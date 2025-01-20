https://sarabic.ae/20250120/إنجاز-غير-مسبوق-الصين-تسجل-أول-إنتاج-للأوكسجين-في-الفضاء-1096972841.html

إنجاز غير مسبوق... الصين تسجل أول إنتاج للأوكسجين في الفضاء

إنجاز غير مسبوق... الصين تسجل أول إنتاج للأوكسجين في الفضاء

سبوتنيك عربي

كشفت صحيفة صينية عن إنجاز غير مسبوق في الفضاء، حيث تمكن رواد فضاء صينيون من إنتاج الأوكسجين في الفضاء لأول مرة، باستخدام عملية التمثيل الضوئي الاصطناعي. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T13:14+0000

2025-01-20T13:14+0000

2025-01-20T13:14+0000

مجتمع

منوعات

الصين

الأوكسجين

الفضاء

أخبار محطة الفضاء الدولية

رحلات الفضاء

ماء

قطرات ماء

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092812519_168:0:3642:1954_1920x0_80_0_0_6185163ecb6c19d40e88598c216cc84a.jpg

قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن طاقم مركبة "شنتشو-19" على متن المحطة الفضائية الصينية "تيانغونغ"، تمكن من إنتاج الأوكسجين، ومكونات وقود الصواريخ، باستخدام تقنيات مبتكرة.ووفقا للصحيفة الصينية، فإن هذه التجارب تُعد خطوة مهمة نحو تمهيد الطريق لاستكشاف الفضاء على المدى الطويل، بما في ذلك تحقيق هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030.وشملت التجارب، التي استخدمت فيها محفزات من أشباه الموصلات، تحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى أوكسجين وإنتاج الإيثيلين، الذي يمكن استخدامه في تصنيع وقود المركبات الفضائية. وتقوم هذه التقنية بمحاكاة عملية التمثيل الضوئي الطبيعية للنباتات، ولكن باستخدام أساليب هندسية تعتمد على الفيزياء والكيمياء.وفي المقابل، تعتمد المحطة الفضائية الدولية حاليًا على التحليل الكهربائي لتوليد الأوكسجين، حيث يتم استخدام الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية لتقسيم الماء إلى هيدروجين وأوكسجين، مما يوفر الهواء القابل للتنفس لرواد الفضاء. ومع ذلك، تستهلك هذه العملية كميات كبيرة من الطاقة، مما يجعلها غير مناسبة للبعثات الفضائية البعيدة، مثل تلك المتوجهة إلى القمر أو المريخ.وخلصت الصحيفة إلى أن هذه التقنية الصينية الجديدة تتميز بأنها تعمل بكفاءة في درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي الطبيعي، على عكس الطرق التقليدية التي تتطلب درجات حرارة وضغوطًا عالية لاستعادة ثاني أكسيد الكربون.نهج علمي جديد يكشف عن نقص الأكسجة في إصابات الدماغ الخطيرة روسيا تطور "روبوتا ذكيا" لأداء مهام معقدة في الفضاء

https://sarabic.ae/20250117/مادة-مصنوعة-في-دولة-عربية-تصل-إلى-الفضاء---1096879018.html

https://sarabic.ae/20241228/علماء-يدقون-ناقوس-الخطر-بشأن-تهديد-من-حطام-الفضاء-1096263832.html

الصين

الفضاء

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصين, الأوكسجين, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, رحلات الفضاء, ماء, قطرات ماء