https://sarabic.ae/20241113/دراسة-الخلايا-العصبية-تنمو-بشكل-أسرع-عند-ممارسة-التمارين-الرياضية-1094748707.html

دراسة: الخلايا العصبية تنمو بشكل أسرع عند ممارسة التمارين الرياضية

دراسة: الخلايا العصبية تنمو بشكل أسرع عند ممارسة التمارين الرياضية

سبوتنيك عربي

اكتشف باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن فوائد التمارين الرياضية لا تقتصر فقط على بناء وتقوية العضلات، إنما تمتد إلى الخلايا العصبية وتحفز نموها. 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T08:20+0000

2024-11-13T08:20+0000

2024-11-13T08:21+0000

مجتمع

علوم

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083190804_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_bc092965dc0ab8ae0728dad2b4409f5c.jpg

وتظهر دراستهم أن الخلايا العصبية تنمو أسرع بأربع مرات عند تعرضها لإشارات كيميائية حيوية من العضلات التي تمارس التمارين الرياضية، ويحدث نمو مماثل عندما تتعرض الخلايا العصبية لحركة جسدية مماثلة للتمرين.وأظهرت الدراسة التي أجراها قسم الهندسة الميكانيكية في المعهد للمرة الأولى أن "الخلايا العصبية تستجيب بشكل جيد على قدم المساواة لكل من الإفراز الكيميائي الحيوي الذي تفرزه العضلات أثناء ممارسة التمارين الرياضية والقوى الفيزيائية للحركة".وتقول ريتو رامان، الأستاذة المساعدة في الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "الآن بعد أن علمنا بوجود هذا التفاعل بين العضلات والأعصاب، فقد يكون ذلك مفيدًا في علاج أشياء مثل إصابة الأعصاب، حيث ينقطع الاتصال بين العصب والعضلة. وربما إذا قمنا بتحفيز العضلات، فقد نتمكن من تشجيع العصب على التعافي، واستعادة القدرة على الحركة لأولئك الذين فقدوها بسبب إصابة أو أمراض عصبية تنكسية".وكان اكتشاف أن الحركة الجسدية وحدها قادرة على تحفيز نمو الأعصاب بمثابة مكافأة غير متوقعة. فقد استخدم الفريق المغناطيس لجعل الخلايا العصبية تتحرك ذهاباً وإياباً، محاكياً التأثيرات الجسدية للتمرين.وبحسب مجلة "scienceblog" يعتمد البحث على النجاح السابق، في استعادة القدرة على الحركة لدى الفئران المصابة من خلال زراعة العضلات. وتكشف أحدث النتائج التي توصل إليها الفريق عن الآليات الخلوية وراء هذا التعافي.وبالنظر إلى المستقبل، يؤكد رامان على الإمكانات الأوسع "هذه مجرد خطوتنا الأولى نحو فهم التمارين الرياضية والتحكم فيها باعتبارها دواءً".علماء روس في طريقهم إلى تحديد مستويات الهيموغلوبين بطريقة غير جراحيةدراسة: المخ ليس العضو الوحيد لتخزين الذكريات في جسم الإنسان

https://sarabic.ae/20241112/هزمت-السرطان-بالفيروسات-باحثة-تخاطر-بحايتها-بتجربه-علاج-على-نفسها--1094732169.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة