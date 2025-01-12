https://sarabic.ae/20250112/أطباء-يكشفون-عن-5-عادات-تضر-بصحة-البنكرياس--1096722237.html

أطباء يكشفون عن 5 عادات تضر بصحة البنكرياس

أطباء يكشفون عن 5 عادات تضر بصحة البنكرياس

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، عن خمس عادات تضر بصحة البنكرياس. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T13:25+0000

2025-01-12T13:25+0000

2025-01-12T13:25+0000

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أشارت الدراسة إلى أنه عندما ينتج البنكرياس كمية قليلة جدا من الإنزيمات الهضمية، فإن عملية الهضم تصاب بخلل، ومن ثم لا يمكن امتصاص العناصر الغذائية المهمة عن طريق الأمعاء، مما يؤدي إلى حدوث نقص في العناصر الغذائية.ووفقا للدراسة الجديدة للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، فإن هناك خمس عادات تضر بصحة البنكرياس، وهي كالآتي:وأشارت الدراسة إلى أن مشاكل البنكرياس يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، وانتفاخ البطن، وآلام الجزء العلوي من البطن، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والحمى ومشاكل الدورة الدموية.ووفقا للدراسة الجديدة للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، والتي نقلتها صحيفة "هسبريس"، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب تجنبا للعواقب الخطيرة، التي قد تترتب عن القصور الوظيفي للبنكرياس كالإصابة بداء السكري.بين الأسود والأخضر... اختصاصية تغذية تكشف عن الشاي الأفضل للصحةطبيب يكشف سبب خطورة القهوة السريعة التحضير

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علوم, الصحة, تدخين, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة, كحول, مشروبات كحولية, السكر, أضرار السكر على الأوعية الدموية, أمراض القلب والسكري والضغط, تمارين رياضية, الهضم