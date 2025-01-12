https://sarabic.ae/20250112/أطباء-يكشفون-عن-5-عادات-تضر-بصحة-البنكرياس--1096722237.html
أطباء يكشفون عن 5 عادات تضر بصحة البنكرياس
أطباء يكشفون عن 5 عادات تضر بصحة البنكرياس
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، عن خمس عادات تضر بصحة البنكرياس. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T13:25+0000
2025-01-12T13:25+0000
2025-01-12T13:25+0000
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أشارت الدراسة إلى أنه عندما ينتج البنكرياس كمية قليلة جدا من الإنزيمات الهضمية، فإن عملية الهضم تصاب بخلل، ومن ثم لا يمكن امتصاص العناصر الغذائية المهمة عن طريق الأمعاء، مما يؤدي إلى حدوث نقص في العناصر الغذائية.ووفقا للدراسة الجديدة للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، فإن هناك خمس عادات تضر بصحة البنكرياس، وهي كالآتي:وأشارت الدراسة إلى أن مشاكل البنكرياس يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، وانتفاخ البطن، وآلام الجزء العلوي من البطن، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والحمى ومشاكل الدورة الدموية.ووفقا للدراسة الجديدة للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، والتي نقلتها صحيفة "هسبريس"، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب تجنبا للعواقب الخطيرة، التي قد تترتب عن القصور الوظيفي للبنكرياس كالإصابة بداء السكري.بين الأسود والأخضر... اختصاصية تغذية تكشف عن الشاي الأفضل للصحةطبيب يكشف سبب خطورة القهوة السريعة التحضير
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علوم, الصحة, تدخين, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة, كحول, مشروبات كحولية, السكر, أضرار السكر على الأوعية الدموية, أمراض القلب والسكري والضغط, تمارين رياضية, الهضم
علوم, الصحة, تدخين, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة, كحول, مشروبات كحولية, السكر, أضرار السكر على الأوعية الدموية, أمراض القلب والسكري والضغط, تمارين رياضية, الهضم
أطباء يكشفون عن 5 عادات تضر بصحة البنكرياس
كشف تقرير جديد للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، عن خمس عادات تضر بصحة البنكرياس.
أشارت الدراسة إلى أنه عندما ينتج البنكرياس كمية قليلة جدا من الإنزيمات الهضمية، فإن عملية الهضم تصاب بخلل، ومن ثم لا يمكن امتصاص العناصر الغذائية المهمة عن طريق الأمعاء، مما يؤدي إلى حدوث نقص في العناصر الغذائية.
ووفقا للدراسة الجديدة للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، فإن هناك خمس عادات تضر بصحة البنكرياس، وهي كالآتي:
1.
التدخين
يضر التدخين بالبنكرياس، إذ يعد المدخنون أكثر عُرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بمعدل يزيد بثلاث مرات عن غير المدخنين.
2.
الكحول
يؤذي الكحول البنكرياس، كونه المسبب الأكثر شيوعا لالتهاب البنكرياس. علاوة على ذلك، فإن تناول الكحول بشكل منتظم يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.
3.
الأطعمة الدهنية
تشكل الدهون خطرا على البنكرياس، إذ إنها لا يمكن أن تُضعف تكوين الإنزيمات الهضمية فحسب، بل تزيد أيضا خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس.
4.
السكر
يشكل الإفراط في تناول السكر
عبئا هائلا على البنكرياس على المدى الطويل، مما يرفع خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس.
5.
قلة ممارسة الرياضة
تؤدي قلة ممارسة الرياضة إلى إضعاف عملية التمثيل الغذائي، كما تعد أيضا عامل خطر كبير على البنكرياس، إذ إنها تعزز فرص الإصابة بالسمنة،
التي تعد بدورها من عوامل الخطر المؤدية للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
26 ديسمبر 2024, 13:47 GMT
وأشارت الدراسة إلى أن مشاكل البنكرياس
يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، وانتفاخ البطن، وآلام الجزء العلوي من البطن، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والحمى ومشاكل الدورة الدموية.
ووفقا للدراسة الجديدة للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، والتي نقلتها صحيفة "هسبريس"،
ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب تجنبا للعواقب الخطيرة، التي قد تترتب عن القصور الوظيفي للبنكرياس كالإصابة بداء السكري.