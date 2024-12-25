أفضل 5 طرق لتجنب الأكل الزائد خلال موسم الأعياد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
واشنطن تعزز قواتها في سوريا وأنقرة ترفض..هل بدأ التنافس الأمريكي التركي على النفوذ
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا هي الوحيدة التي تستطيع استضافة المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
09:17 GMT
29 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241225/أفضل-5-طرق-لتجنب-الأكل-الزائد-خلال-موسم-الأعياد-1096152559.html
أفضل 5 طرق لتجنب الأكل الزائد خلال موسم الأعياد
أفضل 5 طرق لتجنب الأكل الزائد خلال موسم الأعياد
سبوتنيك عربي
قد تكون فترة موسم الأعياد وقتًا للفرح والاحتفالات، حيث يتم التلذذ بالأطعمة الشهية والوجبات، ولكن بالنسبة للكثيرين، يمكن أن تكون أيضًا فترة مليئة بالضغوط... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T09:01+0000
2024-12-25T09:01+0000
مجتمع
الصحة
عيد الميلاد
أخبار رأس السنة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096152827_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_7c98d2c6e0587ce2b26c423291f810b7.jpg
يمكن أن تظهر هذه الضغوط أحيانًا في عاداتنا الغذائية، ما يؤدي إلى ما يعرف بـ"الأكل العاطفي" أو "الأكل بسبب التوتر"، إذ أن هناك بعض الأطعمة التي نميل إلى تناولها أكثر عندما نشعر بالضغط، وهذه الأطعمة قد تؤثر سلبًا على صحتنا، بل إن اختياراتنا الغذائية قد تزيد من مستويات التوتر وتجعلنا نشعر بأسوأ حال.لماذا قد نميل أكثر للأكل عندما نكون متوترين؟استجابة الإنسان للتوتر هي شبكة من الإشارات بين الجسم والدماغ، ومن ثم يتفاعل جهازنا العصبي مع الأحداث البدنية والنفسية للحفاظ على صحتنا، إذ تساعد استجابتنا للتوتر في زيادة إنتاج الهرمونات مثل الكورتيزول والإنسولين، وكذلك إطلاق الغلوكوز والمواد الكيميائية في الدماغ لتلبية احتياجات الطاقة اليومية.وعندما نشعر بالتوتر، نجد أنفسنا أحيانًا نأكل لإشباع الارتفاع المفاجئ في احتياجات الطاقة، لكن في بعض الأحيان، قد تصبح العلاقة بالطعام مشوشة بسبب التوتر، فنربط الأكل بمشاعر سلبية مثل الغضب أو الحزن، ما يؤدي إلى دورة من "الأكل العاطفي".ماذا يمكن أن تفعله عادات الأكل المرتبطة بالتوتر؟يمكن أن يؤدي تناول الطعام الناتج عن الإجهاد على المدى القصير، كما هو الحال خلال فترة الأعياد، إلى ظهور أعراض مثل الارتجاع الحمضي وقلة النوم، خاصةً عندما يقترن بتناول الكحوليات.وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي الأكل تحت الضغط العصبي إلى زيادة الوزن والسمنة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.كيف يمكن للطعام أن يؤثر على مستويات التوتر؟الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة والسكر قد تسبب تقلبات في مستوى السكر في الدم، ما يعزز التوتر والقلق، كما أن الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية قد ترفع من استجابة الجسم الالتهابية، ما يزيد من مستويات القلق.بينما قد يساعد تناول الطعام تحت الضغط النفسي على تقليل التوتر في الوقت الراهن، إلا أن تناول الطعام تحت الضغط النفسي على المدى الطويل يرتبط بزيادة أعراض الاكتئاب وضعف الصحة النفسية.5 طرق لتجنب الأكل الزائد خلال موسم الأعيادفاكهتان "تحملان سر" العمر المديد والصحة المثالية زينة شائعة في "الكريسماس" تمتلك قدرة علاجية مدهشة وتشفي من السرطان
https://sarabic.ae/20241123/عواقب-صحية-خطيرة-لتناول-الطعام-بعد-الساعة-الخامسة-مساءا-1095119930.html
https://sarabic.ae/20241212/دراسة-تكشف-علاقة-إعلانات-الطعام-بعمر-الأطفال-1095733053.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096152827_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8e8e42ac2fe984022e84c3c4022eee28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, عيد الميلاد, أخبار رأس السنة
الصحة, عيد الميلاد, أخبار رأس السنة

