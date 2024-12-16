https://sarabic.ae/20241216/دراسة-تكشف-عن-فصيلة-من-البشر-لا-تحتاج-للنوم-لساعات-طويلة-1095836324.html
دراسة تكشف عن فصيلة من البشر لا تحتاج للنوم لساعات طويلة
دراسة تكشف عن فصيلة من البشر لا تحتاج للنوم لساعات طويلة
سبوتنيك عربي
كشف العلماء في دراسة جديدة عن وجود فصيلة "نادرة" من البشر لا تحتاج للنوم لفترات طويلة، ولا تتأثر صحتها بقلة ساعات النوم. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T13:27+0000
2024-12-16T13:27+0000
2024-12-16T13:27+0000
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بحسب الدراسات السابقة، ومن المتعارف عليه أن الإنسان يحتاج إلى النوم ما بين سبع إلى تسع ساعات ليلا، من أجل استعادة نشاطه والحفاظ على صحته، وأن النوم لفترة أقل تترتب عليه مشكلات صحية على المدى القصير والطويل وأعراض مثل ضعف الذاكرة، والاكتئاب، والخرف، وأمراض القلب، وضعف جهاز المناعة.كشفت الدراسة الجديدة عن فئة من البشر مجهزون جينيا للنوم من أربع إلى ست ساعات فقط ليلاً، دون أن يؤثر ذلك على صحتهم أو يترك لديهم شعورا بالإرهاق في اليوم التالي، وتتوقف المسألة لدى هذه المجموعة على جودة النوم وليس طول ساعاته.ووفقا للدراسة الجديدة، فإن العلماء في الماضي كانوا يعتقدون أن النوم هو أكثر من مجرد فترة للراحة، وكانوا يصفونه بأنه مرحلة لخفض طاقة الجسم استعدادا لاستعادة النشاط مجددا في اليوم التالي.ولكن وفقا للدراسات الجديدة، فإن العلماء في العصر الحديث وصفوا النوم بأنه عملية "نشطة ومركبة" يتم خلالها تعبئة مخازن الطاقة في الجسم والتخلص من السموم وتجديد الروابط العصبية وتثبيت الذكريات، وأن الحرمان من النوم تترتب عليه مشاكل صحية جسيمة.ويؤكد الباحث لويس بتسيك المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد كنا نعرف دائما أن البشر ينقسمون ما بين عصافير صباحية وبوم ليلي، وأن الغالبية العظمى تقع في منطقة متوسطة ما بين الشريحتين"، مضيفا أن الأشخاص الذين لا يحتاجون للنوم لفترات طويلة كانوا دائما موجودين، لكنهم غير ملحوظين لأنهم عادة لا يذهبون للطبيب.وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن موقع "Knowable Magazine"، فإنه تم ربط هذا الخلل بطفرة جينية معينة في أحد الجينات تعرف باسم "DEC".وقامت الدراسة الجديدة بإحداث تعديلات في الجين نفسه لدى الفئران، وترتب على ذلك أن تلك الفئران أصبحت هي الأخرى أقل احتياجا للنوم مقارنة بأقرانها. وتبين للباحثين أن إحدى وظائف هذا الجين هي التحكم في مستويات أحد الهرمونات التي تفرز في المخ ويعرف باسم "أوريكسين"، ويتمثل دور هذا الجين في تنشيط اليقظة، في حين إن نقصه يؤدي إلى حالة مرضية تعرف باسم "Narcolepsy"، وهي اضطراب في النوم يؤدي إلى الشعور بالنعاس الشديد أثناء ساعات النهار. وكشفت التحليلات أن الأشخاص الذين لا يحتاجون للنوم لساعات طويلة تتزايد لديهم معدلات إفراز هرمون "أوريكسين".ومع استمرار التجارب، اكتشف الفريق البحثي سبعة جينات مختلفة ترتبط بقلة ساعات النوم، وركز الباحثون على جين معين يطلق عليه اسم "ADRB 1"، وهو ينشط في جذع المخ وتتمثل وظيفته في ضبط عملية النوم، وعندما استطاع الباحثون عبر تقنية خاصة تنشيط هذه المنطقة من المخ التي تسمى "Dorsal Pons"، اتضح أن الفئران التي لديها طفرة في هذا الجين كانت تستيقظ بشكل أسهل وتظل مستيقظة لفترات أطول.ووجد الباحثون أيضا أن حدوث طفرة في الجين المعروف باسم "NPSR 1" يؤدي إلى قلة ساعات النوم دون أي مشكلات في الذاكرة بعكس ما قد يحدث مع غالبية البشر في حالة انخفاض عدد ساعات النوم التي يحصلون عليها.وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن موقع "Knowable Magazine"، فإن هذه الشريحة من البشر، كما أثبتت الاختبارات على فئران، محصنون فيما يبدو ضد الأمراض التي تحدث بسبب قلة النوم، كما أن حالتهم الصحية تكون في العادة جيدة بشكل استثنائي.دراسة تكشف عن تأثير خطير من قلة النومالنوم العميق يقدم لك فائدة مذهلة... تعرف على مراحله و7 طرق تدعمه
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علوم, الصحة, نوم, نوم, النعاس, الأرق, علاج الأرق
علوم, الصحة, نوم, نوم, النعاس, الأرق, علاج الأرق
دراسة تكشف عن فصيلة من البشر لا تحتاج للنوم لساعات طويلة
كشف العلماء في دراسة جديدة عن وجود فصيلة "نادرة" من البشر لا تحتاج للنوم لفترات طويلة، ولا تتأثر صحتها بقلة ساعات النوم.
