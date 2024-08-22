سيارات ذاتية القيادة "تتحدث مع بعضها" وتسبب إزعاجا للجيران... فيديو
© Photo / X/dip_akسيارات ذاتية القيادة "تتحدث مع بعضها" وتسبب إزعاجا للجيران
© Photo / X/dip_ak
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اشتكى سكان مبان مجاورة لمرآب مخصص لسيارات ذاتية القيادة تتبع لشركة "وايمو"، بسبب الضجة التي تحدثها هذه السيارات وهي "تتحدث مع بعضها"، لا سيما ليلا.
وكانت الشركة استأجرت مساحة كبيرة خارج مبنى سكني في سان فرانسيسكو لتتوقف فيها السيارات، ولكن ضجة المركبات الناتجة عن أبواقها دفعت الجيران للشكوى.
🚗😂 AI cars throw honking party in SF!— Deepak Gupta (@dip_ak) August 20, 2024
Waymo's driverless fleet decided 2am was perfect for a robo-rave.
Residents not thrilled with the "beep-boop" playlist.
Who knew the robot uprising would be so noisy? pic.twitter.com/mZawzW7ruM
وشرحت الشركة سبب المشكلة، مشيرة إلى أن أبواق السيارات مصممة للانطلاق لتجنب الاصطدامات، والتواصل مع المحيط الخارجي، كما لو أن السيارات تنادي على بعضها، منوهة بأنها أجرت تحديثات على البرنامج المسبب للمشكلة.
Here’s video from a neighbor of repeated honking at around 5 am on Sunday morning off of 2nd Street in San Francisco. The Waymo vehicles here appear to be filing into a parking lot: pic.twitter.com/YFxWhyJRmQ— Alyssa Goard (@AlyssaMGoard) August 19, 2024
وأضافت الشركة: "لم نتوقع حدوث ذلك في مواقف السيارات الخاصة بنا، وقمنا بتحديث البرنامج الذي يتسبب في إطلاق أبواق السيارات لذلك يجب أن تعمل مركباتنا الكهربائية على خفض الضوضاء لجيراننا".