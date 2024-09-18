اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاما من الغموض

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هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
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ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
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مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240918/اكتشاف-فصيلة-دم-جديدة-بعد-50-عاما-من-الغموض-1092864233.html
اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاما من الغموض
اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاما من الغموض
سبوتنيك عربي
في عام 1972، وجد الأطباء مواصفات غريبة لعينة من دم امرأة حامل، كونها تفتقر بشكل غامض إلى جزيء سطحي موجود على جميع خلايا الدم الحمراء، لكن بعد 50 عاما، وبفضل... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T16:23+0000
2024-09-18T16:23+0000
مجتمع
علوم
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تمكن فريق طبي من "هيئة الخدمات الصحة الوطنية البريطانية"، من تحديد فصيلة الدم الجديدة المسماة"MAL"، بعد فهم الخلفية الجينية لمستضد فصيلة الدم "AnWj"، الذي اكتُشف لأول مرة عام 1972.وقالت اختصاصية أمراض الدم في هيئة الصحة الوطنية البريطانية، لويز تيلي: "إنه يمثل إنجازا كبيرا، وتتويجا لجهد فريق طويل، لإنشاء نظام فصيلة الدم الجديد والقدرة على تقديم أفضل رعاية للمرضى النادرين.وأكدت نيكول ثورنتون، رئيسة مختبر مرجع فصائل الدم الدولي التابع للهيئة، أن حل الأساس الجيني لمستضد "AnWj" كان أحد أكثر المشاريع تحديًا، مبيّنة أن"هناك الكثير من العمل المطلوب لإثبات أن الجين يُشفِّر بالفعل مستضد فصيلة الدم، ولكن هذا هو ما نحن متحمسون له، وهو إجراء هذه الاكتشافات لصالح المرضى النادرين في جميع أنحاء العالم".وتابعت أن هذا الاكتشاف سيسمح بتصميم اختبارات جينية لتحديد المرضى والمتبرعين السلبيين وراثيا لـ" AnWj "، مما يسهل عملية نقل الدم ويقلل من مخاطرها المحتملة، بحسب تقرير نشر في مجلة"sciencealert".والجدير بالذكر، أنه تم تحديد معظم فصائل الدم الرئيسية في وقت مبكر من القرن العشرين، مثل نظام الدم Er الذي وصفه الباحثون لأول مرة في عام 2022، وهي فصيلة موجودة عند عدد صغير من الناس. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لفصيلة الدم الجديدة.
https://sarabic.ae/20240917/علماء-يحذرون-من-بكتيريا-مقاومة-للمضادات-الحيوية-قد-تشكل-تهديدا-مستقبليا-للبشرية-1092804624.html
https://sarabic.ae/20240916/الحالة-الثالثة-بين-الحياة-والموت-علماء-يكشفون-ظاهرة-غريبة-صور-وفيديو-----1092787208.html
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علوم
علوم

اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاما من الغموض

16:23 GMT 18.09.2024
© Photo / Unsplash/ FlyD' فصيلة الدم
فصيلة الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Photo / Unsplash/ FlyD'
تابعنا عبر
في عام 1972، وجد الأطباء مواصفات غريبة لعينة من دم امرأة حامل، كونها تفتقر بشكل غامض إلى جزيء سطحي موجود على جميع خلايا الدم الحمراء، لكن بعد 50 عاما، وبفضل التطورات في الاختبارات الجينية، تمكن علماء من تفسير هذا الحالة بأنها فصيلة دم جديدة، مما حل لغزا استمر لأكثر من نصف قرن.
تمكن فريق طبي من "هيئة الخدمات الصحة الوطنية البريطانية"، من تحديد فصيلة الدم الجديدة المسماة"MAL"، بعد فهم الخلفية الجينية لمستضد فصيلة الدم "AnWj"، الذي اكتُشف لأول مرة عام 1972.
وقالت اختصاصية أمراض الدم في هيئة الصحة الوطنية البريطانية، لويز تيلي: "إنه يمثل إنجازا كبيرا، وتتويجا لجهد فريق طويل، لإنشاء نظام فصيلة الدم الجديد والقدرة على تقديم أفضل رعاية للمرضى النادرين.
جراثيم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
مجتمع
علماء يحذرون من بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية قد تشكل تهديدا مستقبليا للبشرية
أمس, 06:18 GMT
وأكدت نيكول ثورنتون، رئيسة مختبر مرجع فصائل الدم الدولي التابع للهيئة، أن حل الأساس الجيني لمستضد "AnWj" كان أحد أكثر المشاريع تحديًا، مبيّنة أن"هناك الكثير من العمل المطلوب لإثبات أن الجين يُشفِّر بالفعل مستضد فصيلة الدم، ولكن هذا هو ما نحن متحمسون له، وهو إجراء هذه الاكتشافات لصالح المرضى النادرين في جميع أنحاء العالم".
وتابعت أن هذا الاكتشاف سيسمح بتصميم اختبارات جينية لتحديد المرضى والمتبرعين السلبيين وراثيا لـ" AnWj "، مما يسهل عملية نقل الدم ويقلل من مخاطرها المحتملة، بحسب تقرير نشر في مجلة"sciencealert".
صورة لخلايا تدخل حالة ثالثة بين الحياة والموت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
مجتمع
"الحالة الثالثة" بين الحياة والموت... علماء يكشفون ظاهرة غريبة... صور وفيديو
16 سبتمبر, 15:37 GMT
والجدير بالذكر، أنه تم تحديد معظم فصائل الدم الرئيسية في وقت مبكر من القرن العشرين، مثل نظام الدم Er الذي وصفه الباحثون لأول مرة في عام 2022، وهي فصيلة موجودة عند عدد صغير من الناس. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لفصيلة الدم الجديدة.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنان05:14 GMT
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