دراسة: عقار شائع قد يساعدك على القيادة بشكل أفضل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
13:35 GMT
25 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
17:33 GMT
29 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250101/دراسة-عقار-شائع-قد-يساعدك-على-القيادة-بشكل-أفضل--1096384683.html
دراسة: عقار شائع قد يساعدك على القيادة بشكل أفضل
دراسة: عقار شائع قد يساعدك على القيادة بشكل أفضل
سبوتنيك عربي
كشف علماء من جامعة سوينبورن الأسترالية، عن عقار شائع يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، قد يساعد الأشخاص على قيادة المركبات بشكل أفضل. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T12:28+0000
2025-01-01T12:28+0000
مجتمع
علوم
الصحة
اضطراب نفسي
اضطراب عقلي
اضطرابات نفسية
فرط النشاط
أدوية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104375/56/1043755642_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3009adacddaf286e0e987595fec964bb.jpg
وقد تساعد الجرعات المنخفضة من دواء الـ"ميثيلفينيديت"، الذي يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، الأشخاص على التركيز على الطريق عند القيادة لمسافات طويلة، وتجنب تشتت ذهنهم.ويصف الأطباء هذا الدواء لنحو 90 بالمئة من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والذي يُباع عادةً تحت الاسم التجاري "ريتالين". وبالنسبة لشخص يتناول دواءً لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، فإن القيادة من دونه قد تشبه القيادة دون نظارات.واستعانت هذه الدراسة بـ25 سائقًا يتمتعون بصحة عقلية وجسدية، دون تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم، لمعرفة التأثير الذي قد يحدثه الـ"ميثيلفينيديت" على أدائهم في القيادة.وطُلب من المشاركين القيادة لمدة 40 دقيقة، مع الحفاظ على سرعة ثابتة تبلغ 100 كيلومتر في الساعة في المسار الأيسر. في بعض الأحيان، كانت ظروف المرور تتطلب منهم تجاوز المركبات الأخرى.بينما ركّز المشاركون على "الطريق"، إذ كانت آلة تراقب عن كثب حركات أعينهم، وتتبع مدة تثبيت العين ومعدلها عبر كاميرا مواجهة للسائق مثبتة على لوحة القيادة، وسجل الحاسوب مدى انحراف السائقين عن مركز حاراتهم المرورية.وقامت خوارزمية رياضية بتقييم مدى تشتت أو تركيز نظرات السائقين أثناء المهمة، وكذلك مدى عشوائية أو هيكلة سلوك المسح البصري لديهم.وقلل الـ"ميثيلفينيديت" من انخفاض الأداء الذي يعاني منه السائقون عادةً أثناء مهام القيادة، وبالمقارنة بالدواء الوهمي، كان لدى السائقين الذين تناولوا الدواء سيطرة أفضل على السيارة وحافظوا على سرعة أكثر ثباتًا.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هناك حاجة واضحة لمزيد من البحث في هذا المجال، وخاصة الدراسات التي تهدف إلى تحديد التغييرات الأكثر وضوحًا في السلوك العيني الناجم عن الـ"ميثيلفينيديت" والمنشطات النفسية الأخرى.عملان شائعان يجنبانك مرض "ألزهايمر"علماء روس يقترحون طريقة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"
https://sarabic.ae/20241127/طريقة-مبتكرة-لتعليم-قيادة-السيارات-في-الصين-فيديو-1095233851.html
https://sarabic.ae/20240822/سيارات-ذاتية-القيادة-تتحدث-مع-بعضها-وتسبب-إزعاجا-للجيران-فيديو-1092000834.html
https://sarabic.ae/20241129/روسيا-تطور-أرصفة-مقاومة-للصقيع-وتتوهج-في-الظلام-1095332211.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104375/56/1043755642_204:0:1911:1280_1920x0_80_0_0_0ffaabc147da66db730fef16ba6d3bf2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, اضطراب نفسي, اضطراب عقلي, اضطرابات نفسية, فرط النشاط, أدوية
علوم, الصحة, اضطراب نفسي, اضطراب عقلي, اضطرابات نفسية, فرط النشاط, أدوية

