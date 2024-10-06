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https://sarabic.ae/20241006/دراسة-تكشف-عن-أهم-أنواع-المكسرات-في-خسارة-الوزن-عند-النساء-1093482077.html
دراسة تكشف عن أهم أنواع المكسرات في خسارة الوزن عند النساء
دراسة تكشف عن أهم أنواع المكسرات في خسارة الوزن عند النساء
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام باحثون في جامعة فيكوسا الفيدرالية في البرازيل، عن أحد أهم أنواع المكسرات في خسارة الوزن وحرق الدهون، وتحسين صحة الأمعاء عند النساء. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T13:02+0000
2024-10-06T13:02+0000
مجتمع
علوم
الصحة
جوز
جوز
مكسرات
أطعمة
أطعمة تقي من السمنة
الأمعاء
إنقاص الوزن
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أثبتت الدراسة أهمية تناول الجوز البرازيلي (البندق) لدى النساء البدينات، حيث وجدوا تحسنات مرتبطة في نفاذية الأمعاء أو الأمعاء المتسربة (التي تسمح بدخول المواد السامة) والتهابات الأمعاء، وخسارة الوزن، وحرق الدهون.تميل السمنة إلى إجهاد الجسم وتؤدي إلى الالتهاب، مما يزيد من خطر الإصابة بأمرض صحية، لكن البندق يمكن أن يساعد في منعها.قام الباحثون بدراسة 46 متطوعة بمؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يصنفهن على أنهن يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، وقسموهن إلى مجموعتين. على مدار ثمانية أسابيع، اتبعت المجموعتان نظامًا غذائيًا متحكمًا في السعرات الحرارية، حيث تناولت إحدى المجموعتين وجبتين خفيفتين من البندق يوميًا، ولم تتناول المجموعة الأخرى أي نوع من البندق.بالنظر إلى المؤشرات الحيوية الرئيسية في الجسم، وجد فريق الدراسة أدلة مهمة على انخفاض الالتهاب، وتحسن نفاذية الأمعاء لدى المجموعة التي تناولت البندق، مقارنة بالمجموعة الأخرى.قد يكون هذا لأن المكسرات مليئة بالسيلينيوم، وهو عنصر يساهم بشكل كبير في الصحة البدنية في عدد من المجالات. ويُعرف السيلينيوم بقدرته على العمل كمضاد للأكسدة، وهو عنصر غذائي يمكن أن يحمي الخلايا ويقلل من التآكل.ويلعب السيلينيوم دورًا حاسمًا في التحكم في الاستجابة الالتهابية من خلال التوسط في التفاعل المتبادل بين مسارات الإجهاد التأكسدي.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه يوجد ارتباط بين المكسرات وصحة الأمعاء، بالإضافة إلى ارتباطها بانخفاض ضغط الدم.3 علامات تشير إلى أنك تستطيع فقدان وزنك بسرعة كبيرةعنصر في جسمك يجعل تمرينك "حارقا" للدهون والوزن... تعرف عليه
https://sarabic.ae/20240110/3-مكسرات-شائعة-يحذر-من-تناولها-نيئة-1084856512.html
https://sarabic.ae/20240724/الألياف-المصنفة-رقم-1-لتخفيف-الوزن-بحسب-دراسة-جديدة-1091079841.html
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علوم, الصحة, جوز, جوز, مكسرات, أطعمة, أطعمة تقي من السمنة, الأمعاء, إنقاص الوزن
علوم, الصحة, جوز, جوز, مكسرات, أطعمة, أطعمة تقي من السمنة, الأمعاء, إنقاص الوزن

دراسة تكشف عن أهم أنواع المكسرات في خسارة الوزن عند النساء

13:02 GMT 06.10.2024
© Photo / unsplash/ Felix Mittermeierصورة للجوز
صورة للجوز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
© Photo / unsplash/ Felix Mittermeier
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام باحثون في جامعة فيكوسا الفيدرالية في البرازيل، عن أحد أهم أنواع المكسرات في خسارة الوزن وحرق الدهون، وتحسين صحة الأمعاء عند النساء.
أثبتت الدراسة أهمية تناول الجوز البرازيلي (البندق) لدى النساء البدينات، حيث وجدوا تحسنات مرتبطة في نفاذية الأمعاء أو الأمعاء المتسربة (التي تسمح بدخول المواد السامة) والتهابات الأمعاء، وخسارة الوزن، وحرق الدهون.
تميل السمنة إلى إجهاد الجسم وتؤدي إلى الالتهاب، مما يزيد من خطر الإصابة بأمرض صحية، لكن البندق يمكن أن يساعد في منعها.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "يمكن أن يكون تناول الجوز البرازيلي (البندق) بانتظام استراتيجية غذائية تكميلية واعدة للسيطرة على الالتهاب منخفض الدرجة، وتحسين نفاذية الأمعاء لدى النساء ذوات الوزن الزائد (السمنة) الخاضعات لعلاج مقيد الطاقة".

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قام الباحثون بدراسة 46 متطوعة بمؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يصنفهن على أنهن يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، وقسموهن إلى مجموعتين. على مدار ثمانية أسابيع، اتبعت المجموعتان نظامًا غذائيًا متحكمًا في السعرات الحرارية، حيث تناولت إحدى المجموعتين وجبتين خفيفتين من البندق يوميًا، ولم تتناول المجموعة الأخرى أي نوع من البندق.
بالنظر إلى المؤشرات الحيوية الرئيسية في الجسم، وجد فريق الدراسة أدلة مهمة على انخفاض الالتهاب، وتحسن نفاذية الأمعاء لدى المجموعة التي تناولت البندق، مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وخلصت الدراسة إلى أن الجسم يحتاج فقط إلى حبة أو حبتين من المكسرات يوميًا للحصول على الفوائد، مثل خسارة الوزن وحرق الدهون.

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قد يكون هذا لأن المكسرات مليئة بالسيلينيوم، وهو عنصر يساهم بشكل كبير في الصحة البدنية في عدد من المجالات. ويُعرف السيلينيوم بقدرته على العمل كمضاد للأكسدة، وهو عنصر غذائي يمكن أن يحمي الخلايا ويقلل من التآكل.
ويلعب السيلينيوم دورًا حاسمًا في التحكم في الاستجابة الالتهابية من خلال التوسط في التفاعل المتبادل بين مسارات الإجهاد التأكسدي.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه يوجد ارتباط بين المكسرات وصحة الأمعاء، بالإضافة إلى ارتباطها بانخفاض ضغط الدم.
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