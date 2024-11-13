https://sarabic.ae/20241113/دراسة-الإرهاق-العقلي-يؤدي-إلى-سلوكيات-أكثر-عدوانية-1094760693.html

دراسة: الإرهاق العقلي يؤدي إلى سلوكيات أكثر عدوانية

دراسة: الإرهاق العقلي يؤدي إلى سلوكيات أكثر عدوانية

سبوتنيك عربي

كشف أبحاث جديدة أن الإرهاق العقلي (الذهني) لفترات طويلة، يمكن أن يؤدي إلى نشاط دماغي شبيه بالنشاط أثناء النوم في المناطق المسؤولة عن ضبط النفس، مما يؤدي إلى... 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T12:37+0000

2024-11-13T12:37+0000

2024-11-13T12:37+0000

مجتمع

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103553/77/1035537704_0:59:1000:622_1920x0_80_0_0_936cf5194cbdee0bc4a1c09cd6f35fe9.jpg

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين خضعوا لمهام عقلية شاقة لمدة ساعة أظهروا سلوكًا تعاونيًا أقل بشكل ملحوظ، حيث انخفض التعاون السلمي من 86% إلى 41% مقارنة بالمشاركين غير المتعبين.مناطق الدماغ تحتاج إلى استراحةالدماغ لديه طريقة غريبة لإظهار التعب، حيث تبدأ أجزاء منه في إظهار نشاط يشبه النوم أثناء اليقظة. تحدث هذه الظاهرة، المعروفة باسم "النوم المحلي"، بشكل خاص أثناء الإرهاق العقلي وقد تفسر لماذا يتخذ الأشخاص المتعبون أحيانًا قرارات اجتماعية سيئة.الألعاب تكشف عن تأثيرها الاجتماعيوبعد أداء المهام المجهدة، لعب المشاركون ألعاباً اقتصادية تتطلب درجات متفاوتة من التعاون والمنافسة. وكان أحد الاختبارات الرئيسية لعبة "الصقر والحمامة"، حيث يتعين على اللاعبين تقاسم الموارد المحدودة في بيئة معادية، والاختيار بين التعاون أو السلوك العدواني.التأثيرات في العالم الحقيقييوضح بييترو بيتيريني، مدير مختبر العقل الجزيئي في الكلية، أن "هذه النتائج توفر أسسًا علمية للحكمة الشعبية التي تقترح "النوم" قبل اتخاذ القرار، من خلال إظهار أن الإرهاق الأيضي داخل مناطق معينة من الدماغ يؤثر على عمليات اتخاذ القرار لدينا".وأضاف بيتريني: "بشكل عام، تحمل هذه النتائج آثاراً مهمة على مواقف متعددة في الحياة اليومية، بما في ذلك المعاملات الاقتصادية والاتفاقيات القانونية، لأنها تثبت أنه عندما يكون الدماغ "متعباً"، فقد نتخذ خيارات تتعارض حتى مع مصالحنا".دراسة: الخلايا العصبية تنمو بشكل أسرع عند ممارسة التمارين الرياضيةروبوت يتحول لجراج ماهر بعد مشاهدة فيديوهات تعليمية... فيديو

https://sarabic.ae/20241111/علماء-روس-في-طريقهم-إلى-تحديد-مستويات-الهيموغلوبين-بطريقة-غير-جراحية-----1094693531.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة