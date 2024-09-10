طفرة في عالم الطب... علماء يبتكرون "معاطف" لكريات دم المتبرع قد تنقذ ملايين الأرواح

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بوتين خلال مناورات "أوكيان-2024": على روسيا أن تستعد لأي تطور للأحداث
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
17:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
17:33 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
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مدار الليل والنهار
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تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
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https://sarabic.ae/20240910/طفرة-في-عالم-الطب-علماء-يبتكرون-معاطف-لكريات-دم-المتبرع-قد-تنقذ-ملايين-الأرواح---1092575584.html
طفرة في عالم الطب... علماء يبتكرون "معاطف" لكريات دم المتبرع قد تنقذ ملايين الأرواح
طفرة في عالم الطب... علماء يبتكرون "معاطف" لكريات دم المتبرع قد تنقذ ملايين الأرواح
سبوتنيك عربي
يدفع نقص الدم المزمن إلى البحث عن علاجات سريعة وجذرية، وهذا ما اقترب العلماء منه من خلال إنشاء معاطف سيليكونية دقيقة لإكساء خلايا الدم المتبرع بها. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T12:24+0000
2024-09-10T12:24+0000
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وبشكل لا يصدق، سمحت تقنية النانو الجديدة للمهندس الطبي الحيوي تشواني لي، من جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا، وزملائه بنقل الدم بنجاح بين الأنواع، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.وكتب الفريق في ورقتهم البحثية: "لا تفلت خلايا الدم الحمراء السليكونية من التنشيط المناعي في الأنواع المختلفة فحسب، بل تعمل أيضًا بشكل مثالي لنقل الأكسجين".وقالت بامبي يونج، كبيرة المسؤولين الطبيين في الصليب الأحمر الأمريكي، خلال نقص طارئ في الدم، في يناير/كانون الثاني الماضي من هذا العام: "يحتاج الشخص إلى دم منقذ للحياة كل ثانيتين في بلدنا، وقد يكون توفره هو الفارق بين الحياة والموت".من خلال بناء طلاء سيليكوني لخلايا الدم، تمكن لي وفريقه من تغطية البروتينات السطحية، التي تستخدمها أجسامنا للتعرف على فصائل الدم، وهذا يسمح باستخدام فصيلة دم مختلفة بأمان، بما في ذلك الدم من نوع آخر.ويوضح الفريق بالقول: "يحتفظ الدم المغطى بالسيليكون بجميع الوظائف الأساسية لخلايا الدم الحمراء، وله خصائص ميكانيكية متفوقة، ومقاوم للظروف البيئية المعاكسة، ويمكن تخزينه لفترات طويلة وفعال للغاية في منع تنشيط الجهاز المناعي".وأضاف الفريق أن "ضخ الدم بشكل مصطنع عبر هذه الأعضاء يبقيها حية لفترة كافية لزراعتها، ولكنها تستخدم الكثير من الدم. ومع استراتيجية طلاء السيليكون، قد يكون من الممكن الاستفادة من مصادر حيوانية بدلاً من استخدام إمدادات الدم البشرية المحدودة"، وفقا للدراسة.ويستنتج الباحثون أن "هذه النتائج تسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لخلايا الدم الحمراء المتكلسة كبديل آمن وفعال لنقل الدم، والذي يلبي بشكل فعال الطلب السريري المتزايد على الدم".بالطبع، لا تزال تقنية الدم الجديدة هذه في مهدها، لذا فهي تواجه العديد من التحديات قبل أن يتم تحديد أنها آمنة للبشر.علماء يكتشفون السبب الوراثي لسرطان البروستاتا
https://sarabic.ae/20240910/سائل-يغسل-الأعصاب-ابتكار-قد-يغير-أساليب-تناول-الأدوية-1092572770.html
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الصحة, علوم
الصحة, علوم

طفرة في عالم الطب... علماء يبتكرون "معاطف" لكريات دم المتبرع قد تنقذ ملايين الأرواح

12:24 GMT 10.09.2024
© Photo / unsplash/Joel Filipeنقطة دم من المجهر
نقطة دم من المجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Photo / unsplash/Joel Filipe
تابعنا عبر
يدفع نقص الدم المزمن إلى البحث عن علاجات سريعة وجذرية، وهذا ما اقترب العلماء منه من خلال إنشاء معاطف سيليكونية دقيقة لإكساء خلايا الدم المتبرع بها.
وبشكل لا يصدق، سمحت تقنية النانو الجديدة للمهندس الطبي الحيوي تشواني لي، من جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا، وزملائه بنقل الدم بنجاح بين الأنواع، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في موقع "ساينس أليرت" العلمي.
وكتب الفريق في ورقتهم البحثية: "لا تفلت خلايا الدم الحمراء السليكونية من التنشيط المناعي في الأنواع المختلفة فحسب، بل تعمل أيضًا بشكل مثالي لنقل الأكسجين".

لقد ساعد عدد من العوامل لخلق نقص في الدم في الولايات المتحدة، بما في ذلك تغييرات السياسة لحماية المتبرعين وجائحة "كوفيد-19".

وقالت بامبي يونج، كبيرة المسؤولين الطبيين في الصليب الأحمر الأمريكي، خلال نقص طارئ في الدم، في يناير/كانون الثاني الماضي من هذا العام: "يحتاج الشخص إلى دم منقذ للحياة كل ثانيتين في بلدنا، وقد يكون توفره هو الفارق بين الحياة والموت".
الأعصاب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
مجتمع
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11:29 GMT
من خلال بناء طلاء سيليكوني لخلايا الدم، تمكن لي وفريقه من تغطية البروتينات السطحية، التي تستخدمها أجسامنا للتعرف على فصائل الدم، وهذا يسمح باستخدام فصيلة دم مختلفة بأمان، بما في ذلك الدم من نوع آخر.
ويوضح الفريق بالقول: "يحتفظ الدم المغطى بالسيليكون بجميع الوظائف الأساسية لخلايا الدم الحمراء، وله خصائص ميكانيكية متفوقة، ومقاوم للظروف البيئية المعاكسة، ويمكن تخزينه لفترات طويلة وفعال للغاية في منع تنشيط الجهاز المناعي".
وقد حدد المؤلفون فرصة لتقليل استخدام الدم من خلال توفير سائل بديل لتخزين أعضاء المتبرعين فيه.
وأضاف الفريق أن "ضخ الدم بشكل مصطنع عبر هذه الأعضاء يبقيها حية لفترة كافية لزراعتها، ولكنها تستخدم الكثير من الدم. ومع استراتيجية طلاء السيليكون، قد يكون من الممكن الاستفادة من مصادر حيوانية بدلاً من استخدام إمدادات الدم البشرية المحدودة"، وفقا للدراسة.
ويستنتج الباحثون أن "هذه النتائج تسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لخلايا الدم الحمراء المتكلسة كبديل آمن وفعال لنقل الدم، والذي يلبي بشكل فعال الطلب السريري المتزايد على الدم".
بالطبع، لا تزال تقنية الدم الجديدة هذه في مهدها، لذا فهي تواجه العديد من التحديات قبل أن يتم تحديد أنها آمنة للبشر.
علماء يكتشفون السبب الوراثي لسرطان البروستاتا
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