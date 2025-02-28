https://sarabic.ae/20250228/علماء-روس-يكتشفون-سرا-جديدا-فحص-بسيط-يكشف-السرطان-قبل-تفشيه-1098250523.html
علماء روس يكتشفون سرا جديدا... فحص بسيط يكشف السرطان قبل تفشيه
علماء روس يكتشفون سرا جديدا... فحص بسيط يكشف السرطان قبل تفشيه
سبوتنيك عربي
قام علماء من جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا، بتطوير نظام اختبار قادر على اكتشاف سرطان الرئة والبروستات والثدي في مراحله المبكرة. وبحسب العلماء، فإن الاختبار... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T07:06+0000
2025-02-28T07:06+0000
2025-02-28T07:06+0000
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السرطان
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ووفقا للدراسة، فإن العلامات التي تشير إلى وجود أمراض الأورام هي نواتج أيضية ذات طبيعة مختلفة: الدهون أو الفيتامينات أو الأحماض الأمينية. ومع تقدم السرطان، يزداد تركيز هذه العلامات ويصبح المرض قابلاً للكشف، ولكن العلاج، على العكس من ذلك، يصبح أكثر تعقيداً.وإن الطرق الحالية لتشخيص الأمراض السرطانية ليست موثوقة بما فيه الكفاية، وبحسب الأبحاث الحديثة فإن البحث عن علامات الورم لا يساعد فقط في الكشف عن المرض، بل يحدد أيضًا مدى شدته ونوع المرض.وأضافت كوفاليفا أن "الدراسة حددت 15 من أكثر علامات الأورام الدهنية الواعدة للتشخيص السريري لسرطان البروستاتا والثدي والرئة، حيث يتم تحديد تركيزاتها بشكل موثوق بواسطة النظام الجديد".وتابعت كوفاليفا: "لم تأت فكرة إنشاء مثل هذا النظام من فراغ. نحن نعتبره تطويرًا لتحليل ميكروبات الأمعاء باستخدام طريقة غورغي أندريفيتش أوسيبوف، والتي كانت متاحة في العيادات الحكومية والخاصة لأكثر من خمس سنوات لتشخيص أمراض الرئة والجهاز الهضمي. لقد قمنا بتغيير نوع الفصل الكروماتوغرافي للعينة المستخدم إلى نوع أكثر شمولاً، مما سمح لنا باكتشاف عدد أكبر من الدهون والأحماض الدهنية التي قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان".وخلصت الدراسة إلى أن التحليل باستخدام نظام الاختبار الجديد لن يختلف بشكل كبير من حيث التكلفة عن طرق التشخيص التقليدية، لكنه سيتفوق عليها بشكل كبير من حيث القدرات. وفي المستقبل، يخطط المتخصصون لتكييف نظام الاختبار لتشخيص أمراض أخرى مصحوبة بتغيرات في تكوين الدهون في بلازما الدم، وكذلك لزيادة عينة الحيوانات المعملية في التجارب السريرية قبل النظام الحالي."تجويع الأورام" تقنية جديدة لعلاج السرطانعلماء روس يطورون طريقة للتغلب على مقاومة الورم الدماغي للأدوية العلاجية
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علوم, الصحة, علماء, علماء روس, سرطان الخصية, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان
علوم, الصحة, علماء, علماء روس, سرطان الخصية, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان
علماء روس يكتشفون سرا جديدا... فحص بسيط يكشف السرطان قبل تفشيه
قام علماء من جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا، بتطوير نظام اختبار قادر على اكتشاف سرطان الرئة والبروستات والثدي في مراحله المبكرة. وبحسب العلماء، فإن الاختبار الجديد سوف يجعل من الممكن تشخيص الأمراض أثناء فحص الدم الروتيني.
ووفقا للدراسة، فإن العلامات التي تشير إلى وجود أمراض الأورام هي نواتج أيضية ذات طبيعة مختلفة: الدهون أو الفيتامينات أو الأحماض الأمينية. ومع تقدم السرطان، يزداد تركيز هذه العلامات ويصبح المرض قابلاً للكشف، ولكن العلاج، على العكس من ذلك، يصبح أكثر تعقيداً.
وإن الطرق الحالية لتشخيص الأمراض السرطانية ليست موثوقة بما فيه الكفاية، وبحسب الأبحاث الحديثة فإن البحث عن علامات الورم لا يساعد فقط في الكشف عن المرض، بل يحدد أيضًا مدى شدته ونوع المرض.
تقول رئيسة مختبر تقنيات التحول الحيوي وكيمياء الأغذية في جامعة الأورال الحكومية إيلينا كوفاليفا: "يقوم النظام القائم على الذكاء الاصطناعي بمقارنة المؤشرات التي تم الحصول عليها بقاعدة بيانات واسعة النطاق لتكوين الدم لدى الأشخاص المرضى والأصحاء، وتحديد الانحرافات الكبيرة في تركيز أنواع معينة من المستقلبات".
وأضافت كوفاليفا أن "الدراسة حددت 15 من أكثر علامات الأورام الدهنية الواعدة للتشخيص السريري لسرطان
البروستاتا والثدي والرئة، حيث يتم تحديد تركيزاتها بشكل موثوق بواسطة النظام الجديد".
وتابعت كوفاليفا: "لم تأت فكرة إنشاء مثل هذا النظام من فراغ. نحن نعتبره تطويرًا لتحليل ميكروبات الأمعاء باستخدام طريقة غورغي أندريفيتش أوسيبوف، والتي كانت متاحة في العيادات الحكومية والخاصة لأكثر من خمس سنوات لتشخيص أمراض الرئة والجهاز الهضمي. لقد قمنا بتغيير نوع الفصل الكروماتوغرافي للعينة المستخدم إلى نوع أكثر شمولاً، مما سمح لنا باكتشاف عدد أكبر من الدهون والأحماض الدهنية التي قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان".
وخلصت الدراسة إلى أن التحليل باستخدام نظام الاختبار الجديد لن يختلف بشكل كبير من حيث التكلفة عن طرق التشخيص التقليدية، لكنه سيتفوق عليها بشكل كبير من حيث القدرات. وفي المستقبل، يخطط المتخصصون لتكييف نظام الاختبار لتشخيص أمراض أخرى مصحوبة بتغيرات في تكوين الدهون في بلازما الدم،
وكذلك لزيادة عينة الحيوانات المعملية في التجارب السريرية قبل النظام الحالي.