https://sarabic.ae/20241209/تركيا-طبيب-ينسى-مقصا-في-معدة-مريضة-لسنوات-طويلة-1095635731.html
تركيا... طبيب ينسى مقصا في معدة مريضة لسنوات طويلة
تركيا... طبيب ينسى مقصا في معدة مريضة لسنوات طويلة
سبوتنيك عربي
بعد 7 سنوات من إجراء عملية جراحية لسيدة تركية، اكتشفت بالصدفة أن طبيبها نسي مقصا كبيرا طوله 16 سنتيمترًا في بطنها، دون أن تشعر بألم. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T17:01+0000
2024-12-09T17:01+0000
2024-12-09T17:01+0000
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القصة بدأت بعدما توجهت فاطمة كالا، البالغة 36 عامًا، للمستشفى في مدينة كهرمان مرعش، جنوبي تركيا، بسبب شكوى من الصداع، ليطلب الطبيب منها إجراء صورة "رنين مغناطيسي".وأخبرت المريضة المسؤولين عن الصورة، بأنها سبق أن دخلت غرفة "الرنين المغنطيسي" أكثر من مرة برفقة طفلتها الصغيرة، وعانت من ألم في الجانب الأيمن من جسمها.وعرف فريق التصوير من السيدة أنها خضعت لعملية جراحية في مستشفى خاص، قبل 7 سنوات لإزالة أكياس على المبيض، فطلبوا منها مراجعة طبيبها، والذي أخذ صورة بالأشعة السينية لبطنها واكتشف وجود المقص دون أن يخبرها.ونصح الطبيب مريضته القديمة بإجراء عمل جراحي جديد في منطقة المبيض أيضًا، محاولًا إقناعها بأنها بحاجة لإجراء تلك العملية، ليصحح خطأه الفادح دون علمها.ولكن فاطمة شكّت في كلام طبيبها، ولجأت لمستشفى حكومي وهناك كشفت الأشعة السينية المقص الكبير في بطنها، وخضعت لعمل جراحي ناجح سحب فيه الأطباء المقص بعد كل تلك السنين.وتقدمت فاطمة برفقة زوجها، بشكوى ضد الطبيب بعد أن تحسنت حالتها، بهدف محاسبته على ذلك الخطأ الطبي.
https://sarabic.ae/20241101/وضع-الكبد-على-الطاولة-وأعلن-استئصال-الطحال-خطأ-طبيب-يودي-بحياة-مريضه-1094385167.html
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أخبار العالم الآن, العالم, منوعات, تقارير منوعات
تركيا... طبيب ينسى مقصا في معدة مريضة لسنوات طويلة
بعد 7 سنوات من إجراء عملية جراحية لسيدة تركية، اكتشفت بالصدفة أن طبيبها نسي مقصا كبيرا طوله 16 سنتيمترًا في بطنها، دون أن تشعر بألم.
القصة بدأت بعدما توجهت فاطمة كالا، البالغة 36 عامًا، للمستشفى في مدينة كهرمان مرعش، جنوبي تركيا
، بسبب شكوى من الصداع، ليطلب الطبيب منها إجراء صورة "رنين مغناطيسي".
وأخبرت المريضة المسؤولين عن الصورة، بأنها سبق أن دخلت غرفة "الرنين المغنطيسي" أكثر من مرة برفقة طفلتها الصغيرة، وعانت من ألم في الجانب الأيمن من جسمها.
وعرف فريق التصوير من السيدة أنها خضعت لعملية جراحية
في مستشفى خاص، قبل 7 سنوات لإزالة أكياس على المبيض، فطلبوا منها مراجعة طبيبها، والذي أخذ صورة بالأشعة السينية لبطنها واكتشف وجود المقص دون أن يخبرها.
ونصح الطبيب مريضته القديمة بإجراء عمل جراحي جديد في منطقة المبيض أيضًا، محاولًا إقناعها بأنها بحاجة لإجراء تلك العملية، ليصحح خطأه الفادح دون علمها.
ولكن فاطمة شكّت في كلام طبيبها، ولجأت لمستشفى حكومي وهناك كشفت الأشعة السينية المقص الكبير في بطنها، وخضعت لعمل جراحي ناجح سحب فيه الأطباء المقص بعد كل تلك السنين.
وتقدمت فاطمة برفقة زوجها، بشكوى ضد الطبيب بعد أن تحسنت حالتها، بهدف محاسبته على ذلك الخطأ الطبي.