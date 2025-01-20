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https://sarabic.ae/20250120/إنجاز-غير-مسبوق-الصين-تسجل-أول-إنتاج-للأوكسجين-في-الفضاء-1096972841.html
إنجاز غير مسبوق... الصين تسجل أول إنتاج للأوكسجين في الفضاء
إنجاز غير مسبوق... الصين تسجل أول إنتاج للأوكسجين في الفضاء
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة صينية عن إنجاز غير مسبوق في الفضاء، حيث تمكن رواد فضاء صينيون من إنتاج الأوكسجين في الفضاء لأول مرة، باستخدام عملية التمثيل الضوئي الاصطناعي. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
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قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن طاقم مركبة "شنتشو-19" على متن المحطة الفضائية الصينية "تيانغونغ"، تمكن من إنتاج الأوكسجين، ومكونات وقود الصواريخ، باستخدام تقنيات مبتكرة.ووفقا للصحيفة الصينية، فإن هذه التجارب تُعد خطوة مهمة نحو تمهيد الطريق لاستكشاف الفضاء على المدى الطويل، بما في ذلك تحقيق هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030.وشملت التجارب، التي استخدمت فيها محفزات من أشباه الموصلات، تحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى أوكسجين وإنتاج الإيثيلين، الذي يمكن استخدامه في تصنيع وقود المركبات الفضائية. وتقوم هذه التقنية بمحاكاة عملية التمثيل الضوئي الطبيعية للنباتات، ولكن باستخدام أساليب هندسية تعتمد على الفيزياء والكيمياء.وفي المقابل، تعتمد المحطة الفضائية الدولية حاليًا على التحليل الكهربائي لتوليد الأوكسجين، حيث يتم استخدام الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية لتقسيم الماء إلى هيدروجين وأوكسجين، مما يوفر الهواء القابل للتنفس لرواد الفضاء. ومع ذلك، تستهلك هذه العملية كميات كبيرة من الطاقة، مما يجعلها غير مناسبة للبعثات الفضائية البعيدة، مثل تلك المتوجهة إلى القمر أو المريخ.وخلصت الصحيفة إلى أن هذه التقنية الصينية الجديدة تتميز بأنها تعمل بكفاءة في درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي الطبيعي، على عكس الطرق التقليدية التي تتطلب درجات حرارة وضغوطًا عالية لاستعادة ثاني أكسيد الكربون.نهج علمي جديد يكشف عن نقص الأكسجة في إصابات الدماغ الخطيرة روسيا تطور "روبوتا ذكيا" لأداء مهام معقدة في الفضاء
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منوعات, الصين, الأوكسجين, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, رحلات الفضاء, ماء, قطرات ماء

إنجاز غير مسبوق... الصين تسجل أول إنتاج للأوكسجين في الفضاء

13:14 GMT 20.01.2025
© Photo / Unsplash/Kevin Stadnykأقمار صناعية في الفضاء
أقمار صناعية في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Photo / Unsplash/Kevin Stadnyk
تابعنا عبر
كشفت صحيفة صينية عن إنجاز غير مسبوق في الفضاء، حيث تمكن رواد فضاء صينيون من إنتاج الأوكسجين في الفضاء لأول مرة، باستخدام عملية التمثيل الضوئي الاصطناعي.
قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن طاقم مركبة "شنتشو-19" على متن المحطة الفضائية الصينية "تيانغونغ"، تمكن من إنتاج الأوكسجين، ومكونات وقود الصواريخ، باستخدام تقنيات مبتكرة.
ووفقا للصحيفة الصينية، فإن هذه التجارب تُعد خطوة مهمة نحو تمهيد الطريق لاستكشاف الفضاء على المدى الطويل، بما في ذلك تحقيق هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030.

ونجح طاقم المركبة في إجراء أول تجربة تقنية في العالم لعملية التمثيل الضوئي الاصطناعي في الفضاء، ما أدى إلى إنتاج الأوكسجين.

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وشملت التجارب، التي استخدمت فيها محفزات من أشباه الموصلات، تحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى أوكسجين وإنتاج الإيثيلين، الذي يمكن استخدامه في تصنيع وقود المركبات الفضائية. وتقوم هذه التقنية بمحاكاة عملية التمثيل الضوئي الطبيعية للنباتات، ولكن باستخدام أساليب هندسية تعتمد على الفيزياء والكيمياء.
وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن هذه التجارب هدفت أيضًا إلى دراسة تأثير انعدام الجاذبية على عملية التمثيل الضوئي الطبيعي.
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وفي المقابل، تعتمد المحطة الفضائية الدولية حاليًا على التحليل الكهربائي لتوليد الأوكسجين، حيث يتم استخدام الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية لتقسيم الماء إلى هيدروجين وأوكسجين، مما يوفر الهواء القابل للتنفس لرواد الفضاء. ومع ذلك، تستهلك هذه العملية كميات كبيرة من الطاقة، مما يجعلها غير مناسبة للبعثات الفضائية البعيدة، مثل تلك المتوجهة إلى القمر أو المريخ.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه التقنية الصينية الجديدة تتميز بأنها تعمل بكفاءة في درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي الطبيعي، على عكس الطرق التقليدية التي تتطلب درجات حرارة وضغوطًا عالية لاستعادة ثاني أكسيد الكربون.
نهج علمي جديد يكشف عن نقص الأكسجة في إصابات الدماغ الخطيرة
روسيا تطور "روبوتا ذكيا" لأداء مهام معقدة في الفضاء
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