https://sarabic.ae/20250109/الأرض-على-موعد-مع-حدث-فلكي-فريد-في-25-يناير-2025-ماذا-يحدث-في-السماء-1096639992.html
الأرض على موعد مع حدث فلكي نادر في 25 يناير 2025.. ماذا يحدث في السماء؟
الأرض على موعد مع حدث فلكي نادر في 25 يناير 2025.. ماذا يحدث في السماء؟
سبوتنيك عربي
سيشهد يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2025، حدثا فلكيا مميزا في السماء لا يتكرر سنويا، وسيكون مرئيا من كوكب الأرض. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
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ويٌعرف الحدث بـ"العروض الكوكبية"، والذي ستظهر فيه 6 كواكب في سماء الليل، مع انضمام كوكب سابع لاحقا.ويُشير مصطلح "العرض الكوكبي" إلى الظاهرة التي تتواجد فيها عدة كواكب في نفس الوقت في السماء، وفقا لموقع "Earth".وستكون هذه الكواكب مرئية بدءا من 21 يناير 2025، وستستمر هذه الظاهرة لمدة تقارب 4 أسابيع.والكواكب التي ستظهر في حدث "العروض الكوكبية" هي الزهرة، والمريخ، والمشتري، وزحل، ونبتون، وأورانوس، ويمكن رؤية المريخ والزهرة والمشتري وزحل بالعين المجردة، بينما يُحتاج إلى تلسكوب لرؤية كوكبي نبتون وأورانوس.وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن ينضم كوكب عطارد إلى العرض لاحقا، مما سيؤدي إلى تكوين محاذاة نادرة تضم 7 كواكب.وسيكون حدث "العروض الكوكبية" الفلكي مرئيا في مجموعة من المناطق، بما في ذلك الهند وأمريكا الشمالية والمكسيك وكندا.
https://sarabic.ae/20250108/ناسا-قد-تستعين-بإيلون-ماسك-لجمع-التربة-من-المريخ-1096577754.html
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علوم, منوعات, الأخبار
الأرض على موعد مع حدث فلكي نادر في 25 يناير 2025.. ماذا يحدث في السماء؟
20:51 GMT 09.01.2025 (تم التحديث: 20:56 GMT 09.01.2025)
سيشهد يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2025، حدثا فلكيا مميزا في السماء لا يتكرر سنويا، وسيكون مرئيا من كوكب الأرض.
ويٌعرف الحدث بـ"العروض الكوكبية"، والذي ستظهر فيه 6 كواكب في سماء الليل، مع انضمام كوكب سابع لاحقا.
ويُشير مصطلح "العرض الكوكبي" إلى الظاهرة التي تتواجد فيها عدة كواكب في نفس الوقت في السماء، وفقا لموقع
"Earth".
وستكون هذه الكواكب مرئية بدءا من 21 يناير 2025، وستستمر هذه الظاهرة لمدة تقارب 4 أسابيع.
والكواكب التي ستظهر في حدث "العروض الكوكبية" هي الزهرة، والمريخ، والمشتري، وزحل، ونبتون، وأورانوس، ويمكن رؤية المريخ والزهرة والمشتري وزحل بالعين المجردة، بينما يُحتاج إلى تلسكوب لرؤية كوكبي نبتون وأورانوس.
وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن ينضم كوكب عطارد إلى العرض لاحقا، مما سيؤدي إلى تكوين محاذاة نادرة تضم 7 كواكب.
وسيكون حدث "العروض الكوكبية" الفلكي مرئيا في مجموعة من المناطق، بما في ذلك الهند وأمريكا الشمالية والمكسيك وكندا.