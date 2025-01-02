https://sarabic.ae/20250102/دراسة-تكشف-الاستراتيجيات-الفعالة-لتحقيق-النجاح-في-عام-2025-1096409828.html

دراسة تكشف الاستراتيجيات الفعالة لتحقيق النجاح في عام 2025

دراسة تكشف الاستراتيجيات الفعالة لتحقيق النجاح في عام 2025

سبوتنيك عربي

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب"في الآونة الأخيرة، أن 7 من كل 10 بالغين يخططون لتحديد أهداف للعام الحالي 2025. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T09:30+0000

2025-01-02T09:30+0000

2025-01-02T09:30+0000

مجتمع

علوم

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ووفقًا لموقع "ستاتيستا"، فإن الأهداف الأكثر شيوعًا هي الأهداف الصحية (التمارين الرياضية والنظام الغذائي)، تليها توفير المال.وهذا هو سبب ذروة مبيعات معدات التمارين الرياضية في يناير/ كانون الثاني الجاري، لكن الأبحاث تظهر أن ربعنا يفشل في الالتزام بقرارات العام الجديد بعد أسبوع واحد فقط، وأكثر من النصف في غضون 6 أشهر.فلماذا إذن نستمر في اتخاذ القرارات؟ غالبًا ما تكون مصحوبة بنفقات كبيرة، على الرغم من أننا نستمر في كسرها، وماذا يمكننا أن نفعل للاستمرار؟ إن الرؤى الحديثة المستمدة من علم السلوك تحمل بعض الإجابات. ووضع عالم النفس أبراهام ماسلو، تحقيق الذات، على رأس التسلسل الهرمي للاحتياجات البشرية، فأنت تريد أن تكون النسخة الأكثر لياقة من نفسك، وهذا أمر طبيعي.وبحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت" العلمي، فإن المشكلة هي أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تتطلب قوة إرادة وانضباطا، أكثر مما يستطيع معظمنا القيام به.وخاصة عندما يواجه المرء الاختيار بين الأريكة المريحة والدراجة الثابتة، قد تكون طموحاتك عالية ولكن جسدك ضعيف، وتشعر أن ممارسة التمارين الرياضية صعبة.وبيّن العلماء أن نجاح استراتيجيات تحقيق الأهداف يرتبط بعوامل عدة وهي التنظيم الذاتي، وتتضمن أيضا مراقبة سلوكنا بحثًا عن أي نقاط ضعف، وتصحيحها عند اكتشافها.دفع الذات إلى الأمام (التحفيز)افتح صفحة جديدةهل يجب أن تحاول مرة أخرى في عام 2025؟ نعم، يعتبر العام الجديد فرصة طبيعية لتحسين الذات، بسبب تأثير البدايات الجديدة.فقد وجد علماء النفس أن الأحداث التي تشير إلى مرور الوقت (أعياد الميلاد، العطلات، رأس السنة الجديدة)، تسمح للناس بإرجاع إخفاقاتهم عقليًا إلى الماضي، والبدء من جديد بصفحة جديدة، إنه تكتيك غريب وناجح.علماء يطورون مادة قابلة للتمدد والتقلص بطريقة مدهشة... فيديو"تشات جي بي تي" يعجز عن الرد على الأسئلة بسبب عطل عالمي

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