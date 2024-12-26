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https://sarabic.ae/20241226/أسباب-الآلام-في-الجزء-العلوي-من-البطن-بعد-تناول-الطعام-تعرف-عليها-1096217310.html
أسباب الآلام في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام... تعرف عليها
أسباب الآلام في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام... تعرف عليها
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، عن أسباب آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T13:47+0000
2024-12-26T13:47+0000
مجتمع
علوم
الصحة
المعدة
البطن
الهضم
متلازمة القلب المنكسر
أمراض القلب والسكري والضغط
أطعمة
أطعمة تقي من السمنة
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أشارت الدراسة الجديدة إلى أنه عادة ما نشعر بآلام في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام مثل الضغط والتقلصات، بالإضافة إلى الشعور بالانتفاخ والامتلاء والغثيان.وأرجعت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي هذه الآلام لأسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.وأشارت الدراسة التي نقلتها صحيفة "هسبريس"، إلى أن الأسباب البسيطة تتمثل في تناول أطعمة دسمة جدا، أو أطعمة غنية جدا بالكربوهيدرات، أو أطعمة تتسبب في الانتفاخ مثل الكرنب والثوم والبصل، أو أطعمة حريفة.ويكون العلاج في هذه الحالة من خلال تعديل النظام الغذائي، إذ ينبغي تجنب الأطعمة الدهنية أو الغنية أو الحارة وتناول الأطعمة اللطيفة على المعدة والأمعاء. كما ينبغي تناول عدة وجبات صغيرة بدلا من ثلاث وجبات كبيرة، مع مراعاة الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الحبوب والمكسرات والفواكه والخضروات.أما الأسباب الخطيرة لهذه الآلام فترجع إلى التهاب بطانة المعدة، أو قرحة المعدة، أو القولون العصبي، أو حرقة المعدة (الارتجاع)، أو التهاب البنكرياس.وفي أسوأ الحالات قد تنذر آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام بالإصابة بأمراض القلب مثل الذبحة الصدرية، أو السرطان مثل سرطان المعدة، أو سرطان المريء.وبحسب الدراسة التي نشرتها الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، ونقلتها صحيفة "هسبريس"، فإنه ينبغي استشارة الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة، ولم تفلح العلاجات السابقة (شرب شاي الكراوية أو اليانسون أو الشمر) في التغلب على هذه الآلام.تركيا... طبيب ينسى مقصا في معدة مريضة لسنوات طويلةدراسة: النساء بحاجة لوجبات مختلفة عن الرجال لخسارة الوزن
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علوم, الصحة, المعدة, البطن, الهضم, متلازمة القلب المنكسر, أمراض القلب والسكري والضغط, أطعمة, أطعمة تقي من السمنة, الأطعمة, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان, الأمعاء, القولون العصبي
علوم, الصحة, المعدة, البطن, الهضم, متلازمة القلب المنكسر, أمراض القلب والسكري والضغط, أطعمة, أطعمة تقي من السمنة, الأطعمة, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان, الأمعاء, القولون العصبي

أسباب الآلام في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام... تعرف عليها

13:47 GMT 26.12.2024
© Getty Images / Pheelings Mediaصورة لفتاة تعاني ألم في البطن
صورة لفتاة تعاني ألم في البطن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Getty Images / Pheelings Media
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، عن أسباب آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام.
أشارت الدراسة الجديدة إلى أنه عادة ما نشعر بآلام في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام مثل الضغط والتقلصات، بالإضافة إلى الشعور بالانتفاخ والامتلاء والغثيان.
وأرجعت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي هذه الآلام لأسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأشارت الدراسة التي نقلتها صحيفة "هسبريس"، إلى أن الأسباب البسيطة تتمثل في تناول أطعمة دسمة جدا، أو أطعمة غنية جدا بالكربوهيدرات، أو أطعمة تتسبب في الانتفاخ مثل الكرنب والثوم والبصل، أو أطعمة حريفة.
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ويكون العلاج في هذه الحالة من خلال تعديل النظام الغذائي، إذ ينبغي تجنب الأطعمة الدهنية أو الغنية أو الحارة وتناول الأطعمة اللطيفة على المعدة والأمعاء. كما ينبغي تناول عدة وجبات صغيرة بدلا من ثلاث وجبات كبيرة، مع مراعاة الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الحبوب والمكسرات والفواكه والخضروات.

ونوهت الدراسة إلى أن شرب شاي الكراوية أو اليانسون أو الشمر يساعد في تخفيف هذه الآلام، إذ إنه يتمتع بتأثير مضاد للتقلصات، كما أنه يعمل على تنشيط عملية الهضم. كما أن ممارسة الأنشطة الحركية بعد تناول الطعام تساعد في تخفيف هذه المتاعب الصحية.

أما الأسباب الخطيرة لهذه الآلام فترجع إلى التهاب بطانة المعدة، أو قرحة المعدة، أو القولون العصبي، أو حرقة المعدة (الارتجاع)، أو التهاب البنكرياس.
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وفي أسوأ الحالات قد تنذر آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام بالإصابة بأمراض القلب مثل الذبحة الصدرية، أو السرطان مثل سرطان المعدة، أو سرطان المريء.
وبحسب الدراسة التي نشرتها الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، ونقلتها صحيفة "هسبريس"، فإنه ينبغي استشارة الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة، ولم تفلح العلاجات السابقة (شرب شاي الكراوية أو اليانسون أو الشمر) في التغلب على هذه الآلام.
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