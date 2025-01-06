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https://sarabic.ae/20250106/علماء-يكشفون-عن-طريقة-تمكن-الخلايا-السرطانية-من-تدمير-نفسها-ذاتيا-1096540319.html
علماء يكشفون عن طريقة تمكن الخلايا السرطانية من تدمير نفسها ذاتيا
علماء يكشفون عن طريقة تمكن الخلايا السرطانية من تدمير نفسها ذاتيا
سبوتنيك عربي
كشف علماء متخصصون عن طريقة يمكن للخلايا السرطانية أن تدمر نفسها بها ذاتيا، مركزين على دراسة الورم "الأرومي الدبقي"، وهو أحد أكثر أشكال سرطان الدماغ عدوانية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T18:34+0000
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وأظهرت التجارب على الحيوانات أن اتباع نظام غذائي منخفض في بعض الأحماض الأمينية يعزز التدمير الذاتي للخلايا السرطانية ويعزز فعالية العلاج الكيميائي.وأكد العلماء أن استخدام هذا النهج كجزء من التجربة جعل من الممكن تقليل جرعات أدوية العلاج الكيميائي السامة، ما يقلل من آثارها الجانبية على المرضى.وبدأ العلماء بالفعل تجارب سريرية لتقييم فعالية الطريقة للأشخاص المصابين بالورم "الأرومي الدبقي"، ومع ذلك، يحذر العلماء من أن عملية تقييم الفعالية وتنفيذ مثل هذه الاكتشافات قد تستغرق سنوات.اكتشاف جزيء خارق يرمم الأمعاء ويكبح السرطانأداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

علماء يكشفون عن طريقة تمكن الخلايا السرطانية من تدمير نفسها ذاتيا

18:34 GMT 06.01.2025
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteسرطان
سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
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كشف علماء متخصصون عن طريقة يمكن للخلايا السرطانية أن تدمر نفسها بها ذاتيا، مركزين على دراسة الورم "الأرومي الدبقي"، وهو أحد أكثر أشكال سرطان الدماغ عدوانية.
وأظهرت التجارب على الحيوانات أن اتباع نظام غذائي منخفض في بعض الأحماض الأمينية يعزز التدمير الذاتي للخلايا السرطانية ويعزز فعالية العلاج الكيميائي.

وأشار العلماء إلى أن الأحماض الأمينية هي السيستين والميثيونين المحتوية على الكبريت، وهي موجودة في القمح والشوفان والبقوليات واللحوم والأسماك والبيض.

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مركب شائع في العنب قد يجعل علاج السرطان أكثر فعالية
1 يناير, 13:32 GMT
وأكد العلماء أن استخدام هذا النهج كجزء من التجربة جعل من الممكن تقليل جرعات أدوية العلاج الكيميائي السامة، ما يقلل من آثارها الجانبية على المرضى.

وأوضح العلماء أن هذا الاكتشاف يفتح آفاق تطوير علاجات أكثر أمانًا وفعالية للسرطان، ويشارك فيها الجسم نفسه في مكافحة المرض.

وبدأ العلماء بالفعل تجارب سريرية لتقييم فعالية الطريقة للأشخاص المصابين بالورم "الأرومي الدبقي"، ومع ذلك، يحذر العلماء من أن عملية تقييم الفعالية وتنفيذ مثل هذه الاكتشافات قد تستغرق سنوات.
اكتشاف جزيء خارق يرمم الأمعاء ويكبح السرطان
أداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور
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