أفضل 5 طرق لتجنب الأكل الزائد خلال موسم الأعياد

09:01 GMT 25.12.2024
© Getty Images / OKrasyukامرأة حزينة ومنزعجة ترتدي بيجامة وقبعة حفلات وتأكل كعكة عيد ميلادها بالملعقة وهي جالسة على السرير في غرفة نوم مزينة.
امرأة حزينة ومنزعجة ترتدي بيجامة وقبعة حفلات وتأكل كعكة عيد ميلادها بالملعقة وهي جالسة على السرير في غرفة نوم مزينة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Getty Images / OKrasyuk
تابعنا عبر
قد تكون فترة موسم الأعياد وقتًا للفرح والاحتفالات، حيث يتم التلذذ بالأطعمة الشهية والوجبات، ولكن بالنسبة للكثيرين، يمكن أن تكون أيضًا فترة مليئة بالضغوط العاطفية والنفسية.
يمكن أن تظهر هذه الضغوط أحيانًا في عاداتنا الغذائية، ما يؤدي إلى ما يعرف بـ"الأكل العاطفي" أو "الأكل بسبب التوتر"، إذ أن هناك بعض الأطعمة التي نميل إلى تناولها أكثر عندما نشعر بالضغط، وهذه الأطعمة قد تؤثر سلبًا على صحتنا، بل إن اختياراتنا الغذائية قد تزيد من مستويات التوتر وتجعلنا نشعر بأسوأ حال.

لماذا قد نميل أكثر للأكل عندما نكون متوترين؟

استجابة الإنسان للتوتر هي شبكة من الإشارات بين الجسم والدماغ، ومن ثم يتفاعل جهازنا العصبي مع الأحداث البدنية والنفسية للحفاظ على صحتنا، إذ تساعد استجابتنا للتوتر في زيادة إنتاج الهرمونات مثل الكورتيزول والإنسولين، وكذلك إطلاق الغلوكوز والمواد الكيميائية في الدماغ لتلبية احتياجات الطاقة اليومية.
وعندما نشعر بالتوتر، نجد أنفسنا أحيانًا نأكل لإشباع الارتفاع المفاجئ في احتياجات الطاقة، لكن في بعض الأحيان، قد تصبح العلاقة بالطعام مشوشة بسبب التوتر، فنربط الأكل بمشاعر سلبية مثل الغضب أو الحزن، ما يؤدي إلى دورة من "الأكل العاطفي".
طعام في الثلاجة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
مجتمع
عواقب صحية خطيرة لتناول الطعام بعد الساعة الخامسة مساء
23 نوفمبر, 17:55 GMT

ماذا يمكن أن تفعله عادات الأكل المرتبطة بالتوتر؟

يمكن أن يؤدي تناول الطعام الناتج عن الإجهاد على المدى القصير، كما هو الحال خلال فترة الأعياد، إلى ظهور أعراض مثل الارتجاع الحمضي وقلة النوم، خاصةً عندما يقترن بتناول الكحوليات.

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي الأكل تحت الضغط العصبي إلى زيادة الوزن والسمنة، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.
وجبات سريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
مجتمع
دراسة تكشف علاقة إعلانات الطعام بعمر الأطفال
12 ديسمبر, 15:16 GMT

كيف يمكن للطعام أن يؤثر على مستويات التوتر؟

الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة والسكر قد تسبب تقلبات في مستوى السكر في الدم، ما يعزز التوتر والقلق، كما أن الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية قد ترفع من استجابة الجسم الالتهابية، ما يزيد من مستويات القلق.

بينما قد يساعد تناول الطعام تحت الضغط النفسي على تقليل التوتر في الوقت الراهن، إلا أن تناول الطعام تحت الضغط النفسي على المدى الطويل يرتبط بزيادة أعراض الاكتئاب وضعف الصحة النفسية.

5 طرق لتجنب الأكل الزائد خلال موسم الأعياد

1.
تناول الطعام ببطء: انتبه لسرعة تناول الطعام، تمهل وامضغ الطعام جيدًا وضع الملعقة أو الشوكة بعد كل قضمة.
2.
واظب على مواعيد وجباتك، حتى لو كنت تأكل طعامًا أكثر من المعتاد، فإن الالتزام بنفس توقيت تناول الطعام يمكن أن يساعدك في الحفاظ على استجابة جسمك للطعام.
3.
استمر في السلوكيات الصحية الأخرى، حافظ على ممارسة الرياضة والنوم الجيد حتى في أثناء العطلات.
4.
حافظ على رطوبة جسمك، اشرب الكثير من الماء والسوائل لتساعد في تقليل الشعور بالجوع.
5.
لا تقيد نفسك في الأكل، تجنب الحرمان المفرط من الطعام قبل أو بعد أيام العيد، فهذا قد يؤدي إلى الإفراط في الأكل لاحقًا وزيادة التوتر.
فاكهتان "تحملان سر" العمر المديد والصحة المثالية
زينة شائعة في "الكريسماس" تمتلك قدرة علاجية مدهشة وتشفي من السرطان
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала