عنصر في جسمك يجعل تمرينك "حارقا" للدهون والوزن... تعرف عليه

عربي
بث مباشر.. انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:04 GMT
59 د
عالم سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240717/عنصر-في-جسمك-يجعل-تمرينك-حارق-للدهون-والوزن-تعرف-إليه--1090883880.html
عنصر في جسمك يجعل تمرينك "حارقا" للدهون والوزن... تعرف عليه
عنصر في جسمك يجعل تمرينك "حارقا" للدهون والوزن... تعرف عليه
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة، أجراها علماء يابانيون، عن الاختلافات الدقيقة في فئة الجزيئات المشاركة في عملية التمثيل الغذائي، التي يمكن أن تؤدي دورًا حاسمًا في إنقاص... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T13:48+0000
2024-07-17T13:48+0000
مجتمع
رياضة
الصحة
علوم
إنقاص الوزن
بروتين
بروتينات
تمارين رياضية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/11/1090883526_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_9d3ac933ba41ed2db8d6936f89e4c815.jpg
تؤدي التمارين الرياضية دورًا حاسمًا في إنقاص الوزن، ولكن يبدو أن الوزن الزائد يزول بسهولة بالنسبة لبعض الأشخاص أكثر من غيرهم. والجزيء المعني هو عبارة عن بروتين يشارك في تحلل الكربوهيدرات والدهون يسمى "PGC-1⍺"، وعلى الرغم من أنه تم ربطه، سابقًا، بالتمرين والوزن، إلا أن الآليات والعمليات المؤثرة لم تكن واضحة.في هذه الدراسة الجديدة، اكتشف فريق البحث أن متغيرات متعددة من البروتين "PGC-1⍺" تلعب دورا كبيرا في خسارة الوزن، وأن متغيرات "PGC-1αb" و"PGC-1αc" هي في الواقع التي يمكن أن تحدث فرقًا في ممارسة الرياضة وخسارة الوزن.تم تربية بعض الفئران من دون بروتينات "PGC-1αb" و"PGC-1αc". وانتهى الأمر، بأن الفئران التي لا تحتوي على البروتينات المعنية أصيبت بالسمنة وزيادة نسبة الأنسولين في دمها.بالنسبة للاختبار البشري، وجد الباحثون أن مستويات "PGC-1αb" و"PGC-1αc" تم تعزيزها عن طريق ممارسة الرياضة، مما أدى بدوره إلى عمل عملية التمثيل الغذائي في الجسم بكفاءة أكبر.تشير هذه النتائج إلى أن قدرتنا على إنتاج "PGC-1αb" و"PGC-1αc" مرتبطة بطريقة ما بمدى سهولة الحفاظ على الوزن، وهو اكتشاف كان العلماء يتوقعونه بناءً على دراسات سابقة.كما هو الحال مع أي اكتشاف جديد تمامًا، فإن عواقب النتائج ليست واضحة تمامًا، ووفقا الدراسة، يتطلب هذا الاكتشاف إجراء أبحاث مستقبلية لدراسة هذه العمليات في مجموعات أكبر وأكثر تنوعًا من الأشخاص.وبحسب الدراسة، فإن هذا يعطينا فكرة أخرى عن سبب عدم توافق نسبة ممارسة الرياضة مع فقدان الوزن لدى الجميع. مما لا شك فيه أن هناك العديد من العوامل المعنية، ولكن إذا كان من الممكن إدارة نشاط بروتين "PGC-1αb" و"PGC-1αc" بشكل مصطنع في المستقبل، فمن الممكن أن تظهر مجموعة جديدة تمامًا من علاجات فقدان الوزن.يقول أوجاوا: "إذا تم العثور على مادة تزيد من نسختي b وc، فقد يؤدي ذلك إلى تطوير أدوية تزيد من استهلاك الطاقة (خسارة الوزن) أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو حتى دون ممارسة التمارين الرياضية"، مضيفا: "مثل هذه الأدوية يمكن أن تعالج السمنة بشكل مستقل عن القيود الغذائية".علماء روس يطورون طريقة حاسوبية لـ"تحسين الصحة البدنية" دراسة: تمرين واحد بسيط هو الحل الأمثل لآلام أسفل الظهر
https://sarabic.ae/20240102/دراسة-تربط-بين-ممارسة-التمارين-الرياضية-وحجم-الدماغ-1084643433.html
https://sarabic.ae/20210905/دراسة-جديدة-تكشف-عن-تدوير-يضاعف-خسارة-الوزن-بشكل-كبير-1050048450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/11/1090883526_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fe3dcf5173a86eb4816af03a7e62fcfe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, الصحة, علوم, إنقاص الوزن, بروتين, بروتينات, تمارين رياضية
رياضة, الصحة, علوم, إنقاص الوزن, بروتين, بروتينات, تمارين رياضية

