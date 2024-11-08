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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20241108/إجراء-مهم-يمكنك-القيام-به-يبعد-عنك-ألزهايمر----1094611356.html
إجراء مهم يمكنك القيام به يبعد عنك ألزهايمر
إجراء مهم يمكنك القيام به يبعد عنك ألزهايمر
سبوتنيك عربي
بدلاً من الاستمتاع ببعض العادات غير السلمية في الليل، كتناول القهوة في وقت متأخر، والسهر ومشاهدة التلفاز لساعات طويلة، جهّز نفسك لنوم جيد ليلاً، لأنه قد يجنبك... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T14:04+0000
2024-11-08T14:04+0000
مجتمع
علوم
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أكدت دراسة حديثة أن النوم العميق مفتاحًا لمنع الانحدار البطيء في صحة الدماغ، والذي قد يؤدي يومًا ما إلى مرض ألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف.وتتوافق هذه الدراسة مع أبحاث سابقة وجدت تراكمًا لبروتينات بيتا أميلويد في أدمغة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، بحسب مقال منشور في موقع "sciencealert".ويضاف هذا البحث إلى عشرات الدراسات التي تشير إلى أن النوم الجيد قد يكون عامل للتخفيف من مرض ألزهايمر، وهو عامل يمكن أن يمنع التغيرات الجزيئية من خلال إعطاء الدماغ الوقت لتنظيف النفايات التي تتراكم أثناء النهار.
https://sarabic.ae/20241104/النوم-العميق-يقدم-لك-فائدة-مذهلة-تعرف-على-مراحله-و7-طرق-تدعمه-1094478489.html
https://sarabic.ae/20241108/هذا-هو-مقدار-النوم-الذي-تحتاجه-لـشيخوخة-شابة-1094606530.html
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علوم
علوم

إجراء مهم يمكنك القيام به يبعد عنك ألزهايمر

14:04 GMT 08.11.2024
© Getty Images / TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARYصورة تجسد الأبحاث الطبية حول مرض الزهايمر والخرف
صورة تجسد الأبحاث الطبية حول مرض الزهايمر والخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Getty Images / TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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بدلاً من الاستمتاع ببعض العادات غير السلمية في الليل، كتناول القهوة في وقت متأخر، والسهر ومشاهدة التلفاز لساعات طويلة، جهّز نفسك لنوم جيد ليلاً، لأنه قد يجنبك مع تقدمك بالعمر من خطر الإصابة بأمراض الدماغ .
أكدت دراسة حديثة أن النوم العميق مفتاحًا لمنع الانحدار البطيء في صحة الدماغ، والذي قد يؤدي يومًا ما إلى مرض ألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف.
ووجد الباحثون، في دراستهم، أن الأفراد الذين يعانون من تغيرات دماغية مرتبطة بمرض ألزهايمر أدوا بشكل أفضل في اختبارات وظائف الذاكرة عندما حصلوا على المزيد من النوم العميق.
طفل ينام بعمق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
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وقال عالم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في بيركلي ماثيو ووكر، إن النوم العميق طوق نجاة يحافظ على الذاكرة طافية، وليس الذاكرة التي تجرها إلى الأسفل تحت وطأة مرض ألزهايمر".

وتتوافق هذه الدراسة مع أبحاث سابقة وجدت تراكمًا لبروتينات بيتا أميلويد في أدمغة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، بحسب مقال منشور في موقع "sciencealert".

وتُستخدم مستويات بروتينات بيتا أميلويد عادةً كعلامة على مرض ألزهايمر، حيث تشير الأبحاث إلى أنها، وبروتين آخر يسمى تاو، يمكن أن يسببان انسداد خلايا المخ قبل عقود من ظهور أعراض المرض.

ثلاثة أشخاص مستغرقين في النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
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وبحسب الأبحاث السابقة، يؤدي تراكم مستويات كبيرة من بيتا أميلويد في أدمغة كبار السن إلى تعطل النوم العميق، المعروف أيضًا باسم نوم الموجة البطيئة غير السريعة للعين، بالإضافة إلى أنها تضعف وظيفة الذاكرة.

ويضاف هذا البحث إلى عشرات الدراسات التي تشير إلى أن النوم الجيد قد يكون عامل للتخفيف من مرض ألزهايمر، وهو عامل يمكن أن يمنع التغيرات الجزيئية من خلال إعطاء الدماغ الوقت لتنظيف النفايات التي تتراكم أثناء النهار.
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