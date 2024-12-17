https://sarabic.ae/20241217/الصحة-العالمية-تكشف-عن-مرض-خبيث-ينتقل-دون-أعراض-ويهدد-الأزواج-1095869620.html
الصحة العالمية تكشف عن مرض خبيث ينتقل دون أعراض ويهدد الأزواج
الصحة العالمية تكشف عن مرض خبيث ينتقل دون أعراض ويهدد الأزواج
سبوتنيك عربي
حذّرت منظمة الصحة العالمية من تزايد حالات الإصابة بمرض "الزهري"، مؤكدةً أنه يعد من الأمراض "الماكرة"، التي يمكن أن تنتقل بين الأزواج دون ظهور أعراض واضحة، ما... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T12:03+0000
2024-12-17T12:03+0000
2024-12-17T12:03+0000
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وفي حديثها لبرنامج "العلوم في 5"، والذي تبثه المنظمة على منصاتها الرسمية، قالت الدكتورة تيودورا إلفيرا واي، رئيسة فريق الأمراض المنقولة جنسياً في قسم البرامج العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد، إن "مرض الزهري كان في الماضي سببا للوفيات، لكنه أصبح الآن قابلا للعلاج بفضل اكتشاف أدوية مثل البنسلين". ورغم ذلك، شهدت معدلات الإصابة بالمرض ارتفاعا جديدا في السنوات الأخيرة.وأوضحت الدكتورة إلفيرا واي أن "ما يقلق بشكل خاص هو الزيادة في حالات الزهري لدى النساء الحوامل، ما يؤثر بشكل مباشر على صحة الأجنة والأطفال حديثي الولادة، حيث يمكن أن يؤدي المرض إلى ولادة جنين ميتا أو ولادة مبكرة، بالإضافة إلى إصابات خطيرة للأطفال حديثي الولادة، ما يستدعي اليقظة والانتباه".أما بالنسبة لسبل العدوى، فأكدت الدكتورة إلفيرا واي أن "مرض الزهري ينتقل بشكل رئيسي خلال المعاشرة الزوجية، ويمكن أن تنتقل العدوى من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة، كما قد ينتقل عن طريق الدم، مثل حالات نقل الدم".وأضافت أن أحد أخطر جوانب المرض هو عدم ظهور أعراضه في كثير من الحالات، ما يجعل اكتشافه صعبا حتى في مراحل متقدمة.ويبدأ المرض بقرحة غير مؤلمة في المرحلة الأولية، ثم يتطور إلى طفح جلدي وأعراض تشبه الإنفلونزا في المرحلة الثانوية، وإذا لم يتم علاجه، قد يدخل المصاب في مرحلة "الزهري الكامن"، التي لا تظهر فيها أعراض، قبل أن يتطور إلى "الزهري المتأخر"، الذي يؤثر على الدماغ والأعصاب والقلب.وفي الختام، شددت على أهمية الحفاظ على علاقات زوجية آمنة والتزام أفراد المجتمع بإجراء الفحوصات اللازمة لتجنب الإصابة بمرض "الزهري" وحماية الصحة العامة.
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الصحة, منوعات, الأخبار
الصحة العالمية تكشف عن مرض خبيث ينتقل دون أعراض ويهدد الأزواج
حذّرت منظمة الصحة العالمية من تزايد حالات الإصابة بمرض "الزهري"، مؤكدةً أنه يعد من الأمراض "الماكرة"، التي يمكن أن تنتقل بين الأزواج دون ظهور أعراض واضحة، ما يزيد من خطورة انتشاره.
وفي حديثها
لبرنامج "العلوم في 5"، والذي تبثه المنظمة على منصاتها الرسمية، قالت الدكتورة تيودورا إلفيرا واي، رئيسة فريق الأمراض المنقولة جنسياً في قسم البرامج العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد، إن "مرض الزهري كان في الماضي سببا للوفيات، لكنه أصبح الآن قابلا للعلاج بفضل اكتشاف أدوية مثل البنسلين".
ورغم ذلك، شهدت معدلات الإصابة بالمرض ارتفاعا جديدا في السنوات الأخيرة.
وأوضحت الدكتورة إلفيرا واي أن "ما يقلق بشكل خاص هو الزيادة في حالات الزهري لدى النساء الحوامل
، ما يؤثر بشكل مباشر على صحة الأجنة والأطفال حديثي الولادة، حيث يمكن أن يؤدي المرض إلى ولادة جنين ميتا أو ولادة مبكرة، بالإضافة إلى إصابات خطيرة للأطفال حديثي الولادة، ما يستدعي اليقظة والانتباه".
أما بالنسبة لسبل العدوى، فأكدت الدكتورة إلفيرا واي أن "مرض الزهري ينتقل بشكل رئيسي خلال المعاشرة الزوجية، ويمكن أن تنتقل العدوى من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة، كما قد ينتقل عن طريق الدم، مثل حالات نقل الدم".
وأضافت أن أحد أخطر جوانب المرض هو عدم ظهور أعراضه في كثير من الحالات، ما يجعل اكتشافه صعبا حتى في مراحل متقدمة.
ويبدأ المرض بقرحة غير مؤلمة في المرحلة الأولية، ثم يتطور إلى طفح جلدي وأعراض تشبه الإنفلونزا
في المرحلة الثانوية، وإذا لم يتم علاجه، قد يدخل المصاب في مرحلة "الزهري الكامن"، التي لا تظهر فيها أعراض، قبل أن يتطور إلى "الزهري المتأخر"، الذي يؤثر على الدماغ والأعصاب والقلب.
وحذّرت الدكتورة إلفيرا واي من أن المرض في مراحله الأولى والثانية يكون شديد العدوى، وقد ينتقل بين الأزواج دون أن يشعر أحدهم بالأعراض، وأكدت أن الوقاية هي الحل الأمثل، مشيرةً إلى أن العلاج ممكن عند اكتشاف المرض مبكرا، وأن الفحص المنتظم هو الخطوة الأساسية للوقاية من انتقال العدوى.
وفي الختام، شددت على أهمية الحفاظ على علاقات زوجية آمنة والتزام أفراد المجتمع بإجراء الفحوصات اللازمة لتجنب الإصابة بمرض "الزهري" وحماية الصحة العامة.