي المستهلك.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, روسيا, روساتوم