https://sarabic.ae/20241006/علماء-يتمكنون-من-تشكيل-أصغر-قطرة-ماء-على-المستوى-الجزيئي-فيديو--1093475056.html

علماء يتمكنون من تشكيل أصغر قطرة ماء على المستوى الجزيئي... فيديو

علماء يتمكنون من تشكيل أصغر قطرة ماء على المستوى الجزيئي... فيديو

سبوتنيك عربي

تمكن علماء من جامعة نورث وسترن من تشكيل أصغر قطرة ماء على الإطلاق وهي تكبر على المستوى الجزيئي، من خلال استخدام معدن نادر. 06.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-06T07:08+0000

2024-10-06T07:08+0000

2024-10-06T07:08+0000

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الماء مكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأوكسجين، ومن خلال تسخير قوة البلاديوم، وهو معدن معروف بتحفيز العنصرين المكونين للماء، في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، تمكنوا من تشكيل أصغر قطرة ماء ومشاهدتها تنمو جزيئيا (على المستوى الجزيئي).يقول عالم المواد الكيميائية، فيناياك درافيد، من جامعة نورث وسترن: "إنك تحتاج حقًا إلى أن تكون قادرًا على الجمع بين التصور المباشر لتوليد الماء وتحليل البنية على المستوى الذري من أجل معرفة ما يحدث".طوّر الفريق غشاءً يحبس الجزيئات داخل خلايا نانوية سداسية صغيرة. وهذا يجعل من السهل تصوير العمليات الجزيئية باستخدام المجهر الإلكتروني النافذ، حتى مقياس النانومتر.يبلغ عرض جزيء الماء الواحد أقل من ثلث نانومتر، في حين أن الذرات التي يتكون منها أصغر بكثير. ولرؤية ارتباط هذه المركبات الصغيرة، استخدم الباحثون شكلاً من أشكال المجهر الإلكتروني الذي سجل الطاقة المفقودة بسبب تشتت الإلكترونات. ولدهشتهم، تمكنوا من ملاحظة، في الوقت الحقيقي، ذرات تتحد لتكوين فقاعة صغيرة من الماء على سطح البلاديوم.بعد ذلك، جربوا محاولة تبسيط العملية، بإضافة غازي الهيدروجين والأوكسجين بشكل منفصل. وتمكنوا من تحديد أن العملية تتم في خطوتين. أولاً، تضغط ذرات الهيدروجين على سطح البلاديوم، فتندمج في الشبكة الذرية وتنفخ سطح المعدن، مما يتسبب في تمدده.ثم عندما يضاف الأوكسجين، يخرج الهيدروجين من مخابئه في البلاديوم ويندمج مع الأوكسجين لتكوين قطرات من الماء. وفي الوقت نفسه، يسترخي البلاديوم مرة أخرى إلى حالته الأصلية غير المنتفخة.إنها عملية بسيطة للغاية، ويمكن توسيع نطاقها. كل ما تحتاجه هو قطعة أكبر من البلاديوم. في ظل وجود إمداد ثابت من الأوكسجين والهيدروجين المعاد تدويرهما، ويمكن بناء جزيئات الماء من الصفر على مسكن قمري، أو قاعدة على المريخ، أو محطة فضائية.وبحسب الدراسة المشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يمكن لقطعة كبيرة من البلاديوم أن تكمل إمدادات المياه على الأرض حيث المياه شحيحة.مادة تخرج من الصحراء العربية الكبرى تهب "الحياة" للكوكب... فيديوما هو الفارق بين الهواتف الذكية "المضادة" و"المقاومة" للماء؟

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علوم, مياه, مياه الشرب, كيمياء, كيمياء إيجابية, فيزياء, الفيزياء, الماء