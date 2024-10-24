https://sarabic.ae/20241024/دراسة-النساء-بحاجة-لوجبات-مختلفة-عن-الرجال-لخسارة-الوزن-1094104903.html

دراسة: النساء بحاجة لوجبات مختلفة عن الرجال لخسارة الوزن

دراسة: النساء بحاجة لوجبات مختلفة عن الرجال لخسارة الوزن

سبوتنيك عربي

أشارت دراسة جديدة، إلى أن الرجال والنساء، يعالجون ويخزنون الطاقة من الأطعمة بطرق مختلفة، مما قد يؤثر على فقدان الوزن، لذلك، يمكن تخصيص اختيارات الإفطار الخاصة... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T07:42+0000

2024-10-24T07:42+0000

2024-10-24T07:42+0000

مجتمع

الصحة

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واستند البحث الذي أجراه عالمان بيولوجيان في جامعة "واترلو" في كندا، إلى نماذج تتضمن أعضاء متعددة تصف الاختلافات الرئيسية، القائمة على الجنس في الاستجابات الأيضية للطعام بعد الصيام لعدة ساعات.وقالت عالمة الأحياء الحاسوبية ستيفاني أبو، لموقع "ساينس أليرت" اليوم الخميس: "سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن أو مجرد الحفاظ على طاقتك، فإن فهم تأثير نظامك الغذائي على عملية التمثيل الغذائي أمر مهم".وبعبارة أخرى، هذا يعني أن هذه الأنواع من الأطعمة قد تكون أكثر ملاءمة للحفاظ على الطاقة عالية، وتقليل رواسب الدهون، وتنظيم مستويات السكر في الدم - على الرغم من أن وجبة الإفطار بالطبع ليست سوى جزء واحد من الصورة الإجمالية.وتقول عالمة الأحياء الرياضية أنيتا لايتون: "غالبًا ما يكون لدينا بيانات بحثية أقل عن أجسام النساء مقارنة بأجسام الرجال".وغطى النموذج الذي طورته كل من أبو ولايتون العمليات الأيضية عبر أجزاء متعددة من الجسم، بما في ذلك القلب والكبد والجهاز الهضمي، وكذلك عبر العضلات الهيكلية والأنسجة الدهنية (أو الدهون). وقالت لايتون: "نظرًا لأن النساء لديهن دهون في الجسم أكثر من الرجال في المتوسط، فقد تعتقد أنهن يحرقن دهونًا أقل للحصول على الطاقة، لكن هذا غير صحيح". وفقًا للفريق، فإن عملية بيولوجية تُعرف بدورة "تي جي – إف إف أيه"، قد تكون مسؤولة عن هذه الاختلافات في استخدام الطاقة وتخزين الدهون - وهو أمر يستحق التحقيق فيه بشكل أكبر في الدراسات المستقبلية.

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