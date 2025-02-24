https://sarabic.ae/20250224/اكتشاف-روسي-في-سيبيريا-يقدم-علاجا-واعدا-للسرطان--1098118518.html

اكتشاف روسي في سيبيريا يقدم علاجا واعدا للسرطان

اكتشاف روسي في سيبيريا يقدم علاجا واعدا للسرطان

سبوتنيك عربي

تمكن علماء من جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية في روسيا، من تحديد وإثبات النشاط العالي المضاد للسرطان لمركب كيميائي يمكن أن يصبح الأساس لإنشاء دواء جديد مضاد... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T11:30+0000

2025-02-24T11:30+0000

2025-02-24T11:30+0000

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ووفقا للدراسة التي نشرتها جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، فإنه في الوقت الحاضر، يظل العلاج الكيميائي هو الشكل الرئيسي لعلاج السرطان، ولكن أحد الأسباب الرئيسية للبحث النشط عن طرق جديدة لعلاج المرض هو الآثار الجانبية الخطيرة لبعض الأدوية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخلايا السرطانية قادرة على التهرب من التعرض للأدوية من خلال عدد من الآليات. ومن بين المجالات الواعدة هنا هو العلاج بالـ"ببتيد".وجاء في المقال الذي نشرته الجامعة: "لقد أثبت الباحثون وجود نشاط مضاد للسرطان عالٍ في مركب كيميائي يحتوي على "ببتيدات" مضادة للميكروبات الكاتيونية (AMP)، والتي تسمى أيضًا ببتيدات الدفاع المضيف. وفي المستقبل، قد يصبح هذا المركب أساسًا لإنشاء دواء فعال جديد مضاد للأورام".في السابق، أظهر الجمع بين الميكروبات الكاتيونية (AMP) وجزيء نشط بيولوجيًا نتائج جيدة في إنشاء الأدوية المضادة للميكروبات. ووجد أيضًا أن بعض الـ"ببتيدات" تتعرف بشكل خاص على بروتينات غشاء الخلايا السرطانية وترتبط بها، ما يؤدي إلى ممارسة تأثير مضاد للأورام، وهذه الخاصية هي التي استخدمها العلماء في أبحاثهم.وقال أندريه بوكروفسكي، رئيس قسم الطب الأساسي في كلية الطب وعلم النفس في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية: "نتيجة لذلك، قدم المركب الناتج توصيلًا مستهدفًا إلى الخلايا السرطانية لعامل واحد يسبب تلف الحمض النووي وعامل ثانٍ يمنع الإصلاح. وبهذه الطريقة، من الممكن تحقيق موت الخلايا المبرمج في أنسجة الورم. ومن الواضح أننا في هذه المرحلة لا نتحدث عن دواء، ولهذا، يجب أن يمر المركب بمسار طويل من التجارب السريرية وما قبل السريرية".وخلصت الدراسة إلى أنه في الوقت الحاضر، لا يتم تطوير إنتاج الأدوية التي تعتمد عملها على الـ"ببتيدات" عمليًا في روسيا، ولكن هذا المجال يتطور بسرعة في العالم. وبهذا المعنى، يمكن اعتبار تنفيذ مثل هذه المشاريع البحثية بمثابة عمل مستقبلي.علماء يكشفون عن طريقة تمكن الخلايا السرطانية من تدمير نفسها ذاتيااكتشاف "نقطة ضعف" البكتيريا المقاومة للأدوية

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