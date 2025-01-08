https://sarabic.ae/20250108/ناسا-قد-تستعين-بإيلون-ماسك-لجمع-التربة-من-المريخ-1096577754.html
"ناسا" قد تستعين بإيلون ماسك لجمع التربة من المريخ
"ناسا" قد تستعين بإيلون ماسك لجمع التربة من المريخ
سبوتنيك عربي
أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بيل نيلسون، أنه من أجل توفير الوقت والمال على الوكالة، يمكنها الاستعانة بخدمات الشركات الخاصة مثل "سبيس إكس" و"بلو... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T06:18+0000
2025-01-08T06:18+0000
2025-01-08T06:18+0000
مجتمع
علوم
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وقال نيلسون في مؤتمر صحفي حول عودة عينات التربة من المريخ: "أتحدث عن الاستعانة بشركاء تجاريين، تعلمون جميعا أن سبيس إكس وبلو أوريجين، قد أبدتا اهتمامهما بالفعل، ولكن قد يكون هناك آخرون، ويقوم الفريق بتقييم واستكشاف جميع فرص الصناعة".وأردف: "الاستعانة بشركات خاصة لتطوير مركبة الهبوط الثقيلة التي ستحمل العينات وتقدر تكلفتها بما يتراوح بين 5.8 و7.1 مليار دولار، أي أقل من خطة ناسا الأصلية البالغة 11 مليار دولار".وأضاف نيلسون أن خيار "ناسا" الثاني هو استخدام "الرافعة السماوية"، التي أثبتت جدواها سابقًا مع وكالة الفضاء الأوروبية، والتي ستكلف ما بين 6.6 مليار دولار و7.7 مليار دولار.وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة في العام المقبل، عندما تنتهي صلاحيات نيلسون.علماء روس يبتكرون شبكة عصبية تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في الآلات المعقدةروسيا تطور دواء لمواجهة ظاهرة نفسية تؤثر على الملايين
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علوم
"ناسا" قد تستعين بإيلون ماسك لجمع التربة من المريخ
أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بيل نيلسون، أنه من أجل توفير الوقت والمال على الوكالة، يمكنها الاستعانة بخدمات الشركات الخاصة مثل "سبيس إكس" و"بلو أوريجين"، لجمع التربة من المريخ وإيصالها إلى الأرض.
وقال نيلسون في مؤتمر صحفي حول عودة عينات التربة من المريخ: "أتحدث عن الاستعانة بشركاء تجاريين، تعلمون جميعا أن سبيس إكس وبلو أوريجين، قد أبدتا اهتمامهما بالفعل، ولكن قد يكون هناك آخرون، ويقوم الفريق بتقييم واستكشاف جميع فرص الصناعة".
وأردف: "الاستعانة بشركات خاصة لتطوير مركبة الهبوط الثقيلة التي ستحمل العينات وتقدر تكلفتها بما يتراوح بين 5.8 و7.1 مليار دولار، أي أقل من خطة ناسا الأصلية البالغة 11 مليار دولار".
وفي الوقت نفسه، نصّت الخطة الأصلية على عودة صور التربة حتى أربعينيات القرن الحالي، في حين ستتمكن الشركات الخاصة من تسليمها بحلول عام 2035.
وأضاف نيلسون أن خيار "ناسا" الثاني هو استخدام "الرافعة السماوية"، التي أثبتت جدواها سابقًا مع وكالة الفضاء الأوروبية، والتي ستكلف ما بين 6.6 مليار دولار و7.7 مليار دولار.
وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة في العام المقبل، عندما تنتهي صلاحيات نيلسون.