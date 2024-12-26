https://sarabic.ae/20241226/أسباب-الآلام-في-الجزء-العلوي-من-البطن-بعد-تناول-الطعام-تعرف-عليها-1096217310.html

أسباب الآلام في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام... تعرف عليها

أسباب الآلام في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام... تعرف عليها

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، عن أسباب آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام. 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T13:47+0000

2024-12-26T13:47+0000

2024-12-26T13:47+0000

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أشارت الدراسة الجديدة إلى أنه عادة ما نشعر بآلام في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام مثل الضغط والتقلصات، بالإضافة إلى الشعور بالانتفاخ والامتلاء والغثيان.وأرجعت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي هذه الآلام لأسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.وأشارت الدراسة التي نقلتها صحيفة "هسبريس"، إلى أن الأسباب البسيطة تتمثل في تناول أطعمة دسمة جدا، أو أطعمة غنية جدا بالكربوهيدرات، أو أطعمة تتسبب في الانتفاخ مثل الكرنب والثوم والبصل، أو أطعمة حريفة.ويكون العلاج في هذه الحالة من خلال تعديل النظام الغذائي، إذ ينبغي تجنب الأطعمة الدهنية أو الغنية أو الحارة وتناول الأطعمة اللطيفة على المعدة والأمعاء. كما ينبغي تناول عدة وجبات صغيرة بدلا من ثلاث وجبات كبيرة، مع مراعاة الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الحبوب والمكسرات والفواكه والخضروات.أما الأسباب الخطيرة لهذه الآلام فترجع إلى التهاب بطانة المعدة، أو قرحة المعدة، أو القولون العصبي، أو حرقة المعدة (الارتجاع)، أو التهاب البنكرياس.وفي أسوأ الحالات قد تنذر آلام الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام بالإصابة بأمراض القلب مثل الذبحة الصدرية، أو السرطان مثل سرطان المعدة، أو سرطان المريء.وبحسب الدراسة التي نشرتها الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، ونقلتها صحيفة "هسبريس"، فإنه ينبغي استشارة الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة، ولم تفلح العلاجات السابقة (شرب شاي الكراوية أو اليانسون أو الشمر) في التغلب على هذه الآلام.تركيا... طبيب ينسى مقصا في معدة مريضة لسنوات طويلةدراسة: النساء بحاجة لوجبات مختلفة عن الرجال لخسارة الوزن

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علوم, الصحة, المعدة, البطن, الهضم, متلازمة القلب المنكسر, أمراض القلب والسكري والضغط, أطعمة, أطعمة تقي من السمنة, الأطعمة, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان, الأمعاء, القولون العصبي