عنصر في جسمك يجعل تمرينك "حارقا" للدهون والوزن... تعرف عليه

13:48 GMT 17.07.2024
© Photo / unsplash/Kyle Kranzتمارين رياضية
تمارين رياضية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Photo / unsplash/Kyle Kranz
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة، أجراها علماء يابانيون، عن الاختلافات الدقيقة في فئة الجزيئات المشاركة في عملية التمثيل الغذائي، التي يمكن أن تؤدي دورًا حاسمًا في إنقاص الوزن.
تؤدي التمارين الرياضية دورًا حاسمًا في إنقاص الوزن، ولكن يبدو أن الوزن الزائد يزول بسهولة بالنسبة لبعض الأشخاص أكثر من غيرهم. والجزيء المعني هو عبارة عن بروتين يشارك في تحلل الكربوهيدرات والدهون يسمى "PGC-1⍺"، وعلى الرغم من أنه تم ربطه، سابقًا، بالتمرين والوزن، إلا أن الآليات والعمليات المؤثرة لم تكن واضحة.
في هذه الدراسة الجديدة، اكتشف فريق البحث أن متغيرات متعددة من البروتين "PGC-1⍺" تلعب دورا كبيرا في خسارة الوزن، وأن متغيرات "PGC-1αb" و"PGC-1αc" هي في الواقع التي يمكن أن تحدث فرقًا في ممارسة الرياضة وخسارة الوزن.
أجرى الفريق اختبارات على الفئران و10 من البشر الذكور، على أجهزة المشي ودراجات التمرين، على التوالي، ثم أخذوا عينات صغيرة من الأنسجة لمعرفة ما كان يحدث من حيث استقلاب العضلات، وحرق الدهون، واستهلاك الأكسجين.
رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
مجتمع
دراسة تربط بين ممارسة التمارين الرياضية وحجم الدماغ
2 يناير, 09:55 GMT
تم تربية بعض الفئران من دون بروتينات "PGC-1αb" و"PGC-1αc". وانتهى الأمر، بأن الفئران التي لا تحتوي على البروتينات المعنية أصيبت بالسمنة وزيادة نسبة الأنسولين في دمها.
بالنسبة للاختبار البشري، وجد الباحثون أن مستويات "PGC-1αb" و"PGC-1αc" تم تعزيزها عن طريق ممارسة الرياضة، مما أدى بدوره إلى عمل عملية التمثيل الغذائي في الجسم بكفاءة أكبر.
تشير هذه النتائج إلى أن قدرتنا على إنتاج "PGC-1αb" و"PGC-1αc" مرتبطة بطريقة ما بمدى سهولة الحفاظ على الوزن، وهو اكتشاف كان العلماء يتوقعونه بناءً على دراسات سابقة.
إنقاص الوزن باتباع عدة أساليب فعالة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2021
مجتمع
دراسة جديدة تكشف عن "تدوير" يضاعف خسارة الوزن بشكل كبير
5 سبتمبر 2021, 18:47 GMT
يقول عالم الغدد الصماء، أوغاوا واتارو، من جامعة كوبي في اليابان: "إن الفرضية القائلة بأن الجينات الموجودة في العضلات الهيكلية تحدد قابلية الإصابة بالسمنة كانت صحيحة".
كما هو الحال مع أي اكتشاف جديد تمامًا، فإن عواقب النتائج ليست واضحة تمامًا، ووفقا الدراسة، يتطلب هذا الاكتشاف إجراء أبحاث مستقبلية لدراسة هذه العمليات في مجموعات أكبر وأكثر تنوعًا من الأشخاص.
وبحسب الدراسة، فإن هذا يعطينا فكرة أخرى عن سبب عدم توافق نسبة ممارسة الرياضة مع فقدان الوزن لدى الجميع. مما لا شك فيه أن هناك العديد من العوامل المعنية، ولكن إذا كان من الممكن إدارة نشاط بروتين "PGC-1αb" و"PGC-1αc" بشكل مصطنع في المستقبل، فمن الممكن أن تظهر مجموعة جديدة تمامًا من علاجات فقدان الوزن.
يقول أوجاوا: "إذا تم العثور على مادة تزيد من نسختي b وc، فقد يؤدي ذلك إلى تطوير أدوية تزيد من استهلاك الطاقة (خسارة الوزن) أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو حتى دون ممارسة التمارين الرياضية"، مضيفا: "مثل هذه الأدوية يمكن أن تعالج السمنة بشكل مستقل عن القيود الغذائية".
علماء روس يطورون طريقة حاسوبية لـ"تحسين الصحة البدنية"
دراسة: تمرين واحد بسيط هو الحل الأمثل لآلام أسفل الظهر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "نصر الله": المقاومة في غزة حق مشروع وجبهة الإسناد اللبنانية مستمرة13:19 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала