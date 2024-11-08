https://sarabic.ae/20241108/إجراء-مهم-يمكنك-القيام-به-يبعد-عنك-ألزهايمر----1094611356.html

إجراء مهم يمكنك القيام به يبعد عنك ألزهايمر

إجراء مهم يمكنك القيام به يبعد عنك ألزهايمر

سبوتنيك عربي

بدلاً من الاستمتاع ببعض العادات غير السلمية في الليل، كتناول القهوة في وقت متأخر، والسهر ومشاهدة التلفاز لساعات طويلة، جهّز نفسك لنوم جيد ليلاً، لأنه قد يجنبك... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T14:04+0000

2024-11-08T14:04+0000

2024-11-08T14:04+0000

مجتمع

علوم

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أكدت دراسة حديثة أن النوم العميق مفتاحًا لمنع الانحدار البطيء في صحة الدماغ، والذي قد يؤدي يومًا ما إلى مرض ألزهايمر، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف.وتتوافق هذه الدراسة مع أبحاث سابقة وجدت تراكمًا لبروتينات بيتا أميلويد في أدمغة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم، بحسب مقال منشور في موقع "sciencealert".ويضاف هذا البحث إلى عشرات الدراسات التي تشير إلى أن النوم الجيد قد يكون عامل للتخفيف من مرض ألزهايمر، وهو عامل يمكن أن يمنع التغيرات الجزيئية من خلال إعطاء الدماغ الوقت لتنظيف النفايات التي تتراكم أثناء النهار.

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