دراسة تكشف الاستراتيجيات الفعالة لتحقيق النجاح في عام 2025

عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20250102/دراسة-تكشف-الاستراتيجيات-الفعالة-لتحقيق-النجاح-في-عام-2025-1096409828.html
دراسة تكشف الاستراتيجيات الفعالة لتحقيق النجاح في عام 2025
دراسة تكشف الاستراتيجيات الفعالة لتحقيق النجاح في عام 2025
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب"في الآونة الأخيرة، أن 7 من كل 10 بالغين يخططون لتحديد أهداف للعام الحالي 2025. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-02T09:30+0000
مجتمع
علوم
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ووفقًا لموقع "ستاتيستا"، فإن الأهداف الأكثر شيوعًا هي الأهداف الصحية (التمارين الرياضية والنظام الغذائي)، تليها توفير المال.وهذا هو سبب ذروة مبيعات معدات التمارين الرياضية في يناير/ كانون الثاني الجاري، لكن الأبحاث تظهر أن ربعنا يفشل في الالتزام بقرارات العام الجديد بعد أسبوع واحد فقط، وأكثر من النصف في غضون 6 أشهر.فلماذا إذن نستمر في اتخاذ القرارات؟ غالبًا ما تكون مصحوبة بنفقات كبيرة، على الرغم من أننا نستمر في كسرها، وماذا يمكننا أن نفعل للاستمرار؟ إن الرؤى الحديثة المستمدة من علم السلوك تحمل بعض الإجابات. ووضع عالم النفس أبراهام ماسلو، تحقيق الذات، على رأس التسلسل الهرمي للاحتياجات البشرية، فأنت تريد أن تكون النسخة الأكثر لياقة من نفسك، وهذا أمر طبيعي.وبحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت" العلمي، فإن المشكلة هي أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تتطلب قوة إرادة وانضباطا، أكثر مما يستطيع معظمنا القيام به.وخاصة عندما يواجه المرء الاختيار بين الأريكة المريحة والدراجة الثابتة، قد تكون طموحاتك عالية ولكن جسدك ضعيف، وتشعر أن ممارسة التمارين الرياضية صعبة.وبيّن العلماء أن نجاح استراتيجيات تحقيق الأهداف يرتبط بعوامل عدة وهي التنظيم الذاتي، وتتضمن أيضا مراقبة سلوكنا بحثًا عن أي نقاط ضعف، وتصحيحها عند اكتشافها.دفع الذات إلى الأمام (التحفيز)افتح صفحة جديدةهل يجب أن تحاول مرة أخرى في عام 2025؟ نعم، يعتبر العام الجديد فرصة طبيعية لتحسين الذات، بسبب تأثير البدايات الجديدة.فقد وجد علماء النفس أن الأحداث التي تشير إلى مرور الوقت (أعياد الميلاد، العطلات، رأس السنة الجديدة)، تسمح للناس بإرجاع إخفاقاتهم عقليًا إلى الماضي، والبدء من جديد بصفحة جديدة، إنه تكتيك غريب وناجح.علماء يطورون مادة قابلة للتمدد والتقلص بطريقة مدهشة... فيديو"تشات جي بي تي" يعجز عن الرد على الأسئلة بسبب عطل عالمي
https://sarabic.ae/20241230/أبرز-9-أحداث-علمية-سجلت-عام-2024---1096336089.html
https://sarabic.ae/20250101/دراسة-عقار-شائع-قد-يساعدك-على-القيادة-بشكل-أفضل--1096384683.html
https://sarabic.ae/20250101/دراسة-إفراغ-الأمعاء-قبل-ممارسة-الرياضة-له-تأثير-مذهل-على-أدائك--1096386996.html
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علوم
علوم

دراسة تكشف الاستراتيجيات الفعالة لتحقيق النجاح في عام 2025

09:30 GMT 02.01.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصوردراسة
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Sputnik . Ruslan Krivobok
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تابعنا عبر
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب"في الآونة الأخيرة، أن 7 من كل 10 بالغين يخططون لتحديد أهداف للعام الحالي 2025.
ووفقًا لموقع "ستاتيستا"، فإن الأهداف الأكثر شيوعًا هي الأهداف الصحية (التمارين الرياضية والنظام الغذائي)، تليها توفير المال.
وهذا هو سبب ذروة مبيعات معدات التمارين الرياضية في يناير/ كانون الثاني الجاري، لكن الأبحاث تظهر أن ربعنا يفشل في الالتزام بقرارات العام الجديد بعد أسبوع واحد فقط، وأكثر من النصف في غضون 6 أشهر.
وبعد عامين، ينجح 20% فقط، من أؤلئك الذين عقدوا العزم على تحقيق أهدافهم.
فلماذا إذن نستمر في اتخاذ القرارات؟ غالبًا ما تكون مصحوبة بنفقات كبيرة، على الرغم من أننا نستمر في كسرها، وماذا يمكننا أن نفعل للاستمرار؟ إن الرؤى الحديثة المستمدة من علم السلوك تحمل بعض الإجابات.
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لا تمارس الحيوانات التمارين الرياضية، فالكثير منها موجه نحو تحقيق الأهداف (تطارد أو تهرب)، ولكن البشر فقط لديهم القدرة على السعي إلى تحسين الذات لتحقيق أهداف أفضل في المستقبل، والتمارين الرياضية هي مثال على ذلك.

ووضع عالم النفس أبراهام ماسلو، تحقيق الذات، على رأس التسلسل الهرمي للاحتياجات البشرية، فأنت تريد أن تكون النسخة الأكثر لياقة من نفسك، وهذا أمر طبيعي.
وبحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت" العلمي، فإن المشكلة هي أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تتطلب قوة إرادة وانضباطا، أكثر مما يستطيع معظمنا القيام به.
وخاصة عندما يواجه المرء الاختيار بين الأريكة المريحة والدراجة الثابتة، قد تكون طموحاتك عالية ولكن جسدك ضعيف، وتشعر أن ممارسة التمارين الرياضية صعبة.
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مرد ذلك لأن أدمغتنا تطورت في العصر الحجري عندما كان من المنطقي أن نبقى كسالى كلما سنحت الفرصة، ومع محدودية الطعام، كان أسلافنا بحاجة إلى الحفاظ على الطاقة للمطاردة (الفرائس)، أو الهروب من المفترسين.

وبيّن العلماء أن نجاح استراتيجيات تحقيق الأهداف يرتبط بعوامل عدة وهي التنظيم الذاتي، وتتضمن أيضا مراقبة سلوكنا بحثًا عن أي نقاط ضعف، وتصحيحها عند اكتشافها.
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دفع الذات إلى الأمام (التحفيز)

إن أساتذة التأمل يحولون الضعف إلى قوة، ويمكنك أنت أيضاً فعل ذلك، إذ أن استخدام العيوب النفسية البشرية، الناجمة عن تطورنا لصالحك، وهذا ما يُعرف بـ"الدفع الذاتي".

افتح صفحة جديدة
هل يجب أن تحاول مرة أخرى في عام 2025؟ نعم، يعتبر العام الجديد فرصة طبيعية لتحسين الذات، بسبب تأثير البدايات الجديدة.
فقد وجد علماء النفس أن الأحداث التي تشير إلى مرور الوقت (أعياد الميلاد، العطلات، رأس السنة الجديدة)، تسمح للناس بإرجاع إخفاقاتهم عقليًا إلى الماضي، والبدء من جديد بصفحة جديدة، إنه تكتيك غريب وناجح.
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