بحسب الدراسات السابقة، ومن المتعارف عليه أن الإنسان يحتاج إلى النوم ما بين سبع إلى تسع ساعات ليلا، من أجل استعادة نشاطه والحفاظ على صحته، وأن النوم لفترة أقل تترتب عليه مشكلات صحية على المدى القصير والطويل وأعراض مثل ضعف الذاكرة، والاكتئاب، والخرف، وأمراض القلب، وضعف جهاز المناعة.
كشفت الدراسة الجديدة عن فئة من البشر مجهزون جينيا للنوم من أربع إلى ست ساعات فقط ليلاً، دون أن يؤثر ذلك على صحتهم أو يترك لديهم شعورا بالإرهاق في اليوم التالي، وتتوقف المسألة لدى هذه المجموعة على جودة النوم وليس طول ساعاته.
يقول الباحث لويس بتسيك، اختصاصي طب الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن "حقيقة الأمر أننا لا نفهم ماهية النوم ناهيك عن أسباب الاحتياج إليه، وهي مسألة مثيرة للدهشة، لا سيما وأن البشر ينامون في المعتاد ثلث أعمارهم".
ووفقا للدراسة الجديدة، فإن العلماء في الماضي كانوا يعتقدون أن النوم هو أكثر من مجرد فترة للراحة،
وكانوا يصفونه بأنه مرحلة لخفض طاقة الجسم استعدادا لاستعادة النشاط مجددا في اليوم التالي.
يذكر أن العالم توماس أديسون، مخترع المصباح الكهربائي، كان يصف النوم بأنه "إهدار للوقت"، بل و"إرث من زمن رجل الكهف"، وكان يزعم أنه لا ينام أكثر من أربع ساعات ليلا.
ولكن وفقا للدراسات الجديدة، فإن العلماء في العصر الحديث وصفوا النوم بأنه عملية "نشطة ومركبة" يتم خلالها تعبئة مخازن الطاقة في الجسم والتخلص من السموم وتجديد الروابط العصبية وتثبيت الذكريات، وأن الحرمان من النوم تترتب عليه مشاكل صحية جسيمة.
ويؤكد الباحث لويس بتسيك المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد كنا نعرف دائما أن البشر ينقسمون ما بين عصافير صباحية وبوم ليلي، وأن الغالبية العظمى تقع في منطقة متوسطة ما بين الشريحتين"، مضيفا أن الأشخاص الذين لا يحتاجون للنوم لفترات طويلة كانوا دائما موجودين، لكنهم غير ملحوظين لأنهم عادة لا يذهبون للطبيب.
وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"
نقلا عن موقع "Knowable Magazine"، فإنه تم ربط هذا الخلل بطفرة جينية معينة في أحد الجينات تعرف باسم "DEC".
وقامت الدراسة الجديدة بإحداث تعديلات في الجين نفسه
لدى الفئران، وترتب على ذلك أن تلك الفئران أصبحت هي الأخرى أقل احتياجا للنوم مقارنة بأقرانها.
وتبين للباحثين أن إحدى وظائف هذا الجين هي التحكم في مستويات أحد الهرمونات التي تفرز في المخ ويعرف باسم "أوريكسين"، ويتمثل دور هذا الجين في تنشيط اليقظة، في حين إن نقصه يؤدي إلى حالة مرضية تعرف باسم "Narcolepsy"، وهي اضطراب في النوم يؤدي إلى الشعور بالنعاس الشديد أثناء ساعات النهار.
وكشفت التحليلات أن الأشخاص الذين لا يحتاجون للنوم لساعات طويلة تتزايد لديهم معدلات إفراز هرمون "أوريكسين".
ومع استمرار التجارب، اكتشف الفريق البحثي سبعة جينات مختلفة ترتبط بقلة ساعات النوم،
وركز الباحثون على جين معين يطلق عليه اسم "ADRB 1"، وهو ينشط في جذع المخ وتتمثل وظيفته في ضبط عملية النوم، وعندما استطاع الباحثون عبر تقنية خاصة تنشيط هذه المنطقة من المخ التي تسمى "Dorsal Pons"، اتضح أن الفئران التي لديها طفرة في هذا الجين كانت تستيقظ بشكل أسهل وتظل مستيقظة لفترات أطول.
ووجد الباحثون أيضا أن حدوث طفرة في الجين المعروف باسم "NPSR 1" يؤدي إلى قلة ساعات النوم دون أي مشكلات في الذاكرة بعكس ما قد يحدث مع غالبية البشر في حالة انخفاض عدد ساعات النوم التي يحصلون عليها.
وبحسب الدراسة الجديدة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"
نقلا عن موقع "Knowable Magazine"، فإن هذه الشريحة من البشر، كما أثبتت الاختبارات على فئران، محصنون فيما يبدو ضد الأمراض التي تحدث بسبب قلة النوم، كما أن حالتهم الصحية تكون في العادة جيدة بشكل استثنائي.