https://sarabic.ae/20250104/7-خطوات-عملية-لتجنب-زيادة-الوزن-تعرف-عليها--1096461120.html

7 خطوات عملية لتجنب "زيادة الوزن"... تعرف عليها

7 خطوات عملية لتجنب "زيادة الوزن"... تعرف عليها

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن، وقدموا 7 خطوات عملية لتجنب "زيادة الوزن" والسمنة. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T05:58+0000

2025-01-04T05:58+0000

2025-01-04T05:58+0000

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يميل البالغون إلى اكتساب الوزن تدريجيًا مع تقدمهم في السن ويكتسبون عادةً ما متوسطه 0.5 إلى 1 كيلوغرام كل عام.في حين أن هذا لا يبدو كثيرًا كل عام، إلا أنه يصل إلى 5 كيلوغرامات على مدار عقد من الزمان. الطبيعة البطيئة ولكن الثابتة لزيادة الوزن هي السبب في أن العديد منا لن يلاحظوا الوزن الزائد المكتسب حتى نصل إلى الخمسينيات من العمر.لماذا نكتسب الوزن؟إن التحولات الدقيقة التدريجية في نمط الحياة مع تقدمنا ​​في العمر والتغيرات البيولوجية المرتبطة بالعمر تجعلنا نكتسب الوزن.تتراجع مستويات نشاطنا: يمكن أن تؤدي ساعات العمل الأطول والالتزامات العائلية إلى أن نصبح أكثر خمولاً ونحصل على وقت أقل لممارسة الرياضة، مما يعني أننا نحرق سعرات حرارية أقل.تتدهور الأنظمة الغذائية: مع جداول العمل والأسرة المحمومة، نلجأ أحيانًا إلى الأطعمة الجاهزة والسريعة. هذه الأطعمة المصنعة والتقديرية محملة بالسكريات المخفية والأملاح والدهون غير الصحية. يمكن أن يؤدي الوضع المالي الجيد في وقت لاحق من الحياة أيضًا إلى تناول المزيد من الطعام بالخارج، وهو ما يرتبط بإجمالي استهلاك أعلى للطاقة.يزداد التوتر: يزيد الإجهاد المالي والعلاقاتي والمتعلق بالعمل من إنتاج الجسم للكورتيزول، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في الطعام وتعزيز تخزين الدهون.نميل أيضًا إلى اكتساب كمية صغيرة من الوزن خلال فترات الأعياد، الأوقات المليئة بالأطعمة والمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية، عندما يتم تجاهل التمارين الرياضية والنوم غالبًا.7 خطوات عملية لمنع زيادة الوزن1. تناول الوجبات الكبيرة في بداية اليوماحرص على تناول معظم طعامك في وقت مبكر من اليوم وتقليص حجم وجباتك لضمان أن يكون العشاء هو أصغر وجبة تتناولها.يؤدي تناول وجبة إفطار منخفضة السعرات الحرارية أو صغيرة الحجم إلى زيادة الشعور بالجوع، وخاصة الشهية للحلويات، على مدار اليوم.نحن نحرق السعرات الحرارية من الوجبة بكفاءة أكبر بمقدار 2.5 مرة في الصباح مقارنة بالمساء. لذا فإن التركيز على وجبة الإفطار بدلاً من العشاء مفيد أيضًا لإدارة الوزن.2. استخدم عيدان تناول الطعام أو ملعقة صغيرة أو شوكةاجلس على الطاولة لتناول العشاء واستخدم أدوات مختلفة تشجع على تناول الطعام ببطء. يمنح هذا دماغك الوقت للتعرف على الإشارات الصادرة من معدتك والتي تخبرك بأنك ممتلئ والتكيف معها.3. تناول الخضار والفواكهاملأ طبقك بالخضروات والفواكه أولاً لدعم تناول نظام غذائي غني بالألياف والعناصر الغذائية التي ستجعلك تشعر بالشبع والراحة.يجب أن تكون الوجبات متوازنة أيضًا وأن تتضمن مصدرًا للبروتين والكربوهيدرات الكاملة والدهون الصحية لتلبية احتياجاتنا الغذائية، على سبيل المثال، البيض على الخبز المحمص المصنوع من الحبوب مع الأفوكادو.4. تناول الأطعمة الطبيعةأعد تدريب عقلك على الاعتماد على الأطعمة الطبيعية، الخضراوات الطازجة والفواكه والعسل والمكسرات والبذور. في حالتها الطبيعية، تطلق هذه الأطعمة نفس استجابة المتعة في الدماغ مثل الأطعمة المصنعة والسريعة، مما يساعدك على تجنب السعرات الحرارية غير الضرورية والسكر والملح والدهون غير الصحية.5. الحركةابحث عن طرق لدمج الأنشطة الثانوية في روتينك اليومي، مثل صعود السلالم بدلاً من المصعد، وتعزيز تمرينك من خلال تحدي نفسك لتجربة نشاط جديد. فقط تأكد من تضمين التنوع، لأن القيام بنفس الأنشطة كل يوم غالبًا ما يؤدي إلى الملل والتجنب.6. أعط النوم الأولويةحدد لنفسك هدفًا بالحصول على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، وساعد نفسك على تحقيق ذلك من خلال تجنب الشاشات لمدة ساعة أو ساعتين قبل النوم.7. زن نفسك بانتظامإن اكتساب عادة وزن نفسك أسبوعيًا، هي طريقة مضمونة للمساعدة في تجنب زيادة الوزن. حدد هدفًا وزنا معينا لنفسك في نفس اليوم وفي نفس الوقت وفي نفس البيئة كل أسبوع، واستخدم أفضل المقاييس جودة التي يمكنك تحملها.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن زيادة الوزن تؤدي إلى السمنة ومشاكل صحية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني، وهشاشة العظام، والعديد من أنواع السرطان (بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمستقيم والمريء والكلى والمرارة والرحم والبنكرياس والكبد).نوع واحد من الشوكولاتة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري... تعرف إليهنشاط رياضي يطيل العمر ويؤخر الشيخوخة... تعرف عليه

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علوم, الصحة, السمنة, أطعمة تقي من السمنة, السمنة, أطعمة, الأطعمة, أمراض القلب والسكري والضغط, سكري