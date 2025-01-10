مسبار أوروبي يلتقط صورا جديدة خلابة لسطح عطارد... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250110/مسبار-أوروبي-يلتقط-صورا-جديدة-خلابة-لسطح-عطارد-صور-1096645119.html
مسبار أوروبي يلتقط صورا جديدة خلابة لسطح عطارد... صور
مسبار أوروبي يلتقط صورا جديدة خلابة لسطح عطارد... صور
سبوتنيك عربي
التقط مسبار بيبي كولومبو، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، صورًا مقربة مذهلة أثناء تحليقه الأخير فوق كوكب عطارد، من ارتفاع 295 كيلومترًا فقط فوق سطح الكوكب. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T07:20+0000
2025-01-10T07:20+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101415/87/1014158753_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc574a5cffb9dd341f25e4cda2890711.jpg
وتمثل الصور غير العادية لظروف الكوكب، وتكشف عن مناظر مفصلة للظلام الدائم الذي تحده حواف الحفر، التي يضيؤها ضوء النهار اللامتناهي.وقال جيرانت جونز، عالم مشروع وكالة الفضاء الأوروبية، في المؤتمر الصحفي السنوي للوكالة في التاسع من يناير/ كانون الثاني: "في الأسابيع القليلة المقبلة، سيعمل فريق بيبي كولومبو بجد لكشف أكبر قدر ممكن من ألغاز عطارد باستخدام البيانات من هذا التحليق".وأوضح جونز: "قد تبدأ المرحلة الرئيسية لمهمة بيبي كولومبو بعد عامين فقط من الآن، لكن كل تحليقاتها الست بالقرب من عطارد أعطتنا معلومات جديدة لا تقدر بثمن عن الكوكب، الذي لم يتم استكشافه إلا قليلاً".ويعتبر عطارد كوكبا غريبا من الصخور، فهو أكبر بقليل من قمرنا، ويدور في مدار كوني حول شمسنا على مسافة متوسطة تبلغ نحو 58 مليون كيلومتر (36 مليون ميل)، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".في منتصف النهار، يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 430 درجة مئوية، وبدون وجود غلاف جوي ملحوظ لنشر الحرارة وحبسها، يمكن أن تصل البرودة قبل الفجر إلى 180 درجة مئوية تحت الصفر.علماء روس يبتكرون شبكة عصبية تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في الآلات المعقدة
https://sarabic.ae/20250109/الأرض-على-موعد-مع-حدث-فلكي-فريد-في-25-يناير-2025-ماذا-يحدث-في-السماء-1096639992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101415/87/1014158753_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_077890b88b907900b5313682a878b0db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

مسبار أوروبي يلتقط صورا جديدة خلابة لسطح عطارد... صور

07:20 GMT 10.01.2025
© AP Photo / NASA/JHU APL/Carnegie Institution of Washingtonمركبة "ناسا" تصطدم بكوكب عطارد القريب من الشمس
مركبة ناسا تصطدم بكوكب عطارد القريب من الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / NASA/JHU APL/Carnegie Institution of Washington
تابعنا عبر
التقط مسبار بيبي كولومبو، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، صورًا مقربة مذهلة أثناء تحليقه الأخير فوق كوكب عطارد، من ارتفاع 295 كيلومترًا فقط فوق سطح الكوكب.
وتمثل الصور غير العادية لظروف الكوكب، وتكشف عن مناظر مفصلة للظلام الدائم الذي تحده حواف الحفر، التي يضيؤها ضوء النهار اللامتناهي.
ويُعتقد أنه داخل هذه الظلال توجد طبقة من الجليد، تحافظ على الأدلة التي يمكن أن تساعدنا على فهم ماضي عطارد بشكل أفضل وربما مستقبله.
وقال جيرانت جونز، عالم مشروع وكالة الفضاء الأوروبية، في المؤتمر الصحفي السنوي للوكالة في التاسع من يناير/ كانون الثاني: "في الأسابيع القليلة المقبلة، سيعمل فريق بيبي كولومبو بجد لكشف أكبر قدر ممكن من ألغاز عطارد باستخدام البيانات من هذا التحليق".
وبعد إكمال مجموعة المساعدات الجاذبية، ستدخل المهمة مرحلتها التالية، وتجهز نفسها لجمع البيانات في عام 2027.
وأوضح جونز: "قد تبدأ المرحلة الرئيسية لمهمة بيبي كولومبو بعد عامين فقط من الآن، لكن كل تحليقاتها الست بالقرب من عطارد أعطتنا معلومات جديدة لا تقدر بثمن عن الكوكب، الذي لم يتم استكشافه إلا قليلاً".
ويعتبر عطارد كوكبا غريبا من الصخور، فهو أكبر بقليل من قمرنا، ويدور في مدار كوني حول شمسنا على مسافة متوسطة تبلغ نحو 58 مليون كيلومتر (36 مليون ميل)، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
كوكب زحل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
مجتمع
الأرض على موعد مع حدث فلكي نادر في 25 يناير 2025.. ماذا يحدث في السماء؟
أمس, 20:51 GMT
كما أن الغلاف الجوي للكوكب، الذي تعرض للتآكل بفعل الإشعاع والرياح الشمسية، عبارة عن طبقة متهالكة، من الغاز تتجدد باستمرار مع تمزيق النيازك والبلازما لجلده.
في منتصف النهار، يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 430 درجة مئوية، وبدون وجود غلاف جوي ملحوظ لنشر الحرارة وحبسها، يمكن أن تصل البرودة قبل الفجر إلى 180 درجة مئوية تحت الصفر.
علماء روس يبتكرون شبكة عصبية تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في الآلات المعقدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала