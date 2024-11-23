https://sarabic.ae/20241123/عواقب-صحية-خطيرة-لتناول-الطعام-بعد-الساعة-الخامسة-مساءا-1095119930.html

عواقب صحية خطيرة لتناول الطعام بعد الساعة الخامسة مساء

عواقب صحية خطيرة لتناول الطعام بعد الساعة الخامسة مساء

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة علمية مثيرة للقلق، إلى "عواقب صحية خطيرة" لمن يتناولون الطعام بعد الساعة الخامسة مساء. 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T17:55+0000

2024-11-23T17:55+0000

2024-11-23T17:57+0000

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وأظهرت دراسة من جامعتي كاتالونيا المفتوحة وكولومبيا، أن تناول أكثر من 45% من السعرات الحرارية بعد الخامسة مساء، يعيق قدرة الجسم على تنظيم السكر في الدم، مما يزيد خطر الإصابة بالسكري.الدراسة التي شملت أشخاصا يعانون من السمنة أو السكري، أكدت أن توقيت الوجبات يلعب دورا حاسما في صحة التمثيل الغذائي.وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Nutrition and Diabetes" 26 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عاما يعانون من السمنة أو السكري، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: مجموعة تتناول الطعام في وقت مبكر وأخرى في وقت متأخر، ورغم تناولهم نفس السعرات الحرارية، فقد أظهرت النتائج أن توقيت الوجبات له تأثير كبير على التمثيل الغذائي.كما دعمت نتائج الدراسة فعالية الصيام المتقطع، الذي يعتمد عليه حوالي 10% من الأمريكيين، والذي يقتصر فيه تناول الطعام على فترة محدودة في النهار، مما يعزز كفاءة استقلاب الغلوكوز.وأوضحت الباحثة، ديانا دياز، أن الجسم أقل قدرة على استقلاب الغلوكوز ليلا، بسبب تراجع إفراز الأنسولين وحساسية الخلايا له. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسات أخرى، مثل دراسة جامعة هارفارد، أن تناول الطعام في وقت متأخر يقلل معدل حرق السعرات ويزيد تخزين الدهون، مما يرفع خطر السمنة وأمراضها المرتبطة، مثل السكري من النوع 2.

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سبوتنيك عربي

علوم, أمراض القلب والسكري والضغط, إنقاص الوزن, الصحة