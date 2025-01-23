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وزير الثقافة المصري يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزير الثقافة المصري يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب

سبوتنيك عربي

افتتح وزير الثقافة المصري، أحمد فؤاد هنو، اليوم الخميس، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس. 23.01.2025, سبوتنيك عربي

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ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث شارك في الافتتاح وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري، ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والسفير العماني في القاهرة عبد الله الرحبي، ورئيس الهيئة العامة للكتاب أحمد بهي الدين، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران، وآخرون.ويقام المعرض في دورته الـ56 تحت شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وستحل سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، كما تم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير العالم والأديب المصري؛ شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول.يقيم معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، ما يقرب من 600 فعاليات ثقافية في كافة فروع المعرفة، والمقرر افتتاحه رسميًا اليوم الخميس.وتشهد القاعة الرئيسية في المعرض قاعة "أحمد مستجير"، 4 فعاليات يوميا على مدار أيام المعرض، ومن بين هذه الفعاليات ضمن محور "مع الفكر": لقاء مفتوح مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت عنوان "العرب والغرب رؤى متبادلة"، تستضيف القاعة لقاء مع الدكتور عبد الإله بلقزيز (المغرب)، والدكتور محمد المعزوز (المغرب)، ويدير اللقاء الكاتب والباحث نبيل عبد الفتاح، و"تأملات في مسيرتي النقدية" مع الدكتور محمود الربيعي، ويدير اللقاء الدكتور أحمد درويش.يأتي من بين الفعاليات كذلك "روايات المنفى والهجرة والغربة" مع الكاتبة اللبنانية هدى بركات، ويدير اللقاء الدكتور خالد عاشور، و"الفتوى والعالم الرقمي" للمفتي الدكتور نظير محمد عياد، ويدير اللقاء الدكتور محمود عبد الرحمن، و"هل نحن على أعتاب حرب عالمية ثالثة؟" مع الكاتب والباحث سيد جبيل، ويدير اللقاء الإعلامي تامر حنفي، و"إنسانيتنا هي المشكلة" مع الدكتور اللبناني علي حرب، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي محمد شعير، و"الثورة الصناعية الخامسة: ماهيتها، فرصها، وتحدياتها" مع الدكتور أحمد بهاء الدين الموجه الإقليمي لـ"مايكورسفت"، ويدير اللقاء الإعلامي حسن عثمان.تقام أيضا فعاليات مثل: "المتحف المصري الكبير: ما نتوقع منه؟" مع الدكتور أحمد غنيم، وتدير اللقاء الإعلامية منة الشرقاوي، و"السينما والمجتمع" مع الفنان محمود حميدة، ويدير اللقاء الكاتب إبراهيم داود، و"ألف ليلة وليلة" مع الدكتور محسن جاسم الموسوي من العراق، وتدير اللقاء الإعلامية ريهام إبراهيم، و"إشكالية الكتابة الروائية باللغتين العربية والفرنسية في التجربة الجزائرية" مع الدكتور أمين الزاوي من الجزائر، ويدير اللقاء الشاعر أحمد الشهاوي، و"حالة المعرفة في عالم متغير" مع الكاتب أحمد المسلماني، ويدير اللقاء الشاعر جمال الشاعر.

https://sarabic.ae/20250112/السفير-العماني-يعلق-على-اختيار-بلاده-ضيف-شرف-في-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-1096716763.html

https://sarabic.ae/20250112/مصر-تعلن-تفاصيل-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-في-دورته-لعام-2025-1096709719.html

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