https://sarabic.ae/20241205/نوع-واحد-من-الشوكولاتة-قد-يقلل-من-خطر-الإصابة-بمرض-السكري-تعرف-إليه-1095505879.html

نوع واحد من الشوكولاتة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري... تعرف إليه

نوع واحد من الشوكولاتة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري... تعرف إليه

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين، في جامعة هارفارد للصحة العامة في ولاية ماساتشوستس، عن نوع من الشوكلاتة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T10:43+0000

2024-12-05T10:43+0000

2024-12-05T10:43+0000

مجتمع

علوم

الصحة

أمراض القلب والسكري والضغط

شوكولاتة

سكري

أضرار السكر على الأوعية الدموية

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وفقًا للدراسة الجديدة، تبين أن أولئك الذين يختارون الشوكولاتة الداكنة بدلاً من الحليب قد يجدون فائدة خفية في انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.وأجرى الباحثون دراسة حول صحة وعادات الأكل لدى 111654 شخص، متضمنة أنواع الشوكولاتة التي يتناولونها.ووفقا للدراسة، تم مراعاة العديد من العوامل الرئيسية المتعلقة بأسلوب الحياة، والنظام الغذائي. وبدا أن الشوكولاتة الداكنة تساعدهم أيضًا في الحفاظ على وزنهم.ومن الغريب أنه لم يتم العثور على مثل هذه العلاقة بين الشوكولاتة بالحليب ومرض السكري من النوع الثاني، والذي ارتبط بدلاً من ذلك بزيادة كتلة الجسم.كتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "ارتبط زيادة استهلاك الشوكولاتة الداكنة، ولكن ليس الحليب، بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".على الرغم من قيود الدراسة، فإن الارتباط بين الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني قوي بما يكفي لضمان مزيد من البحث.الشوكولاتة الداكنة غنية بـ"الفلافانول"، وهي مركبات موجودة أيضًا في الفاكهة والخضروات، والتي يُعتقد أنها لها فوائد صحية عديدة. وقد ارتبطت "الفلافانول" سابقًا، بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.وكتب الباحثون: "قد لا يؤدي تناول الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء إلى نفس الفوائد الصحية الأيضية نظرًا لمحتواها العالي من السكر المضاف، وهو عامل خطر غذائي معروف لأمراض القلب والأيض".وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت"، فإنه على الرغم من الاكتشافات الجديدة، حول كيفية تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، من الحصول على مزيد من النوم إلى تحسين أنظمتنا الغذائية، فإن معرفة أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تكون خيارًا أكثر صحة قد يساعد الأفراد على تصميم أنظمتهم الغذائية بما يفيد احتياجاتهم.دراسة تكشف عن مخاطر استخدام وسائد الماء الساخن على الجلد... فيديومادة مضافة شائعة في الأطعمة ترتبط بمخاطر صحية خفية

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علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, شوكولاتة, سكري, أضرار السكر على الأوعية الدموية