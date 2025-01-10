https://sarabic.ae/20250110/مسبار-أوروبي-يلتقط-صورا-جديدة-خلابة-لسطح-عطارد-صور-1096645119.html

مسبار أوروبي يلتقط صورا جديدة خلابة لسطح عطارد... صور

مسبار أوروبي يلتقط صورا جديدة خلابة لسطح عطارد... صور

سبوتنيك عربي

التقط مسبار بيبي كولومبو، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، صورًا مقربة مذهلة أثناء تحليقه الأخير فوق كوكب عطارد، من ارتفاع 295 كيلومترًا فقط فوق سطح الكوكب. 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T07:20+0000

2025-01-10T07:20+0000

2025-01-10T07:20+0000

مجتمع

علوم

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وتمثل الصور غير العادية لظروف الكوكب، وتكشف عن مناظر مفصلة للظلام الدائم الذي تحده حواف الحفر، التي يضيؤها ضوء النهار اللامتناهي.وقال جيرانت جونز، عالم مشروع وكالة الفضاء الأوروبية، في المؤتمر الصحفي السنوي للوكالة في التاسع من يناير/ كانون الثاني: "في الأسابيع القليلة المقبلة، سيعمل فريق بيبي كولومبو بجد لكشف أكبر قدر ممكن من ألغاز عطارد باستخدام البيانات من هذا التحليق".وأوضح جونز: "قد تبدأ المرحلة الرئيسية لمهمة بيبي كولومبو بعد عامين فقط من الآن، لكن كل تحليقاتها الست بالقرب من عطارد أعطتنا معلومات جديدة لا تقدر بثمن عن الكوكب، الذي لم يتم استكشافه إلا قليلاً".ويعتبر عطارد كوكبا غريبا من الصخور، فهو أكبر بقليل من قمرنا، ويدور في مدار كوني حول شمسنا على مسافة متوسطة تبلغ نحو 58 مليون كيلومتر (36 مليون ميل)، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".في منتصف النهار، يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 430 درجة مئوية، وبدون وجود غلاف جوي ملحوظ لنشر الحرارة وحبسها، يمكن أن تصل البرودة قبل الفجر إلى 180 درجة مئوية تحت الصفر.علماء روس يبتكرون شبكة عصبية تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في الآلات المعقدة

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