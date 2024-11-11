https://sarabic.ae/20241111/علماء-روس-في-طريقهم-إلى-تحديد-مستويات-الهيموغلوبين-بطريقة-غير-جراحية-----1094693531.html
علماء روس في طريقهم إلى تحديد مستويات الهيموغلوبين بطريقة غير جراحية
علماء روس في طريقهم إلى تحديد مستويات الهيموغلوبين بطريقة غير جراحية
سبوتنيك عربي
تمكن علماء من جامعة موسكو الحكومية، من اكتشاف طريقة جديدة لتحديد مستويات الهيموغلوبين في الدم، بطريقة غير جراحية. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T16:04+0000
2024-11-11T16:04+0000
2024-11-11T16:04+0000
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نشرت مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، دراسة لطريقة جديدة في تحديد مستويات الهيموغلوبين في الدم، دون حقن.يعد مستوى الهيموغلوبين في الدم أحد المؤشرات الرئيسية التي يتم رصدها في اختبار الدم العام. وتعتبر مراقبة مستويات الهيموغلوبين مهمة بشكل خاص لتشخيص فقر الدم (انخفاض مستويات الهيموغلوبين)، والذي يؤثر على عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بشكل أو بآخر.ومن أجل تحديد دقيق وغير جراحي لمستويات الهيموغلوبين باستخدام البيانات البصرية، تتنافس شركات عملاقة وشركات ناشئة فردية، ومجموعات علمية، ولكن الأساليب الدقيقة سريريًا لتحديد مستويات الهيموغلوبين ذات الخطأ المنخفض لا تزال غير معروضة.وإحدى الطرق الممكنة لزيادة الدقة هي الجمع بين العديد من التقنيات البصرية لتحديد مستويات الهيموغلوبين، والطريقة الأخرى هي إنشاء مصادر بيانات مفتوحة مستقلة يمكن من خلالها اختبار المصادر الحالية وتطوير خوارزميات جديدة. وهذان الحلان هما اللذان تركز عليهما الدراسة المنشورة.وتهدف الدراسة أيضا، إلى توحيد الأساليب البصرية في تحديد مستويات الهيموغلوبين. وأعد العلماء مجموعة بيانات عامة فريدة وموحدة لتصوير أنسجة اليد بتقنية "RGB" لـ 250 مريضًا لديهم مستويات الهيموغلوبين المعروفة.وتعد هذ الدراسة خطوة مهمة نحو إنشاء خوارزميات عالمية وقابلة للتكرار لتحديد مستويات الهيموغلوبين بطريقة غير جراحية.ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية، فإن الدراسة توضح مستقبل التشخيص الطبي الدقيق والسريع والذي سيكون متاحا للجميع. ويمكن للطرق غير الجراحية لتحديد مستويات الهيموغلوبين أن تغير الممارسة الطبية بشكل جذري، مما يجعل مراقبة الصحة أسهل وأكثر ملاءمة سواء في العيادات أو في المنزل.ما تأثير الإجهاد المرتبط بالعمل على صحتك؟دراسة: نوع من المكسرات يحمي من العمى مع التقدم في العمر
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علوم, الصحة, الدم, فصيلة الدم, علاج ضغط الدم, سكر الدم, زمرة دم
علوم, الصحة, الدم, فصيلة الدم, علاج ضغط الدم, سكر الدم, زمرة دم
علماء روس في طريقهم إلى تحديد مستويات الهيموغلوبين بطريقة غير جراحية
تمكن علماء من جامعة موسكو الحكومية، من اكتشاف طريقة جديدة لتحديد مستويات الهيموغلوبين في الدم، بطريقة غير جراحية.
نشرت مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية،
دراسة لطريقة جديدة في تحديد مستويات الهيموغلوبين في الدم، دون حقن.
يعد مستوى الهيموغلوبين في الدم أحد المؤشرات الرئيسية التي يتم رصدها في اختبار الدم العام. وتعتبر مراقبة مستويات الهيموغلوبين مهمة بشكل خاص لتشخيص فقر الدم (انخفاض مستويات الهيموغلوبين)، والذي يؤثر على عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بشكل أو بآخر.
وعادة ما يتم تحديد هذا المؤشر باستخدام اختبار الدم الغازي. لكن مثل هذا التحليل يتطلب وقتا، ومعدات باهظة الثمن، وطاقم طبي مؤهل، والأهم من ذلك أنه يسبب عدم الراحة للمريض، خاصة عندما يكون من الضروري التبرع بالدم للتحليل بانتظام. وفي ظل هذه الخلفية، أصبحت أهمية الأساليب غير المؤلمة والسريعة وغير الجراحية ذات أهمية متزايدة.
ومن أجل تحديد دقيق وغير جراحي لمستويات الهيموغلوبين باستخدام البيانات البصرية، تتنافس شركات عملاقة وشركات ناشئة فردية، ومجموعات علمية، ولكن الأساليب الدقيقة سريريًا لتحديد مستويات الهيموغلوبين
ذات الخطأ المنخفض لا تزال غير معروضة.
وإحدى الطرق الممكنة لزيادة الدقة هي الجمع بين العديد من التقنيات البصرية لتحديد مستويات الهيموغلوبين، والطريقة الأخرى هي إنشاء مصادر بيانات مفتوحة مستقلة يمكن من خلالها اختبار المصادر الحالية وتطوير خوارزميات جديدة.
وهذان الحلان هما اللذان تركز عليهما الدراسة المنشورة.
تقدم الدراسة مقارنة للتحليل الطيفي المنتشر وطرق التصوير "RGB" في التنبؤ بفقر الدم. وتم عرض الدقة العالية للكشف عن فقر الدم لدى الأشخاص، بالإضافة إلى ذلك تم تقييم مزايا وحدود الجمع بين طريقتين لتحديد مستويات الهيموغلوبين المنخفضة.
وتهدف الدراسة أيضا، إلى توحيد الأساليب البصرية في تحديد مستويات الهيموغلوبين. وأعد العلماء مجموعة بيانات عامة فريدة وموحدة لتصوير أنسجة اليد بتقنية "RGB" لـ 250 مريضًا لديهم مستويات الهيموغلوبين المعروفة.
يقول كبير الباحثين في قسم الإلكترونيات الكمومية، في كلية الفيزياء، بجامعة موسكو الحكومية، بوريس ياكيموف: "إن مجموعة البيانات مفتوحة لجميع الباحثين الذين يعملون على تحسين الأساليب الحالية وإنشاء أساليب جديدة، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة وهائلة في تطوير مجال التشخيص البصري، وكذلك مثال على الشفافية والانفتاح في البحث العلمي".
وتعد هذ الدراسة خطوة مهمة نحو إنشاء خوارزميات عالمية وقابلة للتكرار لتحديد مستويات الهيموغلوبين بطريقة غير جراحية.
ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ساينتفيك راشا" العلمية،
فإن الدراسة توضح مستقبل التشخيص الطبي الدقيق والسريع والذي سيكون متاحا للجميع. ويمكن للطرق غير الجراحية لتحديد مستويات الهيموغلوبين أن تغير الممارسة الطبية بشكل جذري، مما يجعل مراقبة الصحة أسهل وأكثر ملاءمة سواء في العيادات أو في المنزل.