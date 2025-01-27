https://sarabic.ae/20250127/دولة-عربية-تطلق-مركزا-متطورا-لإنتاج-أدوية-السرطان-بأرقام-قياسية-1097207340.html
دولة عربية تطلق مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسية
دولة عربية تطلق مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسية
سبوتنيك عربي
أطلقت دولة عربية مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسية في خطوة تهدف إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة في... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T13:29+0000
2025-01-27T13:29+0000
2025-01-27T13:29+0000
مجتمع
الجزائر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097206996_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7bf225ed08f0eb9c6755f02be8782adb.jpg
وقام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، سيفي غريب، بتدشين وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان في مدينة سيدي عبد الله الجزائرية.وتصل الطاقة الإنتاجية لهذه المنشأة، التي ستدخل فورا حيز الإنتاج، إلى 5 ملايين وحدة سنويا، كما تم استثمار 7 ملايين دولار في هذه الوحدة التي من شأنها توفير 30 منصب شغل مباشر.وبحسب موقع "الشعب" الجزائري، فإن المركز يهدف إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى الجزائريين وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، كما تطمح إلى تصدير منتجاتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.خطوة غير مسبوقة… ما مستقبل قطاع السينما في الجزائر بعد حديث الرئيس؟ضجة في دولة عربية بسبب "الجزائر اليهودية"
https://sarabic.ae/20250123/دولة-آسيوية-متصدرة-أكبر-الدول-المستوردة-للنفط-الجزائري--1097074645.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097206996_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3285e1efac839979a6c016cc34bef699.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد
دولة عربية تطلق مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسية
أطلقت دولة عربية مركزا متطورا لإنتاج أدوية السرطان بأرقام قياسية في خطوة تهدف إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة في البلاد.
وقام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، سيفي غريب، بتدشين وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان في مدينة سيدي عبد الله الجزائرية.
وأكد غريب لدى معاينته مركز التكافؤ الحيوي على رفع وتيرة إنجاز دراسات التكافؤ الحيوي في المركز التابع لمجمع صيدال.
وتصل الطاقة الإنتاجية لهذه المنشأة، التي ستدخل فورا حيز الإنتاج، إلى 5 ملايين وحدة سنويا، كما تم استثمار 7 ملايين دولار في هذه الوحدة التي من شأنها توفير 30 منصب شغل مباشر.
وينتظر أن يتم توفير 25 منتجا خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 8 تم إطلاق إنتاجها، بنسبة إدماج تقدر بـ 90%.
وبحسب موقع "الشعب" الجزائري، فإن المركز يهدف إلى تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى الجزائريين وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، كما تطمح إلى تصدير منتجاتها إلى دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.