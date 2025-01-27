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دولة عربية تطلق مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسية
دولة عربية تطلق مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسية
سبوتنيك عربي
أطلقت دولة عربية مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسية في خطوة تهدف إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة في... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، سيفي غريب، بتدشين وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان في مدينة سيدي عبد الله الجزائرية.وتصل الطاقة الإنتاجية لهذه المنشأة، التي ستدخل فورا حيز الإنتاج، إلى 5 ملايين وحدة سنويا، كما تم استثمار 7 ملايين دولار في هذه الوحدة التي من شأنها توفير 30 منصب شغل مباشر.وبحسب موقع "الشعب" الجزائري، فإن المركز يهدف إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى الجزائريين وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، كما تطمح إلى تصدير منتجاتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.خطوة غير مسبوقة… ما مستقبل قطاع السينما في الجزائر بعد حديث الرئيس؟ضجة في دولة عربية بسبب "الجزائر اليهودية"
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الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد

دولة عربية تطلق مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسية

13:29 GMT 27.01.2025
© AP Photo / Elaine Thompsonباحثون يعملون على إعادة برمجة الخلايا المناعية للمرضى وراثيًا لإنشاء "أدوية حية" قادرة على البحث عن السرطان وتدميره بشكل أفضل
باحثون يعملون على إعادة برمجة الخلايا المناعية للمرضى وراثيًا لإنشاء أدوية حية قادرة على البحث عن السرطان وتدميره بشكل أفضل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Elaine Thompson
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أطلقت دولة عربية مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسية في خطوة تهدف إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة في البلاد.
وقام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، سيفي غريب، بتدشين وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان في مدينة سيدي عبد الله الجزائرية.

وأكد غريب لدى معاينته مركز التكافؤ الحيوي على رفع وتيرة إنجاز دراسات التكافؤ الحيوي في المركز‏ التابع لمجمع صيدال.

نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
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وتصل الطاقة الإنتاجية لهذه المنشأة، التي ستدخل فورا حيز الإنتاج، إلى 5 ملايين وحدة سنويا، كما تم استثمار 7 ملايين دولار في هذه الوحدة التي من شأنها توفير 30 منصب شغل مباشر.

وينتظر أن يتم توفير 25 منتجا خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 8 تم إطلاق إنتاجها، بنسبة إدماج تقدر بـ 90%.

وبحسب موقع "الشعب" الجزائري، فإن المركز يهدف إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى الجزائريين وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، كما تطمح إلى تصدير منتجاتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
خطوة غير مسبوقة… ما مستقبل قطاع السينما في الجزائر بعد حديث الرئيس؟
ضجة في دولة عربية بسبب "الجزائر اليهودية"
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
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