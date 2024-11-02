https://sarabic.ae/20241102/دراسة-نوع-من-المكسرات-يحمي-من-العمى-مع-التقدم-في-العمر-1094421120.html
دراسة: نوع من المكسرات يحمي من العمى مع التقدم في العمر
دراسة: نوع من المكسرات يحمي من العمى مع التقدم في العمر
سبوتنيك عربي
أكدت دراسة حديثة أن الفستق قد يحمي الإنسان من العمى، خاصة مع التقدم في العمر، وظهور أعراض الشيخوخة. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T11:42+0000
2024-11-02T11:42+0000
2024-11-02T11:42+0000
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وأجرى الباحثون تجربة على 36 بالغاً، تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاماً، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ إحداهما استمرت في استهلاك نظامها الغذائي المعتاد، في حين أضافت الأخرى حفنتين من الفستق لغذائها اليومي.لتظهر الدراسة أن تناول حفنتين من الفستق يومياً كان مرتبطاً بزيادة كبيرة في كثافة الصبغة البقعية الضوئية (MPOD)، وهو مؤشر مهم لصحة العين.وقالت البروفيسورة تامي سكوت، المؤلّفة الرئيسية للدراسة: "الفستق عبارة عن وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية، ويوفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية".وأضافت: "ما يثير الاهتمام بشكل خاص هو محتواه الفريد من اللوتين، وهو صبغة نباتية تلعب دوراً حاسماً في صحة العين، ويساعد اللوتين في حماية العينين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق والإجهاد التأكسدي".وتحمي كثافة الصبغة البقعية الضوئية الشبكية، وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى كبار السن.ولفت الفريق إلى أن اللوتين قد يعزّز أيضاً صحة الدماغ، من خلال زيادة تدفق الدم إليه، والعمل مضاداً للأكسدة، وتهدئة الالتهابات به، وبالتالي وقايته من الخرف.
https://sarabic.ae/20241102/دراسة-مهنتك-تعبر-عن-شخصيتك-1094416886.html
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الصحة, منوعات, تقارير منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
الصحة, منوعات, تقارير منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
دراسة: نوع من المكسرات يحمي من العمى مع التقدم في العمر
أكدت دراسة حديثة أن الفستق قد يحمي الإنسان من العمى، خاصة مع التقدم في العمر، وظهور أعراض الشيخوخة.
وأجرى الباحثون تجربة على 36 بالغاً، تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاماً، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ إحداهما استمرت في استهلاك نظامها الغذائي المعتاد، في حين أضافت الأخرى حفنتين من الفستق لغذائها اليومي.
لتظهر الدراسة
أن تناول حفنتين من الفستق
يومياً كان مرتبطاً بزيادة كبيرة في كثافة الصبغة البقعية الضوئية (MPOD)، وهو مؤشر مهم لصحة العين.
وقالت البروفيسورة تامي سكوت، المؤلّفة الرئيسية للدراسة
: "الفستق عبارة عن وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية، ويوفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية".
وأضافت: "ما يثير الاهتمام بشكل خاص هو محتواه الفريد من اللوتين، وهو صبغة نباتية تلعب دوراً حاسماً في صحة العين، ويساعد اللوتين في حماية العينين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق والإجهاد التأكسدي".
وتحمي كثافة الصبغة البقعية الضوئية الشبكية، وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى كبار السن.
ولفت الفريق إلى أن اللوتين قد يعزّز أيضاً صحة الدماغ، من خلال زيادة تدفق الدم إليه، والعمل مضاداً للأكسدة، وتهدئة الالتهابات به، وبالتالي وقايته من الخرف.