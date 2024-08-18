أخصائية تكشف عن الأشخاص الذين لا ينبغي عليهم تناول البوظة

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لبنان والعالم
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06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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https://sarabic.ae/20240818/أخصائية-تكشف-عن-الأشخاص-الذين-لا-ينبغي-عليهم-تناول-البوظة-1091859859.html
أخصائية تكشف عن الأشخاص الذين لا ينبغي عليهم تناول البوظة
أخصائية تكشف عن الأشخاص الذين لا ينبغي عليهم تناول البوظة
سبوتنيك عربي
أوصت الطبيية والأخصائية الروسية، ريجينا نيكولاييفا، بإبعاد البوظة عن الأشخاص الذين يعانون من السمنة واضطرابات غذائية تتعلق بمعالجة الكربوهيدرات ولديهم أمراض في... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T08:23+0000
2024-08-18T08:23+0000
مجتمع
علوم
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واعتبرت نيكولاييفا خلال حديثها مع وكالة "سبوتنيك" أنه نظرا لحقيقة أن الجو حار جدًا هذا الصيف، فإن البوظة تحظى بشعبية كبيرة، فهي لا تحتوي على الكريمة والحليب فحسب، بل تحتوي أيضًا على الكثير من الدهون والكثير من السكر. ويترتب على ذلك، أولاً وقبل كل شيء، الأشخاص الذين لديهم اضطرابات بالجهاز الهضمي".وتابعت نيكولاييفا: "هناك اضطرابات تتعلق بالكربوهيدرات وكذلك مشاكل مرتبطة بالسمنة والسكري. ونظراً لمحتوى الحليب، يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أن يكونوا أكثر حذرا".وفقا للطبيبة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي استبعاد البوظة من نظامهم الغذائي.
https://sarabic.ae/20240624/البوظة-الدمشقية-سفيرة-المذاق-التراثي-الفريد-إلى-العالم-1090129381.html
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علوم
علوم

أخصائية تكشف عن الأشخاص الذين لا ينبغي عليهم تناول البوظة

08:23 GMT 18.08.2024
© al-masdar.netالبوظة
البوظة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© al-masdar.net
تابعنا عبر
أوصت الطبيية والأخصائية الروسية، ريجينا نيكولاييفا، بإبعاد البوظة عن الأشخاص الذين يعانون من السمنة واضطرابات غذائية تتعلق بمعالجة الكربوهيدرات ولديهم أمراض في الجهاز الهضمي.
واعتبرت نيكولاييفا خلال حديثها مع وكالة "سبوتنيك" أنه نظرا لحقيقة أن الجو حار جدًا هذا الصيف، فإن البوظة تحظى بشعبية كبيرة، فهي لا تحتوي على الكريمة والحليب فحسب، بل تحتوي أيضًا على الكثير من الدهون والكثير من السكر. ويترتب على ذلك، أولاً وقبل كل شيء، الأشخاص الذين لديهم اضطرابات بالجهاز الهضمي".
البوظة الدمشقية.. سفيرة المذاق التراثي الفريد إلى العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
البوظة الدمشقية.. سفيرة المذاق التراثي الفريد إلى العالم
24 يونيو, 11:07 GMT
وتابعت نيكولاييفا: "هناك اضطرابات تتعلق بالكربوهيدرات وكذلك مشاكل مرتبطة بالسمنة والسكري. ونظراً لمحتوى الحليب، يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أن يكونوا أكثر حذرا".
وفقا للطبيبة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي استبعاد البوظة من نظامهم الغذائي.
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