https://sarabic.ae/20250101/دراسة-عقار-شائع-قد-يساعدك-على-القيادة-بشكل-أفضل--1096384683.html

دراسة: عقار شائع قد يساعدك على القيادة بشكل أفضل

دراسة: عقار شائع قد يساعدك على القيادة بشكل أفضل

سبوتنيك عربي

كشف علماء من جامعة سوينبورن الأسترالية، عن عقار شائع يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، قد يساعد الأشخاص على قيادة المركبات بشكل أفضل. 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T12:28+0000

2025-01-01T12:28+0000

2025-01-01T12:28+0000

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وقد تساعد الجرعات المنخفضة من دواء الـ"ميثيلفينيديت"، الذي يستخدم لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، الأشخاص على التركيز على الطريق عند القيادة لمسافات طويلة، وتجنب تشتت ذهنهم.ويصف الأطباء هذا الدواء لنحو 90 بالمئة من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والذي يُباع عادةً تحت الاسم التجاري "ريتالين". وبالنسبة لشخص يتناول دواءً لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، فإن القيادة من دونه قد تشبه القيادة دون نظارات.واستعانت هذه الدراسة بـ25 سائقًا يتمتعون بصحة عقلية وجسدية، دون تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم، لمعرفة التأثير الذي قد يحدثه الـ"ميثيلفينيديت" على أدائهم في القيادة.وطُلب من المشاركين القيادة لمدة 40 دقيقة، مع الحفاظ على سرعة ثابتة تبلغ 100 كيلومتر في الساعة في المسار الأيسر. في بعض الأحيان، كانت ظروف المرور تتطلب منهم تجاوز المركبات الأخرى.بينما ركّز المشاركون على "الطريق"، إذ كانت آلة تراقب عن كثب حركات أعينهم، وتتبع مدة تثبيت العين ومعدلها عبر كاميرا مواجهة للسائق مثبتة على لوحة القيادة، وسجل الحاسوب مدى انحراف السائقين عن مركز حاراتهم المرورية.وقامت خوارزمية رياضية بتقييم مدى تشتت أو تركيز نظرات السائقين أثناء المهمة، وكذلك مدى عشوائية أو هيكلة سلوك المسح البصري لديهم.وقلل الـ"ميثيلفينيديت" من انخفاض الأداء الذي يعاني منه السائقون عادةً أثناء مهام القيادة، وبالمقارنة بالدواء الوهمي، كان لدى السائقين الذين تناولوا الدواء سيطرة أفضل على السيارة وحافظوا على سرعة أكثر ثباتًا.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هناك حاجة واضحة لمزيد من البحث في هذا المجال، وخاصة الدراسات التي تهدف إلى تحديد التغييرات الأكثر وضوحًا في السلوك العيني الناجم عن الـ"ميثيلفينيديت" والمنشطات النفسية الأخرى.عملان شائعان يجنبانك مرض "ألزهايمر"علماء روس يقترحون طريقة لتسريع شبكة الـ"واي فاي"

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علوم, الصحة, اضطراب نفسي, اضطراب عقلي, اضطرابات نفسية, فرط النشاط, أدوية