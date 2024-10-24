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بوتين: يتم استخدام أوكرانيا لخلق تهديد خطير ضد روسيا
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https://sarabic.ae/20241024/دراسة-النساء-بحاجة-لوجبات-مختلفة-عن-الرجال-لخسارة-الوزن-1094104903.html
دراسة: النساء بحاجة لوجبات مختلفة عن الرجال لخسارة الوزن
دراسة: النساء بحاجة لوجبات مختلفة عن الرجال لخسارة الوزن
سبوتنيك عربي
أشارت دراسة جديدة، إلى أن الرجال والنساء، يعالجون ويخزنون الطاقة من الأطعمة بطرق مختلفة، مما قد يؤثر على فقدان الوزن، لذلك، يمكن تخصيص اختيارات الإفطار الخاصة... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T07:42+0000
2024-10-24T07:42+0000
مجتمع
الصحة
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واستند البحث الذي أجراه عالمان بيولوجيان في جامعة "واترلو" في كندا، إلى نماذج تتضمن أعضاء متعددة تصف الاختلافات الرئيسية، القائمة على الجنس في الاستجابات الأيضية للطعام بعد الصيام لعدة ساعات.وقالت عالمة الأحياء الحاسوبية ستيفاني أبو، لموقع "ساينس أليرت" اليوم الخميس: "سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن أو مجرد الحفاظ على طاقتك، فإن فهم تأثير نظامك الغذائي على عملية التمثيل الغذائي أمر مهم".وبعبارة أخرى، هذا يعني أن هذه الأنواع من الأطعمة قد تكون أكثر ملاءمة للحفاظ على الطاقة عالية، وتقليل رواسب الدهون، وتنظيم مستويات السكر في الدم - على الرغم من أن وجبة الإفطار بالطبع ليست سوى جزء واحد من الصورة الإجمالية.وتقول عالمة الأحياء الرياضية أنيتا لايتون: "غالبًا ما يكون لدينا بيانات بحثية أقل عن أجسام النساء مقارنة بأجسام الرجال".وغطى النموذج الذي طورته كل من أبو ولايتون العمليات الأيضية عبر أجزاء متعددة من الجسم، بما في ذلك القلب والكبد والجهاز الهضمي، وكذلك عبر العضلات الهيكلية والأنسجة الدهنية (أو الدهون). وقالت لايتون: "نظرًا لأن النساء لديهن دهون في الجسم أكثر من الرجال في المتوسط، فقد تعتقد أنهن يحرقن دهونًا أقل للحصول على الطاقة، لكن هذا غير صحيح". وفقًا للفريق، فإن عملية بيولوجية تُعرف بدورة "تي جي – إف إف أيه"، قد تكون مسؤولة عن هذه الاختلافات في استخدام الطاقة وتخزين الدهون - وهو أمر يستحق التحقيق فيه بشكل أكبر في الدراسات المستقبلية.
https://sarabic.ae/20241023/دراسة-واعدة-تتوصل-إلى-مركب-كيميائي-قد-يساعد-في-علاج-ألزهايمر-1094092665.html
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الصحة
الصحة

دراسة: النساء بحاجة لوجبات مختلفة عن الرجال لخسارة الوزن

07:42 GMT 24.10.2024
© Photo / Pixabayفطور صباحي
فطور صباحي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Photo / Pixabay
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أشارت دراسة جديدة، إلى أن الرجال والنساء، يعالجون ويخزنون الطاقة من الأطعمة بطرق مختلفة، مما قد يؤثر على فقدان الوزن، لذلك، يمكن تخصيص اختيارات الإفطار الخاصة بك بناءً على عملية التمثيل الغذائي لديك، إذا كنت تحاول الحفاظ على رشاقتك.
واستند البحث الذي أجراه عالمان بيولوجيان في جامعة "واترلو" في كندا، إلى نماذج تتضمن أعضاء متعددة تصف الاختلافات الرئيسية، القائمة على الجنس في الاستجابات الأيضية للطعام بعد الصيام لعدة ساعات.
وقالت عالمة الأحياء الحاسوبية ستيفاني أبو، لموقع "ساينس أليرت" اليوم الخميس: "سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن أو مجرد الحفاظ على طاقتك، فإن فهم تأثير نظامك الغذائي على عملية التمثيل الغذائي أمر مهم".
بالنسبة لعملية التمثيل الغذائي للرجال، فإن الوجبات الغنية بالكربوهيدرات العالية (مثل الشوفان والحبوب) هي الأفضل؛ بالنسبة لعملية التمثيل الغذائي للنساء، فإن الوجبات التي تحتوي على المزيد من الدهون هي الأفضل (مثل العجة والأفوكادو).
وبعبارة أخرى، هذا يعني أن هذه الأنواع من الأطعمة قد تكون أكثر ملاءمة للحفاظ على الطاقة عالية، وتقليل رواسب الدهون، وتنظيم مستويات السكر في الدم - على الرغم من أن وجبة الإفطار بالطبع ليست سوى جزء واحد من الصورة الإجمالية.
وتقول عالمة الأحياء الرياضية أنيتا لايتون: "غالبًا ما يكون لدينا بيانات بحثية أقل عن أجسام النساء مقارنة بأجسام الرجال".
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"من خلال بناء نماذج رياضية بناءً على البيانات المتوفرة لدينا، يمكننا اختبار الكثير من الفرضيات بسرعة وتعديل التجارب بطرق قد تكون غير عملية مع البشر".
وغطى النموذج الذي طورته كل من أبو ولايتون العمليات الأيضية عبر أجزاء متعددة من الجسم، بما في ذلك القلب والكبد والجهاز الهضمي، وكذلك عبر العضلات الهيكلية والأنسجة الدهنية (أو الدهون).
كما تم تضمين عدد كبير من المستقلبات (منتجات التمثيل الغذائي)، بما في ذلك الغلوكوز والغليكوجين والأنسولين والأحماض الدهنية الحرة تم تتبع هذه المستقلبات عبر أوقات الأكل والصيام.
وقالت لايتون: "نظرًا لأن النساء لديهن دهون في الجسم أكثر من الرجال في المتوسط، فقد تعتقد أنهن يحرقن دهونًا أقل للحصول على الطاقة، لكن هذا غير صحيح".
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"تشير نتائج النموذج إلى أن النساء يخزنن المزيد من الدهون فورًا بعد تناول الوجبة ولكنهن يحرقن أيضًا المزيد من الدهون أثناء الصيام".
وفقًا للفريق، فإن عملية بيولوجية تُعرف بدورة "تي جي – إف إف أيه"، قد تكون مسؤولة عن هذه الاختلافات في استخدام الطاقة وتخزين الدهون - وهو أمر يستحق التحقيق فيه بشكل أكبر في الدراسات المستقبلية.
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