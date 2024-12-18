https://sarabic.ae/20241218/دراسة-تناول-الحلوى-من-حين-لآخر-مفيد-لصحة-القلب-1095911817.html
دراسة: تناول الحلوى من حين لآخر مفيد لصحة القلب
دراسة: تناول الحلوى من حين لآخر مفيد لصحة القلب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة لوند في السويد، عن أن تناول الحلوى والشوكولا من حين لآخر، مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T09:23+0000
2024-12-18T09:23+0000
2024-12-18T09:23+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أمراض القلب والسكري والضغط
السكتة القلبية
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الأوعية الدموية
أضرار السكر على الأوعية الدموية
قلب
قلب بشري
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بحسب دراسات سابقة، فإن تناول الحلوى من حين لآخر قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن الدراسة الجديدة، أكدت أن أولئك الذين يتناولون الحلوى من حين لآخر، يبدو أنهم معرضون لخطر أقل للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية.وفقًا للعلماء في جامعة لوند بالسويد، فإن تناول المعجنات أو الكعك أو الشوكولاتة من حين لآخر، قد يكون أفضل للقلب من اتباع نظام غذائي "خالٍ من السكر". ومع ذلك، لا تنطبق هذه العلاقة على أنواع أخرى من استهلاك السكر، مثل المشروبات الغازية أو المحليات الأخرى.وأضافت جانزي: "يسلط هذا التباين المفاجئ الضوء على أهمية النظر ليس فقط في كمية السكر المستهلكة، ولكن أيضًا في مصدرها وسياقها".صنفت الدراسة، تناول السكر في ثلاث فئات: الإضافات السكرية (مثل العسل)، والحلويات (مثل المعجنات والحلوى)، والمشروبات المحلاة (مثل المشروبات الغازية).تم بعد ذلك مقارنة نوع السكر المضاف المستهلك بسبعة أنواع من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية، مع مراعاة العديد من عوامل الخطر الأخرى (مثل التدخين).تباينت الارتباطات بين نوع السكر ونوع مرض القلب، على سبيل المثال، ارتبطت الإضافات السكرية بزيادة خطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية الأبهرية البطنية (انتفاخات في الأوعية الدموية). ومع ذلك، بشكل عام، تم العثور على أدنى المخاطر في جميع أمراض القلب والأوعية الدموية لدى أولئك الذين اقتصروا على الحلوى من وقت لآخر.وتضيف جانزي: "بينما لا تستطيع دراستنا الرصدية إثبات العلاقة السببية، فإن هذه النتائج تشير إلى أن تناول كميات قليلة للغاية من السكر قد لا يكون ضروريًا أو مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن الدراسات المستقبلية قد تبحث بمزيد من التفصيل في الارتباطات بين السكر وأمراض القلب والسمنة.دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي لتراكم الدهون في النسيج العضلي والإضرار بالركبةدراسة تكشف نوعا شائعا من الألياف ينقص الوزن في 18 أسبوعا
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علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, السكتة القلبية, النوبة القلبية, الأوعية الدموية, أضرار السكر على الأوعية الدموية, قلب, قلب بشري, سكتة قلبية, جلطات قلبية
علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, السكتة القلبية, النوبة القلبية, الأوعية الدموية, أضرار السكر على الأوعية الدموية, قلب, قلب بشري, سكتة قلبية, جلطات قلبية
دراسة: تناول الحلوى من حين لآخر مفيد لصحة القلب
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء من جامعة لوند في السويد، عن أن تناول الحلوى والشوكولا من حين لآخر، مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.
بحسب دراسات سابقة، فإن تناول الحلوى من حين لآخر قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن الدراسة الجديدة، أكدت أن أولئك الذين يتناولون الحلوى من حين لآخر، يبدو أنهم معرضون لخطر أقل للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية.
وفقًا للعلماء في جامعة لوند بالسويد، فإن تناول المعجنات أو الكعك أو الشوكولاتة من حين لآخر، قد يكون أفضل للقلب من اتباع نظام غذائي "خالٍ من السكر". ومع ذلك، لا تنطبق هذه العلاقة على أنواع أخرى من استهلاك السكر، مثل المشروبات الغازية أو المحليات الأخرى.
تقول عالمة الأوبئة سوزان جانزي: "إن الاكتشاف الأكثر لفتًا للانتباه من دراستنا هو العلاقة المتباينة بين المصادر المختلفة للسكر المضاف، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
وأضافت جانزي: "يسلط هذا التباين المفاجئ الضوء على أهمية النظر ليس فقط في كمية السكر
المستهلكة، ولكن أيضًا في مصدرها وسياقها".
درس الباحثون حالة 69705 شخصًا في السويد، وتم اختبار المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و83 عامًا حول نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم، في عامي 1997 و2009، ثم تم تتبعهم حتى عام 2019.
صنفت الدراسة، تناول السكر في ثلاث فئات: الإضافات السكرية (مثل العسل)، والحلويات (مثل المعجنات والحلوى)، والمشروبات المحلاة (مثل المشروبات الغازية).
تم بعد ذلك مقارنة نوع السكر
المضاف المستهلك بسبعة أنواع من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية، مع مراعاة العديد من عوامل الخطر الأخرى (مثل التدخين).
تباينت الارتباطات بين نوع السكر ونوع مرض القلب،
على سبيل المثال، ارتبطت الإضافات السكرية بزيادة خطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية الأبهرية البطنية (انتفاخات في الأوعية الدموية). ومع ذلك، بشكل عام، تم العثور على أدنى المخاطر في جميع أمراض القلب والأوعية الدموية لدى أولئك الذين اقتصروا على الحلوى من وقت لآخر.
تقول جانزي: "عادةً ما توفر السكريات السائلة الموجودة في المشروبات المحلاة شعورًا أقل بالشبع من قطع الحلوى، فهي تجعلك تشعر بأنك أقل امتلاءً، مما قد يؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك".
وتضيف جانزي: "بينما لا تستطيع دراستنا الرصدية إثبات العلاقة السببية، فإن هذه النتائج تشير إلى أن تناول كميات قليلة للغاية من السكر قد لا يكون ضروريًا أو مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية".
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية،
فإن الدراسات المستقبلية قد تبحث بمزيد من التفصيل في الارتباطات بين السكر وأمراض القلب والسمنة.