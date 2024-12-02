https://sarabic.ae/20241202/مادة-مضافة-شائعة-في-الأطعمة-ترتبط-بمخاطر-صحية-خفية-1095411110.html

مادة مضافة شائعة في الأطعمة ترتبط بمخاطر صحية خفية

مادة مضافة شائعة في الأطعمة ترتبط بمخاطر صحية خفية

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أن الـ"كاراجينان" وهي مادة مكثفة تستخدم على نطاق واسع في منتجات الألبان واللحوم، قد تزيد من نفاذية الأمعاء وتؤثر على حساسية الأنسولين لدى بعض... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T13:44+0000

2024-12-02T13:44+0000

2024-12-02T13:44+0000

مجتمع

الصحة

منوعات

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وأجرى باحثون من مستشفى جامعة توبنغن، تجربة عشوائية مزدوجة التعمية للتحقيق في الـ"كاراجينان" (E407)، التي زاد استهلاكها من 45 مجم إلى أكثر من 250 مجم يوميًا منذ سبعينيات القرن العشرين.وفحصت الدراسة آثار المادة على حساسية الأنسولين وصحة الأمعاء لدى 20 شابًا يتمتعون بصحة جيدة على مدى فترتين منفصلتين ولمدة أسبوعين.وكشفت الدراسة عن زيادة نفاذية الأمعاء بعد تناول الـ"كاراجينان"، ما يشير إلى التهاب محتمل في حاجز الأمعاء، وبالنسبة للمشاركين ذوي الوزن الأعلى، لاحظ الباحثون انخفاض فعالية الأنسولين وخاصة في الكبد، إلى جانب ارتفاع العلامات الالتهابية في الدم والعلامات المحتملة لالتهاب تحت المهاد - وهي منطقة في الدماغ ضرورية لتنظيم عملية التمثيل الغذائي.ويوضح واجنر: "تشير أبحاثنا إلى أن استهلاك الكاراجينان، على غرار ما لوحظ في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، يمكن أن يضعف وظيفة الحاجز المعوي وقد يؤدي هذا إلى عواقب صحية طويلة الأمد ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية".وبحسب مجلة "BMC Medicine"، يستند هذا البحث إلى دراسات سابقة أجريت على الحيوانات أظهرت قدرة الـ"كاراجينان" على إحداث عدم تحمل الجلوكوز وتفاقم آثار الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون.وتشير نتائج التجربة البشرية إلى أنه في حين قد يتحمل الأفراد الأصحاء الشباب التعرض للـ"كاراجينان"، فإن أولئك الذين لديهم وزن أكبر في الجسم قد يواجهون مخاطر أيضية متزايدة من هذه المادة المضافة الشائعة في الطعام.علماء روس يتوصلون لاكتشاف يؤثر على مرض السرطانكيف تؤثر قلة المال على صحتك؟ دراسة حديثة تكشف مفاجأة صادمة

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