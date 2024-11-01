https://sarabic.ae/20241101/وضع-الكبد-على-الطاولة-وأعلن-استئصال-الطحال-خطأ-طبيب-يودي-بحياة-مريضه-1094385167.html
وضع الكبد على الطاولة وأعلن استئصال الطحال... خطأ طبيب يودي بحياة مريضه
وضع الكبد على الطاولة وأعلن استئصال الطحال... خطأ طبيب يودي بحياة مريضه
سبوتنيك عربي
ارتكب جراح من ولاية فلوريدا خطأ فادحا عندما قام باستئصال كبد بدلا من طحال، ما أدى إلى وفاة المريض على الفور. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T10:41+0000
2024-11-01T10:41+0000
2024-11-01T10:41+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0e/1092701558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9eaa284334e7e80df8d882a03d099867.jpg
وحسبما أوردت صحيفة "the state"، أنه نتيجة لهذا الخطأ، فقد الجراح توماس شاكنوفسكي، رخصته الطبية مؤقتا بعد إزالته لعضو سليم بدلاً من العضو المريض في عملية جرت في أغسطس/آب الماضي.وتبين لاحقاً أن هذا الخطأ ليس الأول، بل كان الخطأ الثالث في سجل الطبيب.ففي مايو/أيار 2023، أخطأ شاكنوفسكي بإزالة جزء من البنكرياس بدلاً من الغدة الكظرية، ثم في يوليو/ تموز من نفس العام، أجرى استئصال المعدة لمريضة بدلاً من فغر اللفائفي، مما أدى إلى تدهور حالتها ووفاتها بعد فترة وجيزة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قُدمت شكوى رسمية ضد شاكنوفسكي، أشارت إلى عدم كفاءته الطبية وخطره على سلامة المرضى.وحالياً، تم منعه من ممارسة الطب في مستشفيات ولايتي فلوريدا وألاباما، حسب الصحيفة.
https://sarabic.ae/20241009/طبيبة-روسية-تحدد-جزءا-خطيرا-من-الدجاج-يجب-عدم-تناوله--1093580468.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0e/1092701558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87c4ec7edf6845486ec82275befc6c75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
وضع الكبد على الطاولة وأعلن استئصال الطحال... خطأ طبيب يودي بحياة مريضه
ارتكب جراح من ولاية فلوريدا خطأ فادحا عندما قام باستئصال كبد بدلا من طحال، ما أدى إلى وفاة المريض على الفور.
وحسبما أوردت
صحيفة "the state"، أنه نتيجة لهذا الخطأ، فقد الجراح توماس شاكنوفسكي، رخصته الطبية مؤقتا بعد إزالته لعضو سليم بدلاً من العضو المريض في عملية جرت في أغسطس/آب الماضي.
وخلال الجراحة، أبلغ شاكنوفسكي زملاءه بنجاح استئصال الطحال ووضع الكبد المستأصل على الطاولة، إلا أن المريض تعرض لنزيف حاد لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه.
وتبين لاحقاً أن هذا الخطأ ليس الأول، بل كان الخطأ الثالث في سجل الطبيب.
ففي مايو/أيار 2023، أخطأ شاكنوفسكي بإزالة جزء من البنكرياس
بدلاً من الغدة الكظرية، ثم في يوليو/ تموز من نفس العام، أجرى استئصال المعدة لمريضة بدلاً من فغر اللفائفي، مما أدى إلى تدهور حالتها ووفاتها بعد فترة وجيزة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قُدمت شكوى رسمية ضد شاكنوفسكي، أشارت إلى عدم كفاءته الطبية وخطره على سلامة المرضى.
وحالياً، تم منعه من ممارسة الطب في مستشفيات ولايتي فلوريدا وألاباما، حسب الصحيفة.