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https://sarabic.ae/20241210/نهج-علمي-جديد-يكشف-عن-نقص-الأكسجة-في-إصابات-الدماغ-الخطيرة---1095663807.html
نهج علمي جديد يكشف عن نقص الأكسجة في إصابات الدماغ الخطيرة
نهج علمي جديد يكشف عن نقص الأكسجة في إصابات الدماغ الخطيرة
سبوتنيك عربي
تمكن فريق بحث علمي في جامعة تشجيانغ بالصين، وباستخدام الكيمياء الكهربائية في الجسم الحي، من إثبات أن التغيرات المميزة في محتوى الأوكسجين في مناطق الدماغ... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T14:44+0000
2024-12-10T14:44+0000
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الأشخاص الذين يتسلقون بسرعة كبيرة جدًا أو عاليًا جدًا معرضون لخطر الإصابة بداء المرتفعات الحاد، والذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الدماغ الناتج عن نقص الأكسجة والذي يهدد الحياة.يمكن التنبؤ بخطر تلف الدماغ قبل عدة أيام، وهو نهج جديد لتحديد إصابات نقص الأكسجة على ارتفاعات عالية.بسبب انخفاض ضغط الهواء والضغط الجزئي للأوكسجين على ارتفاعات عالية، لا يتلقى الدماغ كمية كافية من الأكسجين (نقص الأكسجة).وبحسب الدراسة، فإن هذا لا يحدث فقط عند التزلج أو تسلق الجبال عند ارتفاع 2500 م، ولكن أيضًا عند الأشخاص الذين يعيشون في مناطق أعلى من 3000 م، مثل أمريكا الجنوبية أو آسيا، على الرغم من التأقلم (مرض الارتفاع المزمن).يبدأ شكل خفيف من داء المرتفعات الحاد بعد حوالي 4-6 ساعات من الصعود ويصاحبه صداع. إذا لم يتم مقاطعة الصعود، فقد تتطور مشاكل إضافية، مثل الدوخة والغثيان وخفقان القلب. في هذه المرحلة، لمنع نقص الأكسجة وإصابة الدماغ بنقص الأكسجة التي تهدد الحياة على ارتفاعات عالية، من الضروري النزول أو العلاج في غرفة الضغط المحمولة وإدارة الأوكسجين.اقترح فريق من العلماء بقيادة العالم، لين تشو وبن سو، من جامعة تشجيانغ في الصين نهجا جديدا يعتمد على التغيرات في مستويات الأوكسجين في مناطق الدماغ مع مرور الوقت.تسبب نقص الأكسجة في الدماغ على الفور في نقل الأوكسجين من الأعضاء الأخرى إلى الدماغ. وبعد حوالي ساعتين، أعاد الدماغ توزيع الأوكسجين بشكل أكبر، تلقت المناطق ذات القدرة العالية على تحمل نقص الأكسجة كمية أقل من الأوكسجين للحفاظ على الإمداد إلى المناطق الأكثر أهمية.أظهرت القياسات الكهروكيميائية أنه على ارتفاع 3000 متر، انخفض محتوى الأوكسجين في القشرة الحسية الجسدية الأولية (المسؤولة عن حاسة اللمس) بشكل أسرع منه في الحصين (المسؤول عن الذاكرة). وفي كلا المنطقتين انخفض بشكل أسرع من الانخفاض في تشبع الأوكسجين في الدم.وترتبط هذه المؤشرات بنتائج اختبارات الذاكرة واللمس. عند ضغط الدم الطبيعي، تعافت الحيوانات تمامًا. ومع ذلك، بعد 3 أيام على ارتفاع 7500 متر، انخفض محتوى الأوكسجين في كلا المنطقتين إلى قيم منخفضة متساوية تقريبًا.وعانت الفئران من حمى اليد والقدم الشديدة، مصحوبة بموت الخلايا. وعلى الارتفاعات المتوسطة، استجابت الحيوانات الفردية بشكل مختلف. تنبأت التيارات التي تم قياسها خلال 1-2 ساعة بعد محاكاة الضغط المنخفض بما إذا كان الفأر سيتأثر بعد 3 أيام وفي أي منطقة.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، تمكنت أنماط التغيرات في مستويات الأوكسجين في الدماغ من التنبؤ بخطر الإصابة بتلف الدماغ المرتبط بنقص الأكسجة على ارتفاعات عاليةقبل عدة أيام.دراسة تكشف عن علاقة الدهون بمرض ألزهايمرخلايا جديدة تنمو في أدمغة البالغين ولها مهمة رائعة
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https://sarabic.ae/20241210/علماء-روس-يبتكرون-غرسات-للحبل-الشوكي-لعلاج-آلام-الظهر-1095649431.html
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علوم, الصحة, عقل, اضطراب عقلي, قدرات عقلية, الأوكسجين, ارتفاع ضغط الدم, أسباب ضغط الدم, علاج ضغط الدم, انخفاض ضغط الدم, ذاكرة
علوم, الصحة, عقل, اضطراب عقلي, قدرات عقلية, الأوكسجين, ارتفاع ضغط الدم, أسباب ضغط الدم, علاج ضغط الدم, انخفاض ضغط الدم, ذاكرة

نهج علمي جديد يكشف عن نقص الأكسجة في إصابات الدماغ الخطيرة

14:44 GMT 10.12.2024
© Getty Images / PATRICK LANDMANN/SCIENCE PHOTO LIBRARYصورة للدماغ
صورة للدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Getty Images / PATRICK LANDMANN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تابعنا عبر
تمكن فريق بحث علمي في جامعة تشجيانغ بالصين، وباستخدام الكيمياء الكهربائية في الجسم الحي، من إثبات أن التغيرات المميزة في محتوى الأوكسجين في مناطق الدماغ المختلفة تحدث قبل الإصابة.
