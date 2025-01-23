https://sarabic.ae/20250123/ضجة-في-دولة-عربية-بسبب-الجزائر-اليهودية-1097086952.html
ضجة في دولة عربية بسبب "الجزائر اليهودية"
ضجة في دولة عربية بسبب "الجزائر اليهودية"
سبوتنيك عربي
تعرض دار نشر في دولة عربية للإغلاق، بسبب نشره كتابا، وهو ما أثار انتقادات حادة بين صفوف الكتاب والنشطاء، واعتبروا أن الإجراء هو فصل جديد من التضييق على حرية... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T18:39+0000
2025-01-23T18:39+0000
2025-01-23T18:39+0000
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وقالت دار نشر "فرانز فانون"، الذي يقع مقرها في ولاية بومرداس، التي تقع 50 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر، إن السلطات هناك أغلقت أبوابها لمدة 6 أشهر، بسبب إصدارها كتاب بعنوان "الجزائر اليهودية" للكاتبة، هيدية بن ساحلي. ووصفت السلطات الكتاب بأنه "يمس بالأمن والنظام العام، وبالهوية الوطنية، ويحمل خطاب كراهية"، وفقا لصحيفة "الجزائر تايمز" الإلكترونية. وأشارت "فرانز فانون" في بيان لها، أن المسؤول عن المؤسسة، كان قد تم وضعه تحت الرقابة القضائية سابقا لنفس السبب، مؤكدة أن "القانون الجزائري ينص على أن القضاء وحده هو المخول باتخاذ أي قرار بشأن محتوى الكتاب، ولا توجد أي سلطة إدارية قادرة على التدخل في هذا الشأن". ويعالج الكتاب، الذي جاء عنوانه الكامل تحت "اليهودية: أنا الآخر الذي أعرفه قليلا"، قبل ما يزيد عن العام باللغة الفرنسية، الجوانب الثقافية والاجتماعية ليهود الجزائر، ويبرز وجودهم في النسيج التاريخي للبلاد. وأكدت مؤلفة الكتاب، هيدية بن ساحلي، أن "هدفها يكمن في تسليط الضوء على جانب غير معروف من تاريخ البلاد".وعلى الرغم من حصول كتاب "الجزائر يهودية" على رقم إيداع رسمي في المكتبة الوطنية الجزائرية، إلا أن السلطات وضعت عراقيل أمام تقديمه للجمهور؛ إذ ألغت ندوة مخصصة لتقديمه على هامش فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالجزائر، ووجهت له اتهامات بالإساءة للذاكرة الوطنية، وفقا لوكالة "فرانس برس".
https://sarabic.ae/20250123/وزير-الثقافة-المصري-يفتتح-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب--1097072114.html
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الجزائر, ثقافة, منوعات, الأخبار
الجزائر, ثقافة, منوعات, الأخبار
ضجة في دولة عربية بسبب "الجزائر اليهودية"
تعرض دار نشر في دولة عربية للإغلاق، بسبب نشره كتابا، وهو ما أثار انتقادات حادة بين صفوف الكتاب والنشطاء، واعتبروا أن الإجراء هو فصل جديد من التضييق على حرية التعبير.
وقالت دار نشر "فرانز فانون"، الذي يقع مقرها في ولاية بومرداس، التي تقع 50 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر، إن السلطات هناك أغلقت أبوابها لمدة 6 أشهر، بسبب إصدارها كتاب بعنوان "الجزائر اليهودية" للكاتبة، هيدية بن ساحلي.
ووصفت السلطات الكتاب بأنه "يمس بالأمن والنظام العام، وبالهوية الوطنية، ويحمل خطاب كراهية"، وفقا لصحيفة
"الجزائر تايمز" الإلكترونية.
وأشارت "فرانز فانون" في بيان لها، أن المسؤول عن المؤسسة، كان قد تم وضعه تحت الرقابة القضائية سابقا لنفس السبب، مؤكدة أن "القانون الجزائري ينص على أن القضاء وحده هو المخول باتخاذ أي قرار بشأن محتوى الكتاب، ولا توجد أي سلطة إدارية قادرة على التدخل في هذا الشأن".
ويعالج الكتاب، الذي جاء عنوانه الكامل تحت "اليهودية: أنا الآخر الذي أعرفه قليلا"، قبل ما يزيد عن العام باللغة الفرنسية، الجوانب الثقافية والاجتماعية ليهود الجزائر، ويبرز وجودهم في النسيج التاريخي للبلاد.
وأكدت مؤلفة الكتاب، هيدية بن ساحلي، أن "هدفها يكمن في تسليط الضوء على جانب غير معروف من تاريخ البلاد".
وعلى الرغم من حصول كتاب "الجزائر يهودية" على رقم إيداع رسمي في المكتبة الوطنية الجزائرية، إلا أن السلطات وضعت عراقيل أمام تقديمه للجمهور؛ إذ ألغت ندوة مخصصة لتقديمه على هامش فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالجزائر، ووجهت له اتهامات بالإساءة للذاكرة الوطنية، وفقا لوكالة
"فرانس برس".