دراسة: عقار شائع قد يساعدك على القيادة بشكل أفضل

12:28 GMT 01.01.2025
© Photo / Pixabay//Pexelsقيادة السيارة
قيادة السيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Photo / Pixabay//Pexels
تابعنا عبر
كشف علماء من جامعة سوينبورن الأسترالية، عن عقار شائع يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، قد يساعد الأشخاص على قيادة المركبات بشكل أفضل.
وقد تساعد الجرعات المنخفضة من دواء الـ"ميثيلفينيديت"، الذي يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، الأشخاص على التركيز على الطريق عند القيادة لمسافات طويلة، وتجنب تشتت ذهنهم.
ويصف الأطباء هذا الدواء لنحو 90 بالمئة من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والذي يُباع عادةً تحت الاسم التجاري "ريتالين". وبالنسبة لشخص يتناول دواءً لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، فإن القيادة من دونه قد تشبه القيادة دون نظارات.

وأشارت الدراسة إلى أن البالغين المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، أكثر عرضة لحوادث الطرق وإصابات السيارات. ومن المعروف أن تناول الـ"ميثيلفينيديت" يحسّن من أدائهم في القيادة. كل هذا ربما يسهم في حقيقة مفادها أن أدوية اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط يمكن أن تضيف سنوات إلى حياة بعض الأشخاص.

قيادة السيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
مجتمع
طريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين.. فيديو
27 نوفمبر 2024, 07:37 GMT
واستعانت هذه الدراسة بـ25 سائقًا يتمتعون بصحة عقلية وجسدية، دون تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم، لمعرفة التأثير الذي قد يحدثه الـ"ميثيلفينيديت" على أدائهم في القيادة.

وتم إعطاء المتطوعين في الدراسة 10 ملغ من الـ"ميثيلفينيديت" أو دواء وهمي قبل 85 دقيقة من الجلوس خلف عجلة القيادة في جهاز محاكاة القيادة، الذي يحاكي طريقًا سريعًا ثنائي الاتجاه بطول 105 كيلومتر (65 ميلاً) بأربع حارات مع علامات الطرق القياسية واللافتات.

وطُلب من المشاركين القيادة لمدة 40 دقيقة، مع الحفاظ على سرعة ثابتة تبلغ 100 كيلومتر في الساعة في المسار الأيسر. في بعض الأحيان، كانت ظروف المرور تتطلب منهم تجاوز المركبات الأخرى.
سيارات ذاتية القيادة تتحدث مع بعضها وتسبب إزعاجا للجيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
مجتمع
سيارات ذاتية القيادة "تتحدث مع بعضها" وتسبب إزعاجا للجيران... فيديو
22 أغسطس 2024, 13:28 GMT
بينما ركّز المشاركون على "الطريق"، إذ كانت آلة تراقب عن كثب حركات أعينهم، وتتبع مدة تثبيت العين ومعدلها عبر كاميرا مواجهة للسائق مثبتة على لوحة القيادة، وسجل الحاسوب مدى انحراف السائقين عن مركز حاراتهم المرورية.
وقامت خوارزمية رياضية بتقييم مدى تشتت أو تركيز نظرات السائقين أثناء المهمة، وكذلك مدى عشوائية أو هيكلة سلوك المسح البصري لديهم.

ويقول المؤلفون: "لقد أدى الـ"ميثيلفينيديت" إلى تحسين أداء القيادة بشكل ملحوظ من خلال تقليل الانحراف في الحارة واختلاف السرعة، وخاصة في النصف الأخير من القيادة".

مسار الضوء الأصفر المتدفق تحت الطريق الحضري المستقيم في الليل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
مجتمع
روسيا تطور أرصفة مقاومة للصقيع وتتوهج في الظلام
29 نوفمبر 2024, 15:23 GMT
وقلل الـ"ميثيلفينيديت" من انخفاض الأداء الذي يعاني منه السائقون عادةً أثناء مهام القيادة، وبالمقارنة بالدواء الوهمي، كان لدى السائقين الذين تناولوا الدواء سيطرة أفضل على السيارة وحافظوا على سرعة أكثر ثباتًا.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هناك حاجة واضحة لمزيد من البحث في هذا المجال، وخاصة الدراسات التي تهدف إلى تحديد التغييرات الأكثر وضوحًا في السلوك العيني الناجم عن الـ"ميثيلفينيديت" والمنشطات النفسية الأخرى.
عملان شائعان يجنبانك مرض "ألزهايمر"
علماء روس يقترحون طريقة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала