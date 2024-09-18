https://sarabic.ae/20240918/اكتشاف-فصيلة-دم-جديدة-بعد-50-عاما-من-الغموض-1092864233.html
اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاما من الغموض
اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاما من الغموض
سبوتنيك عربي
في عام 1972، وجد الأطباء مواصفات غريبة لعينة من دم امرأة حامل، كونها تفتقر بشكل غامض إلى جزيء سطحي موجود على جميع خلايا الدم الحمراء، لكن بعد 50 عاما، وبفضل... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T16:23+0000
2024-09-18T16:23+0000
2024-09-18T16:23+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092864357_0:678:2047:1829_1920x0_80_0_0_43bb75f68e31684ac972a9ff3bad3bff.jpg
تمكن فريق طبي من "هيئة الخدمات الصحة الوطنية البريطانية"، من تحديد فصيلة الدم الجديدة المسماة"MAL"، بعد فهم الخلفية الجينية لمستضد فصيلة الدم "AnWj"، الذي اكتُشف لأول مرة عام 1972.وقالت اختصاصية أمراض الدم في هيئة الصحة الوطنية البريطانية، لويز تيلي: "إنه يمثل إنجازا كبيرا، وتتويجا لجهد فريق طويل، لإنشاء نظام فصيلة الدم الجديد والقدرة على تقديم أفضل رعاية للمرضى النادرين.وأكدت نيكول ثورنتون، رئيسة مختبر مرجع فصائل الدم الدولي التابع للهيئة، أن حل الأساس الجيني لمستضد "AnWj" كان أحد أكثر المشاريع تحديًا، مبيّنة أن"هناك الكثير من العمل المطلوب لإثبات أن الجين يُشفِّر بالفعل مستضد فصيلة الدم، ولكن هذا هو ما نحن متحمسون له، وهو إجراء هذه الاكتشافات لصالح المرضى النادرين في جميع أنحاء العالم".وتابعت أن هذا الاكتشاف سيسمح بتصميم اختبارات جينية لتحديد المرضى والمتبرعين السلبيين وراثيا لـ" AnWj "، مما يسهل عملية نقل الدم ويقلل من مخاطرها المحتملة، بحسب تقرير نشر في مجلة"sciencealert".والجدير بالذكر، أنه تم تحديد معظم فصائل الدم الرئيسية في وقت مبكر من القرن العشرين، مثل نظام الدم Er الذي وصفه الباحثون لأول مرة في عام 2022، وهي فصيلة موجودة عند عدد صغير من الناس. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لفصيلة الدم الجديدة.
https://sarabic.ae/20240917/علماء-يحذرون-من-بكتيريا-مقاومة-للمضادات-الحيوية-قد-تشكل-تهديدا-مستقبليا-للبشرية-1092804624.html
https://sarabic.ae/20240916/الحالة-الثالثة-بين-الحياة-والموت-علماء-يكشفون-ظاهرة-غريبة-صور-وفيديو-----1092787208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092864357_0:486:2047:2021_1920x0_80_0_0_67f81614ad19aaca0a71bf533d2698b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاما من الغموض
في عام 1972، وجد الأطباء مواصفات غريبة لعينة من دم امرأة حامل، كونها تفتقر بشكل غامض إلى جزيء سطحي موجود على جميع خلايا الدم الحمراء، لكن بعد 50 عاما، وبفضل التطورات في الاختبارات الجينية، تمكن علماء من تفسير هذا الحالة بأنها فصيلة دم جديدة، مما حل لغزا استمر لأكثر من نصف قرن.
تمكن فريق طبي من "هيئة الخدمات الصحة الوطنية البريطانية"، من تحديد فصيلة الدم الجديدة المسماة"MAL"، بعد فهم الخلفية الجينية لمستضد فصيلة الدم "AnWj"، الذي اكتُشف لأول مرة عام 1972.
وقالت اختصاصية أمراض الدم في هيئة الصحة الوطنية البريطانية، لويز تيلي: "إنه يمثل إنجازا كبيرا، وتتويجا لجهد فريق طويل، لإنشاء نظام فصيلة الدم الجديد والقدرة على تقديم أفضل رعاية للمرضى النادرين.
وأكدت نيكول ثورنتون، رئيسة مختبر مرجع فصائل الدم الدولي التابع للهيئة، أن حل الأساس الجيني لمستضد "AnWj" كان أحد أكثر المشاريع تحديًا، مبيّنة أن"هناك الكثير من العمل المطلوب لإثبات أن الجين يُشفِّر بالفعل مستضد فصيلة الدم، ولكن هذا هو ما نحن متحمسون له، وهو إجراء هذه الاكتشافات لصالح المرضى النادرين في جميع أنحاء العالم".
وتابعت أن هذا الاكتشاف سيسمح بتصميم اختبارات جينية لتحديد المرضى والمتبرعين السلبيين وراثيا لـ" AnWj "، مما يسهل عملية نقل الدم ويقلل من مخاطرها المحتملة، بحسب تقرير نشر في مجلة"sciencealert".
والجدير بالذكر، أنه تم تحديد معظم فصائل الدم الرئيسية في وقت مبكر من القرن العشرين، مثل نظام الدم Er الذي وصفه الباحثون لأول مرة في عام 2022، وهي فصيلة موجودة عند عدد صغير من الناس. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لفصيلة الدم الجديدة.