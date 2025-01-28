https://sarabic.ae/20250128/دراسة-تقوية-العضلات-يطيل-عمر-مرضى-السرطان-1097245222.html
دراسة: تقوية العضلات يطيل عمر مرضى السرطان
دراسة: تقوية العضلات يطيل عمر مرضى السرطان
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أن تقوية العضلات والحفاظ على اللياقة البدنية يطيل من عمر مرضى السرطان. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T14:53+0000
2025-01-28T14:53+0000
2025-01-28T14:54+0000
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وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن تقوية العضلات، والحفاظ على لياقة الجهازين القلبي والتنفسي في الجسم يساعدان بشكل ملموس في إطالة عمر مرضى السرطان.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن مجلة "British Journal of Sports Medicine" العلمية، فقد قام العلماء بمراجعة 42 ورقة بحثية منشورة، تتعلق بأكثر من 47 ألف مريض مصاب بأنواع ودرجات مختلفة من السرطان.وشدد العلماء على أن أن لياقة الجهازين القلبي والتنفسي وحدها تقلل احتمالات الوفاة بسبب السرطان بشكل خاص، مؤكدين على أن تقييم مستوى اللياقة البدنية، والقوة العضلية يساعد في التنبؤ باحتمالات وفاة مريض السرطان.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن نتائج هذه الدراسة تؤكد أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية التي تساعد في تقوية العضلات، وإمكانية الاستفادة من ذلك في إطالة العمر المتوقع للمريض.أطباء يكشفون عن 5 عادات تضر بصحة البنكرياس عوامل تسبب الشعور بالتعب... تعرف عليها
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علوم, الصحة, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان, تمارين رياضية
علوم, الصحة, خلايا سرطانية, سرطانات, السرطان, تمارين رياضية
دراسة: تقوية العضلات يطيل عمر مرضى السرطان
14:53 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 14:54 GMT 28.01.2025)
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أن تقوية العضلات والحفاظ على اللياقة البدنية يطيل من عمر مرضى السرطان.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن تقوية العضلات، والحفاظ على لياقة الجهازين القلبي والتنفسي في الجسم يساعدان بشكل ملموس في إطالة عمر مرضى السرطان.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"
نقلا عن مجلة "British Journal of Sports Medicine" العلمية، فقد قام العلماء بمراجعة 42 ورقة بحثية منشورة، تتعلق بأكثر من 47 ألف مريض مصاب بأنواع ودرجات مختلفة من السرطان.
24 ديسمبر 2024, 14:06 GMT
وأوضحت الدراسة أن المرضى الذين يتمتعون بقوة العضلات، ولياقة الجهازين القلبي والتنفسي تتراجع احتمالات وفاتهم من أي أسباب مرضية بنسبة تتراوح بين 31% و46%، كما أنهم احتفظوا بقوتهم البدنية مقارنة بغيرهم من المصابين بالسرطان في مراحل متأخرة من المرض.
وشدد العلماء على أن أن لياقة الجهازين القلبي والتنفسي وحدها تقلل احتمالات الوفاة بسبب السرطان
بشكل خاص، مؤكدين على أن تقييم مستوى اللياقة البدنية، والقوة العضلية يساعد في التنبؤ باحتمالات وفاة مريض السرطان.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"،
فإن نتائج هذه الدراسة تؤكد أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية التي تساعد في تقوية العضلات، وإمكانية الاستفادة من ذلك في إطالة العمر المتوقع للمريض.