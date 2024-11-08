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فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
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من الملعب
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
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06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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30 د
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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:34 GMT
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https://sarabic.ae/20241108/قدم-الكثير-مشهد-مؤثر-لوداع-طبيب-من-قبل-عشرات-النازحين-السودانيين----1094614956.html
"قدم الكثير"... مشهد مؤثر لوداع طبيب من قبل عشرات النازحين السودانيين
"قدم الكثير"... مشهد مؤثر لوداع طبيب من قبل عشرات النازحين السودانيين
سبوتنيك عربي
خيّم الحزن بين السودانيين في مخيمات النزوح بعدما قرر الطبيب مجاهد حلالي ترك ولاية سنار والسفر إلى ولاية كسلا شرقي السودان للانضمام إلى مهمة أخرى. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T16:26+0000
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وحلالي أسر قلوب الأهالي وترك بصمة لا تُمحى لديهم، وأسهم في رسم الأمل في أوقات كان اليأس فيها أقرب من الأمل. إذ نزح مع الأهالي إلى مدينة الجبلين في ولاية النيل الأبيض، بالقرب من الحدود السودانية والجنوب السوداني، ولم ينأ بنفسه عن معاناتهم بل انغمس فيها، مقدماً لهم دعماً كان هو الأكثر احتياجاً في تلك اللحظات العصيبة.فعند وصوله إلى مدينة الجبلين، فتح مجاهد عيادة مجانية في المعسكر، وبدأ يداوي جراح النازحين ويخفف من آلامهم المتراكمة.لكن بعد مرور أشهر، جاء اليوم الصعب على الجميع؛ لحظة وداع الطبيب. فقد قرر السفر إلى ولاية كسلا شرقي السودان للانضمام إلى مهمة أخرى بنفس الروح الإنسانية.ولم تكن لحظات الوداع عادية، فقد وثّقها فيديو مؤثر كشف المشاعر الصادقة التي غمرت النازحين وهم يودعون طبيبهم المحبوب. إذ أحاطوا به بدموع الشكر والعرفان، ودعواتهم له كانت تعبيراً صادقاً عن امتنانهم العميق.وقد ظهر في الفيديو أطفال ونساء ورجال، غمرهم الأسى، لفقدان عزيزٍ سيترك فراغاً كبيراً. وبكلمات بسيطة، وبدموع تحكي حكايات كثيرة، ودّعوا الطبيب الذي زرع الأمل في قلوبهم خلال أحلك الفترات.ليبقي اسم مجاهد محفوراً في ذاكرة أهالي المعسكر، ويترك بصمة لا تمحى في قلوب النازحين، الذين سيذكرونه كطبيبٍ استثنائي، قدّم لهم الدعم في أشدّ لحظاتهم صعوبة، وعلّمهم أنّ الإنسانية ليست مجرد مهنة، بل رسالة قد يضيء نورها حتى في أشدّ الأوقات ظلاما.
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العالم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, نادي الفيديو
العالم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, نادي الفيديو

"قدم الكثير"... مشهد مؤثر لوداع طبيب من قبل عشرات النازحين السودانيين

16:26 GMT 08.11.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"سبوتنيك" ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع
سبوتنيك ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
خيّم الحزن بين السودانيين في مخيمات النزوح بعدما قرر الطبيب مجاهد حلالي ترك ولاية سنار والسفر إلى ولاية كسلا شرقي السودان للانضمام إلى مهمة أخرى.
وحلالي أسر قلوب الأهالي وترك بصمة لا تُمحى لديهم، وأسهم في رسم الأمل في أوقات كان اليأس فيها أقرب من الأمل. إذ نزح مع الأهالي إلى مدينة الجبلين في ولاية النيل الأبيض، بالقرب من الحدود السودانية والجنوب السوداني، ولم ينأ بنفسه عن معاناتهم بل انغمس فيها، مقدماً لهم دعماً كان هو الأكثر احتياجاً في تلك اللحظات العصيبة.
فعند وصوله إلى مدينة الجبلين، فتح مجاهد عيادة مجانية في المعسكر، وبدأ يداوي جراح النازحين ويخفف من آلامهم المتراكمة.
لكن بعد مرور أشهر، جاء اليوم الصعب على الجميع؛ لحظة وداع الطبيب. فقد قرر السفر إلى ولاية كسلا شرقي السودان للانضمام إلى مهمة أخرى بنفس الروح الإنسانية.
ولم تكن لحظات الوداع عادية، فقد وثّقها فيديو مؤثر كشف المشاعر الصادقة التي غمرت النازحين وهم يودعون طبيبهم المحبوب. إذ أحاطوا به بدموع الشكر والعرفان، ودعواتهم له كانت تعبيراً صادقاً عن امتنانهم العميق.
وقد ظهر في الفيديو أطفال ونساء ورجال، غمرهم الأسى، لفقدان عزيزٍ سيترك فراغاً كبيراً. وبكلمات بسيطة، وبدموع تحكي حكايات كثيرة، ودّعوا الطبيب الذي زرع الأمل في قلوبهم خلال أحلك الفترات.
ليبقي اسم مجاهد محفوراً في ذاكرة أهالي المعسكر، ويترك بصمة لا تمحى في قلوب النازحين، الذين سيذكرونه كطبيبٍ استثنائي، قدّم لهم الدعم في أشدّ لحظاتهم صعوبة، وعلّمهم أنّ الإنسانية ليست مجرد مهنة، بل رسالة قد يضيء نورها حتى في أشدّ الأوقات ظلاما.
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