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https://sarabic.ae/20241217/عملان-شائعان-يجنبانك-مرض-ألزهايمر-1095869995.html
عملان شائعان يجنبانك مرض "ألزهايمر"
عملان شائعان يجنبانك مرض "ألزهايمر"
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن عملين شائعين يوفران لك بعض الحماية من مرض "ألزهايمر"، في إشارة إلى أن العملين لديهما أدنى معدلات وفاة مرتبطة بهذا المرض. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T12:24+0000
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مجتمع
الصحة
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وقام باحثون بتحليل شهادات الوفاة لنحو 9 ملايين شخص ماتوا خلال الفترة 2020-2022، وربطوا البيانات المهنية عبر 443 مهنة بمرض "ألزهايمر" كسبب للوفاة.وأكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت أن قضاء ساعات عملك في نقل المرضى والمصابين إلى المستشفى أو قيادة الركاب المبتهجين بشكل مفرط يقلل من خطر الإصابة بمرض "ألزهايمر"، لكنها تشير إلى وجود رابط يستحق المزيد من البحث، ما قد يؤدي إلى طرق لمنع المرض أو إبطاء تقدمه.وقال الباحث والطبيب فيشال باتيل، العامل في مجال الصحة العامة: "ذات الجزء من الدماغ الذي يشارك في إنشاء الخرائط المكانية المعرفية، والتي نستخدمها للتنقل في العالم من حولنا، يشارك أيضًا في تطور مرض ألزهايمر".وأظهرت الأبحاث السابقة اختلافات في "الحُصين" لدى سائقي سيارات الأجرة في لندن، مقارنة بالسكان بشكل عام، لذلك أراد الفريق إجراء المزيد من التحقيقات.وقال الطبيب أنوبام جينا: "تسلط نتائجنا الضوء على احتمال أن التغيرات العصبية في الحُصين أو في أي مكان آخر بين سائقي سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف قد تكون مسؤولة عن انخفاض معدلات الإصابة بمرض ألزهايمر"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وختموا، بالقول: "لا ننظر إلى هذه النتائج باعتبارها قاطعة، بل باعتبارها تولد فرضيات".الصحة العالمية تكشف عن مرض خبيث ينتقل دون أعراض ويهدد الأزواجعلماء روس يبتكرون نظاما حاسوبيا فريدا لتطوير قطاع النفط والغاز
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الصحة
الصحة

عملان شائعان يجنبانك مرض "ألزهايمر"

12:24 GMT 17.12.2024
© Getty Images / LightFieldStudiosسائقة تاكسي تمسك بعجلة القيادة بينما يتحدث رجل أعمال على الهاتف
سائقة تاكسي تمسك بعجلة القيادة بينما يتحدث رجل أعمال على الهاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Getty Images / LightFieldStudios
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كشفت دراسة جديدة عن عملين شائعين يوفران لك بعض الحماية من مرض "ألزهايمر"، في إشارة إلى أن العملين لديهما أدنى معدلات وفاة مرتبطة بهذا المرض.
وقام باحثون بتحليل شهادات الوفاة لنحو 9 ملايين شخص ماتوا خلال الفترة 2020-2022، وربطوا البيانات المهنية عبر 443 مهنة بمرض "ألزهايمر" كسبب للوفاة.

وبعد تعديل عوامل الخطر، وجد فريق من كلية الطب في جامعة "هارفارد"، نسبة أقل بشكل ملحوظ من الوفيات المرتبطة بمرض "ألزهايمر" بين الأفراد، الذين كان عملهم على سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف، مقارنة بأولئك العاملين في مهن أخرى وبالسكان بشكل عام.

وأكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت أن قضاء ساعات عملك في نقل المرضى والمصابين إلى المستشفى أو قيادة الركاب المبتهجين بشكل مفرط يقلل من خطر الإصابة بمرض "ألزهايمر"، لكنها تشير إلى وجود رابط يستحق المزيد من البحث، ما قد يؤدي إلى طرق لمنع المرض أو إبطاء تقدمه.
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وقال الباحث والطبيب فيشال باتيل، العامل في مجال الصحة العامة: "ذات الجزء من الدماغ الذي يشارك في إنشاء الخرائط المكانية المعرفية، والتي نستخدمها للتنقل في العالم من حولنا، يشارك أيضًا في تطور مرض ألزهايمر".

وأوضح الباحثون أن الجزء الصغير من أدمغتنا والذي يسمى "الحُصين" له أهمية كبيرة في التعلم والذاكرة والملاحة المكانية، وهو أحد المناطق الأولى التي تتدهور في مرض "ألزهايمر".

وأظهرت الأبحاث السابقة اختلافات في "الحُصين" لدى سائقي سيارات الأجرة في لندن، مقارنة بالسكان بشكل عام، لذلك أراد الفريق إجراء المزيد من التحقيقات.
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وقال الطبيب أنوبام جينا: "تسلط نتائجنا الضوء على احتمال أن التغيرات العصبية في الحُصين أو في أي مكان آخر بين سائقي سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف قد تكون مسؤولة عن انخفاض معدلات الإصابة بمرض ألزهايمر"، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

وأكد الباحثون أن الأبحاث المستقبلية قد تبحث في ما إذا كانت المهام المعرفية المكانية التي ينطوي عليها قيادة سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف تؤثر بشكل مباشر على مرض "ألزهايمر" وما إذا كانت أي أنشطة مستهدفة يمكن أن تحمي من المرض والوفيات المرتبطة به.

وختموا، بالقول: "لا ننظر إلى هذه النتائج باعتبارها قاطعة، بل باعتبارها تولد فرضيات".
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