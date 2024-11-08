https://sarabic.ae/20241108/ما-تأثير-الإجهاد-المرتبط-بالعمل-على-صحتك؟-1094610440.html

ما تأثير الإجهاد المرتبط بالعمل على صحتك؟

ما تأثير الإجهاد المرتبط بالعمل على صحتك؟

سبوتنيك عربي

قد يؤدي التوتر المرتبط بالعمل إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تؤثر التوترات المزمنة على ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول، ما يزيد من... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T13:33+0000

2024-11-08T13:33+0000

2024-11-08T13:33+0000

مجتمع

علوم

منوعات

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104358/20/1043582088_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f038103e67f287fd385ec6727c48c899.jpg

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها "جمعية القلب الأمريكية" أن التوتر المرتبط بالعمل قد يكون له تأثير سلبي على صحة القلب والأوعية، ولسد هذه الفجوة، أجرى باحثو الجمعية تحليلاً مقطعياً للدراسة المتعددة الأعراق من البالغين في الولايات المتحدة حول تصلب الشرايين، والتي استندت إلى البيانات التي تم جمعها بين عامي 2000 و2002.واعتمد الباحثون في تحليلهم على بيانات مرتبطة بـ 3579 رجلاً وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عامًا، والذين كانوا خاليين من أمراض القلب والأوعية الدموية في البداية.وأفاد أن 20 % من المشاركين في الدراسة بتعرضهم للتوتر المتعلق بالعمل، وبعد إجراء التعديلات المناسبة للأخذ بالاعتبار عوامل أخرى مؤثرة، توصل الباحثون إلى أن الأفراد الذين يعانون من توتر العمل كانت فرصهم أقل بنسبة 25% و27% الحصول على درجات صحية متوسطة (9-10 نقاط) ومثالية (11-14 نقطة) على التوالي، مقارنةً بالأفراد الذين لا يعانون من ضغوط العمل.وأظهرت أبحاث سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من التوتر المرتبط بالعمل أكثر عرضة للإصابة بمشكلات القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، ويؤثر التوتر المزمن على ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول، ما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.ويمكن أن يرفع التوتر المستمر من معدل هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، التي تؤثر سلباً على عمل القلب والأوعية الدموية، وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، كما يسبب التوتر المزمن ضعفاً في الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أقل قدرة على مقاومة الأمراض والعدوى.كما يؤثر التوتر على الجهاز الهضمي بشكل كبير، إذ يؤدي إلى اضطرابات مثل القولون العصبي، وقرحة المعدة، فالتوتر يسبب تقلصات غير طبيعية في الأمعاء، ويؤدي إلى بطء في حركة الهضم، مما يجعل الشخص يعاني من مشكلات مزمنة في الجهاز الهضمي.ويقول الباحثون إن النتائج تدعو لإيلاء التوتر المرتبط بالعمل اهتماماً أكبر كقضية صحية عامة.وقال المؤلف الأول الدكتور أولوسياي أوجونموروتي، من جامعة إيموري والمؤلف الرئيسي إيرين ميخوس، من جامعة جونز هوبكنز: "لمعالجة مشكلة الصحة العامة المتمثلة في الإجهاد المرتبط بالعمل وآثاره الضارة على صحة القلب والأوعية الدموية، يجب على الأبحاث المستقبلية إعطاء الأولوية لاستخدام الدراسات الطولية لتحديد الآليات الكامنة وراء هذا الارتباط".وكتب الباحثون: "تؤكد هذه النتائج على أهمية الصحة النفسية في مكان العمل وتشير إلى الحاجة إلى إجراء دراسات حول التدخلات التي قد تقلل من التوتر المرتبط بالعمل وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية".وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يعاني واحد من كل ثلاثة بالغين في الولايات المتحدة من شكل من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تكاليف الرعاية الصحية.هذا هو مقدار النوم الذي تحتاجه لـ"شيخوخة شابة"علماء روس يطورون تكنولوجيا جديدة للتحكم في الأقمار الصناعية الصغيرةدولة عربية تقترب من اكتشاف ضخم للغاز يحولها لـ"كبار المصدرين"

https://sarabic.ae/20241108/دراسة-الأشخاص-غير-المتزوجين-أكثر-عرضة-للإصابة-بالاكتئاب-1094608814.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات, الصحة