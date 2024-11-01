وضع الكبد على الطاولة وأعلن استئصال الطحال... خطأ طبيب يودي بحياة مريضه

عربي
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة بعد تقدم كبير خلال الأسبوع الماضي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
On air
09:19 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241101/وضع-الكبد-على-الطاولة-وأعلن-استئصال-الطحال-خطأ-طبيب-يودي-بحياة-مريضه-1094385167.html
وضع الكبد على الطاولة وأعلن استئصال الطحال... خطأ طبيب يودي بحياة مريضه
وضع الكبد على الطاولة وأعلن استئصال الطحال... خطأ طبيب يودي بحياة مريضه
سبوتنيك عربي
ارتكب جراح من ولاية فلوريدا خطأ فادحا عندما قام باستئصال كبد بدلا من طحال، ما أدى إلى وفاة المريض على الفور. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T10:41+0000
2024-11-01T10:41+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0e/1092701558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9eaa284334e7e80df8d882a03d099867.jpg
وحسبما أوردت صحيفة "the state"، أنه نتيجة لهذا الخطأ، فقد الجراح توماس شاكنوفسكي، رخصته الطبية مؤقتا بعد إزالته لعضو سليم بدلاً من العضو المريض في عملية جرت في أغسطس/آب الماضي.وتبين لاحقاً أن هذا الخطأ ليس الأول، بل كان الخطأ الثالث في سجل الطبيب.ففي مايو/أيار 2023، أخطأ شاكنوفسكي بإزالة جزء من البنكرياس بدلاً من الغدة الكظرية، ثم في يوليو/ تموز من نفس العام، أجرى استئصال المعدة لمريضة بدلاً من فغر اللفائفي، مما أدى إلى تدهور حالتها ووفاتها بعد فترة وجيزة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قُدمت شكوى رسمية ضد شاكنوفسكي، أشارت إلى عدم كفاءته الطبية وخطره على سلامة المرضى.وحالياً، تم منعه من ممارسة الطب في مستشفيات ولايتي فلوريدا وألاباما، حسب الصحيفة.
https://sarabic.ae/20241009/طبيبة-روسية-تحدد-جزءا-خطيرا-من-الدجاج-يجب-عدم-تناوله--1093580468.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0e/1092701558_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87c4ec7edf6845486ec82275befc6c75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

وضع الكبد على الطاولة وأعلن استئصال الطحال... خطأ طبيب يودي بحياة مريضه

10:41 GMT 01.11.2024
© Unsplash/ Piron Guillaumeعملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Unsplash/ Piron Guillaume
تابعنا عبر
ارتكب جراح من ولاية فلوريدا خطأ فادحا عندما قام باستئصال كبد بدلا من طحال، ما أدى إلى وفاة المريض على الفور.
وحسبما أوردت صحيفة "the state"، أنه نتيجة لهذا الخطأ، فقد الجراح توماس شاكنوفسكي، رخصته الطبية مؤقتا بعد إزالته لعضو سليم بدلاً من العضو المريض في عملية جرت في أغسطس/آب الماضي.

وخلال الجراحة، أبلغ شاكنوفسكي زملاءه بنجاح استئصال الطحال ووضع الكبد المستأصل على الطاولة، إلا أن المريض تعرض لنزيف حاد لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه.

وتبين لاحقاً أن هذا الخطأ ليس الأول، بل كان الخطأ الثالث في سجل الطبيب.
دجاجة كاملة تُطهى على الشواية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
مجتمع
طبيبة روسية تحدد جزءا خطيرا من الدجاج يجب عدم تناوله
9 أكتوبر, 11:50 GMT
ففي مايو/أيار 2023، أخطأ شاكنوفسكي بإزالة جزء من البنكرياس بدلاً من الغدة الكظرية، ثم في يوليو/ تموز من نفس العام، أجرى استئصال المعدة لمريضة بدلاً من فغر اللفائفي، مما أدى إلى تدهور حالتها ووفاتها بعد فترة وجيزة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قُدمت شكوى رسمية ضد شاكنوفسكي، أشارت إلى عدم كفاءته الطبية وخطره على سلامة المرضى.
وحالياً، تم منعه من ممارسة الطب في مستشفيات ولايتي فلوريدا وألاباما، حسب الصحيفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:27 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала