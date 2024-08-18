https://sarabic.ae/20240818/أخصائية-تكشف-عن-الأشخاص-الذين-لا-ينبغي-عليهم-تناول-البوظة-1091859859.html
أخصائية تكشف عن الأشخاص الذين لا ينبغي عليهم تناول البوظة
أخصائية تكشف عن الأشخاص الذين لا ينبغي عليهم تناول البوظة
سبوتنيك عربي
أوصت الطبيية والأخصائية الروسية، ريجينا نيكولاييفا، بإبعاد البوظة عن الأشخاص الذين يعانون من السمنة واضطرابات غذائية تتعلق بمعالجة الكربوهيدرات ولديهم أمراض في... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T08:23+0000
2024-08-18T08:23+0000
2024-08-18T08:23+0000
مجتمع
علوم
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واعتبرت نيكولاييفا خلال حديثها مع وكالة "سبوتنيك" أنه نظرا لحقيقة أن الجو حار جدًا هذا الصيف، فإن البوظة تحظى بشعبية كبيرة، فهي لا تحتوي على الكريمة والحليب فحسب، بل تحتوي أيضًا على الكثير من الدهون والكثير من السكر. ويترتب على ذلك، أولاً وقبل كل شيء، الأشخاص الذين لديهم اضطرابات بالجهاز الهضمي".وتابعت نيكولاييفا: "هناك اضطرابات تتعلق بالكربوهيدرات وكذلك مشاكل مرتبطة بالسمنة والسكري. ونظراً لمحتوى الحليب، يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أن يكونوا أكثر حذرا".وفقا للطبيبة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي استبعاد البوظة من نظامهم الغذائي.
https://sarabic.ae/20240624/البوظة-الدمشقية-سفيرة-المذاق-التراثي-الفريد-إلى-العالم-1090129381.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
أخصائية تكشف عن الأشخاص الذين لا ينبغي عليهم تناول البوظة
أوصت الطبيية والأخصائية الروسية، ريجينا نيكولاييفا، بإبعاد البوظة عن الأشخاص الذين يعانون من السمنة واضطرابات غذائية تتعلق بمعالجة الكربوهيدرات ولديهم أمراض في الجهاز الهضمي.
واعتبرت نيكولاييفا خلال حديثها مع وكالة "سبوتنيك" أنه نظرا لحقيقة أن الجو حار جدًا هذا الصيف، فإن البوظة تحظى بشعبية كبيرة، فهي لا تحتوي على الكريمة والحليب فحسب، بل تحتوي أيضًا على الكثير من الدهون والكثير من السكر. ويترتب على ذلك، أولاً وقبل كل شيء، الأشخاص الذين لديهم اضطرابات بالجهاز الهضمي".
وتابعت نيكولاييفا: "هناك اضطرابات تتعلق بالكربوهيدرات وكذلك مشاكل مرتبطة بالسمنة والسكري. ونظراً لمحتوى الحليب، يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أن يكونوا أكثر حذرا".
وفقا للطبيبة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي استبعاد البوظة من نظامهم الغذائي.