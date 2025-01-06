https://sarabic.ae/20250106/علماء-يكشفون-عن-طريقة-تمكن-الخلايا-السرطانية-من-تدمير-نفسها-ذاتيا-1096540319.html
علماء يكشفون عن طريقة تمكن الخلايا السرطانية من تدمير نفسها ذاتيا
علماء يكشفون عن طريقة تمكن الخلايا السرطانية من تدمير نفسها ذاتيا
سبوتنيك عربي
كشف علماء متخصصون عن طريقة يمكن للخلايا السرطانية أن تدمر نفسها بها ذاتيا، مركزين على دراسة الورم "الأرومي الدبقي"، وهو أحد أكثر أشكال سرطان الدماغ عدوانية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T18:34+0000
2025-01-06T18:34+0000
2025-01-06T18:34+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0b/1090718541_0:525:2047:1676_1920x0_80_0_0_c46c4a128a43c870606037f61969b9b1.jpg
وأظهرت التجارب على الحيوانات أن اتباع نظام غذائي منخفض في بعض الأحماض الأمينية يعزز التدمير الذاتي للخلايا السرطانية ويعزز فعالية العلاج الكيميائي.وأكد العلماء أن استخدام هذا النهج كجزء من التجربة جعل من الممكن تقليل جرعات أدوية العلاج الكيميائي السامة، ما يقلل من آثارها الجانبية على المرضى.وبدأ العلماء بالفعل تجارب سريرية لتقييم فعالية الطريقة للأشخاص المصابين بالورم "الأرومي الدبقي"، ومع ذلك، يحذر العلماء من أن عملية تقييم الفعالية وتنفيذ مثل هذه الاكتشافات قد تستغرق سنوات.اكتشاف جزيء خارق يرمم الأمعاء ويكبح السرطانأداة جديدة تتنبأ بمشاكل القلب قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور
https://sarabic.ae/20250101/مركب-شائع-في-العنب-قد-يجعل-علاج-السرطان-أكثر-فعالية-1096386614.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0b/1090718541_0:333:2047:1868_1920x0_80_0_0_b92dab302c6af9308923fbb7c053f462.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة
علماء يكشفون عن طريقة تمكن الخلايا السرطانية من تدمير نفسها ذاتيا
كشف علماء متخصصون عن طريقة يمكن للخلايا السرطانية أن تدمر نفسها بها ذاتيا، مركزين على دراسة الورم "الأرومي الدبقي"، وهو أحد أكثر أشكال سرطان الدماغ عدوانية.
وأظهرت التجارب على الحيوانات أن اتباع نظام غذائي منخفض في بعض الأحماض الأمينية يعزز التدمير الذاتي للخلايا السرطانية ويعزز فعالية العلاج الكيميائي.
وأشار العلماء إلى أن الأحماض الأمينية هي السيستين والميثيونين المحتوية على الكبريت، وهي موجودة في القمح والشوفان والبقوليات واللحوم والأسماك والبيض.
وأكد العلماء أن استخدام هذا النهج كجزء من التجربة جعل من الممكن تقليل جرعات أدوية العلاج الكيميائي السامة، ما يقلل من آثارها الجانبية على المرضى.
وأوضح العلماء أن هذا الاكتشاف يفتح آفاق تطوير علاجات أكثر أمانًا وفعالية للسرطان، ويشارك فيها الجسم نفسه في مكافحة المرض.
وبدأ العلماء بالفعل تجارب سريرية لتقييم فعالية الطريقة للأشخاص المصابين بالورم "الأرومي الدبقي"، ومع ذلك، يحذر العلماء من أن عملية تقييم الفعالية وتنفيذ مثل هذه الاكتشافات قد تستغرق سنوات.