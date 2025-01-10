مسبار أوروبي يلتقط صورا جديدة خلابة لسطح عطارد... صور
© AP Photo / NASA/JHU APL/Carnegie Institution of Washingtonمركبة "ناسا" تصطدم بكوكب عطارد القريب من الشمس
© AP Photo / NASA/JHU APL/Carnegie Institution of Washington
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التقط مسبار بيبي كولومبو، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، صورًا مقربة مذهلة أثناء تحليقه الأخير فوق كوكب عطارد، من ارتفاع 295 كيلومترًا فقط فوق سطح الكوكب.
وتمثل الصور غير العادية لظروف الكوكب، وتكشف عن مناظر مفصلة للظلام الدائم الذي تحده حواف الحفر، التي يضيؤها ضوء النهار اللامتناهي.
ويُعتقد أنه داخل هذه الظلال توجد طبقة من الجليد، تحافظ على الأدلة التي يمكن أن تساعدنا على فهم ماضي عطارد بشكل أفضل وربما مستقبله.
Insane New Images of Mercury's Surface Captured on Probe's Final Flyby #Science https://t.co/cvBMwTMjEP— Pure Science 🔭🔬🧪🚀🧬🦖 (@Pur3Science) January 10, 2025
وقال جيرانت جونز، عالم مشروع وكالة الفضاء الأوروبية، في المؤتمر الصحفي السنوي للوكالة في التاسع من يناير/ كانون الثاني: "في الأسابيع القليلة المقبلة، سيعمل فريق بيبي كولومبو بجد لكشف أكبر قدر ممكن من ألغاز عطارد باستخدام البيانات من هذا التحليق".
وبعد إكمال مجموعة المساعدات الجاذبية، ستدخل المهمة مرحلتها التالية، وتجهز نفسها لجمع البيانات في عام 2027.
We've just received some stunning images of Mercury's scorched surface, thanks to ESA/JAXA's BepiColombo 🔥— Alex Wilkins (@AlexWilkins22) January 9, 2025
It's the last of six fly-bys before the spacecraft starts orbiting around the scorched planet late next year. https://t.co/ES286cTgE4
وأوضح جونز: "قد تبدأ المرحلة الرئيسية لمهمة بيبي كولومبو بعد عامين فقط من الآن، لكن كل تحليقاتها الست بالقرب من عطارد أعطتنا معلومات جديدة لا تقدر بثمن عن الكوكب، الذي لم يتم استكشافه إلا قليلاً".
ويعتبر عطارد كوكبا غريبا من الصخور، فهو أكبر بقليل من قمرنا، ويدور في مدار كوني حول شمسنا على مسافة متوسطة تبلغ نحو 58 مليون كيلومتر (36 مليون ميل)، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
كما أن الغلاف الجوي للكوكب، الذي تعرض للتآكل بفعل الإشعاع والرياح الشمسية، عبارة عن طبقة متهالكة، من الغاز تتجدد باستمرار مع تمزيق النيازك والبلازما لجلده.
في منتصف النهار، يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 430 درجة مئوية، وبدون وجود غلاف جوي ملحوظ لنشر الحرارة وحبسها، يمكن أن تصل البرودة قبل الفجر إلى 180 درجة مئوية تحت الصفر.