الأشخاص الذين يتسلقون بسرعة كبيرة جدًا أو عاليًا جدًا معرضون لخطر الإصابة بداء المرتفعات الحاد، والذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الدماغ الناتج عن نقص الأكسجة والذي يهدد الحياة.
يمكن التنبؤ بخطر تلف الدماغ قبل عدة أيام، وهو نهج جديد لتحديد إصابات نقص الأكسجة على ارتفاعات عالية.
بسبب انخفاض ضغط الهواء والضغط الجزئي للأوكسجين على ارتفاعات عالية، لا يتلقى الدماغ كمية كافية من الأكسجين (نقص الأكسجة).
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وبحسب الدراسة، فإن هذا لا يحدث فقط عند التزلج أو تسلق الجبال عند ارتفاع 2500 م، ولكن أيضًا عند الأشخاص الذين يعيشون في مناطق أعلى من 3000 م، مثل أمريكا الجنوبية أو آسيا، على الرغم من التأقلم (مرض الارتفاع المزمن).
يبدأ شكل خفيف من داء المرتفعات الحاد بعد حوالي 4-6 ساعات من الصعود ويصاحبه صداع. إذا لم يتم مقاطعة الصعود، فقد تتطور مشاكل إضافية، مثل الدوخة والغثيان وخفقان القلب. في هذه المرحلة، لمنع نقص الأكسجة وإصابة الدماغ بنقص الأكسجة التي تهدد الحياة على ارتفاعات عالية، من الضروري النزول أو العلاج في غرفة الضغط المحمولة وإدارة الأوكسجين.
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اقترح فريق من العلماء بقيادة العالم، لين تشو وبن سو، من جامعة تشجيانغ في الصين نهجا جديدا يعتمد على التغيرات في مستويات الأوكسجين في مناطق الدماغ مع مرور الوقت.
باستخدام أقطاب كهربائية رفيعة ومتوافقة حيويًا، قام الفريق بفحص العلاقة بين محتوى الأوكسجين في مناطق مختلفة من أدمغة الفئران وتلف الدماغ، أثناء محاكاة التعرض لارتفاعات عالية (3000 إلى 7500 متر) في غرفة منخفضة الضغط.
تسبب نقص الأكسجة في الدماغ على الفور في نقل الأوكسجين من الأعضاء الأخرى إلى الدماغ. وبعد حوالي ساعتين، أعاد الدماغ توزيع الأوكسجين بشكل أكبر، تلقت المناطق ذات القدرة العالية على تحمل نقص الأكسجة كمية أقل من الأوكسجين للحفاظ على الإمداد إلى المناطق الأكثر أهمية.
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أظهرت القياسات الكهروكيميائية أنه على ارتفاع 3000 متر، انخفض محتوى الأوكسجين في القشرة الحسية الجسدية الأولية (المسؤولة عن حاسة اللمس) بشكل أسرع منه في الحصين (المسؤول عن الذاكرة). وفي كلا المنطقتين انخفض بشكل أسرع من الانخفاض في تشبع الأوكسجين في الدم.
وترتبط هذه المؤشرات بنتائج اختبارات الذاكرة واللمس. عند ضغط الدم الطبيعي، تعافت الحيوانات تمامًا. ومع ذلك، بعد 3 أيام على ارتفاع 7500 متر، انخفض محتوى الأوكسجين في كلا المنطقتين إلى قيم منخفضة متساوية تقريبًا.
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وعانت الفئران من حمى اليد والقدم الشديدة، مصحوبة بموت الخلايا. وعلى الارتفاعات المتوسطة، استجابت الحيوانات الفردية بشكل مختلف. تنبأت التيارات التي تم قياسها خلال 1-2 ساعة بعد محاكاة الضغط المنخفض بما إذا كان الفأر سيتأثر بعد 3 أيام وفي أي منطقة.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، تمكنت أنماط التغيرات في مستويات الأوكسجين في الدماغ من التنبؤ بخطر الإصابة بتلف الدماغ المرتبط بنقص الأكسجة على ارتفاعات عاليةقبل عدة أيام.
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