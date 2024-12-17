https://sarabic.ae/20241217/عملان-شائعان-يجنبانك-مرض-ألزهايمر-1095869995.html

عملان شائعان يجنبانك مرض "ألزهايمر"

عملان شائعان يجنبانك مرض "ألزهايمر"

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة عن عملين شائعين يوفران لك بعض الحماية من مرض "ألزهايمر"، في إشارة إلى أن العملين لديهما أدنى معدلات وفاة مرتبطة بهذا المرض. 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T12:24+0000

2024-12-17T12:24+0000

2024-12-17T12:24+0000

مجتمع

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095869811_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4f4c544c5026a934f31209a59b4e09d6.jpg

وقام باحثون بتحليل شهادات الوفاة لنحو 9 ملايين شخص ماتوا خلال الفترة 2020-2022، وربطوا البيانات المهنية عبر 443 مهنة بمرض "ألزهايمر" كسبب للوفاة.وأكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت أن قضاء ساعات عملك في نقل المرضى والمصابين إلى المستشفى أو قيادة الركاب المبتهجين بشكل مفرط يقلل من خطر الإصابة بمرض "ألزهايمر"، لكنها تشير إلى وجود رابط يستحق المزيد من البحث، ما قد يؤدي إلى طرق لمنع المرض أو إبطاء تقدمه.وقال الباحث والطبيب فيشال باتيل، العامل في مجال الصحة العامة: "ذات الجزء من الدماغ الذي يشارك في إنشاء الخرائط المكانية المعرفية، والتي نستخدمها للتنقل في العالم من حولنا، يشارك أيضًا في تطور مرض ألزهايمر".وأظهرت الأبحاث السابقة اختلافات في "الحُصين" لدى سائقي سيارات الأجرة في لندن، مقارنة بالسكان بشكل عام، لذلك أراد الفريق إجراء المزيد من التحقيقات.وقال الطبيب أنوبام جينا: "تسلط نتائجنا الضوء على احتمال أن التغيرات العصبية في الحُصين أو في أي مكان آخر بين سائقي سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف قد تكون مسؤولة عن انخفاض معدلات الإصابة بمرض ألزهايمر"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وختموا، بالقول: "لا ننظر إلى هذه النتائج باعتبارها قاطعة، بل باعتبارها تولد فرضيات".الصحة العالمية تكشف عن مرض خبيث ينتقل دون أعراض ويهدد الأزواجعلماء روس يبتكرون نظاما حاسوبيا فريدا لتطوير قطاع النفط والغاز

https://sarabic.ae/20241216/علماء-روس-يطورون-خلايا-عصبية-شبيهة-بتلك-التي-تمتلك-ذاكرة-في-دماغنا----1095840512.html

https://sarabic.ae/20241216/دراسة-الغراء-الأبيض-قد-يكون-له-تأثير-مذهل-في-علاج-السرطان-1095824109.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة