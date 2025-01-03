https://sarabic.ae/20250103/مادتان-تضيفها-المرأة-العربية-إلى-طبختها-تتسبب-بدهون-ضارة-1096442584.html
مادتان تضيفها المرأة العربية إلى طبختها تتسبب بدهون ضارة
مادتان تضيفها المرأة العربية إلى طبختها تتسبب بدهون ضارة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن مادتين أساسيتين تستخدمهما المرأة العربية في الطبخ، تحتويان على كميات كبيرة من الدهون المتحولة أثناء تعرضها لدرجات حرارة عالية. 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T11:59+0000
2025-01-03T11:59+0000
2025-01-03T11:59+0000
مجتمع
الصحة
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/05/1048581520_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_85e23c44097cc174877656e4de26ee54.jpg
وأوضحت الدراسة التي نشرتها كجلة "ساينس تيك دايلي"، أن الثوم والبصل يحتويان على مركبات يمكن أن تتحول إلى دهون متحولة عند تعرضها لدرجات حرارة طهي عالية.ووفقا للدراسة، فإن الأحماض الدهنية المتحولة هي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تتراكم هذه الدهون الضارة على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تضييقها وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية. توجد الأحماض الدهنية المتحولة بشكل شائع في الأطعمة السريعة المقلية والمنتجات المصنعة مثل السمن والبسكويت والكعك، ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن الأحماض الدهنية المتحولة يمكن أن تتشكل أيضًا أثناء الطهي المنزلي في ظل ظروف معينة، مما يؤكد على الحاجة إلى الوعي والحذر في تحضير الوجبات.تكوين الأحماض الدهنية غير المشبعة أثناء الطهيتشير الدراسات إلى أن الأحماض الدهنية غير المشبعة يمكن أن تخضع لعملية تحويل الأيزومرات، وهي عملية إعادة تشكيل جزيئية تحولها إلى أحماض دهنية غير مشبعة عند تسخينها عند درجة حرارة 150 درجة مئوية أو أعلى.من ناحية أخرى، من المعروف أن المركبات المحتوية على الكبريت، مثل إيزوثيوسيانات وبولي سلفيدات، الموجودة في العديد من الخضروات، تعمل على تعزيز تحويل الأيزومرات الهندسية للكاروتينات (على سبيل المثال، الليكوبين في الطماطم) - وهي أصباغ طبيعية تعطي الخضروات لونها الأحمر أو البرتقالي أو الأصفر.وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت مركبات الكبريت هذه تعمل أيضًا على تعزيز تحويل الأيزومرات للأحماض الدهنية غير المشبعة في الطهي اليومي.إن فهم تأثير مركبات الكبريت الطبيعية على عملية الطهي يمكن أن يساعد في تنظيم تناول الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يتجنبون الأطعمة المصنعة، وفقا للدراسة.ولاستكشاف هذا الأمر، قام فريق بحثي ياباني بقيادة السيد جونجي أوبي من شركة نيسوي والدكتور ماساكي هوندا من جامعة ميجو بتقييم دور إيزوثيوسيانات وبولي سلفيدات في تعزيز تحويل الأحماض الدهنية غير المشبعة النباتية إلى إيزومرات أثناء الطهي.ثم أجريت الاختبارات باستخدام المكونات (الثوم والبصل والكراث والملفوف والفجل وبراعم البروكلي) والزيوت النباتية (فول الصويا وزيت الزيتون) لمحاكاة عمليات الطهي الفعلية.وكشفت الدراسة أن مركبات الكبريت تعزز بشكل كبير عملية الأيزومرية العابرة للحرارة للأحماض الدهنية غير المشبعة في الزيوت النباتية، خاصة عندما تكون درجات حرارة الطهي أعلى من 140 درجة مئوية.في الواقع، أظهرت هذه الدراسة أن الثوم والبصل يعززان بشكل كبير تحويل الأيزومرات للأحماض الدهنية غير المشبعة. وفي ظل ظروف الطهي العادية، من المتوقع أن تكون الزيادة المقابلة في نسبة الأيزومر المتحول في حدها الأدنى، على الأكثر بنسب مئوية قليلة.
https://sarabic.ae/20250103/حطام-فضائي-ضخم-يسقط-على-قرية-كينية-صور-وفيديو--1096438144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/05/1048581520_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0d43f14827703781873b914455060474.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصحة, علوم
مادتان تضيفها المرأة العربية إلى طبختها تتسبب بدهون ضارة
كشفت دراسة جديدة عن مادتين أساسيتين تستخدمهما المرأة العربية في الطبخ، تحتويان على كميات كبيرة من الدهون المتحولة أثناء تعرضها لدرجات حرارة عالية.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها كجلة "ساينس تيك دايلي"، أن الثوم والبصل يحتويان على مركبات يمكن أن تتحول إلى دهون متحولة عند تعرضها لدرجات حرارة طهي عالية.
ووفقا للدراسة، فإن الأحماض الدهنية المتحولة هي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تتراكم هذه الدهون الضارة على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تضييقها وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الأحماض الدهنية المتحولة مرتبطة بأكثر من 278000 حالة وفاة على مستوى العالم كل عام، ولتقليل المخاطر الصحية، تنصح منظمة الصحة العالمية بالحد من تناول الأحماض الدهنية المتحولة إلى أقل من 1٪ من إجمالي استهلاك الطاقة اليومي.
توجد الأحماض الدهنية المتحولة بشكل شائع في الأطعمة السريعة المقلية والمنتجات المصنعة مثل السمن والبسكويت والكعك، ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن الأحماض الدهنية المتحولة يمكن أن تتشكل أيضًا أثناء الطهي المنزلي في ظل ظروف معينة، مما يؤكد على الحاجة إلى الوعي والحذر في تحضير الوجبات.
تكوين الأحماض الدهنية غير المشبعة أثناء الطهي
تشير الدراسات إلى أن الأحماض الدهنية غير المشبعة يمكن أن تخضع لعملية تحويل الأيزومرات، وهي عملية إعادة تشكيل جزيئية تحولها إلى أحماض دهنية غير مشبعة عند تسخينها عند درجة حرارة 150 درجة مئوية أو أعلى.
من ناحية أخرى، من المعروف أن المركبات المحتوية على الكبريت، مثل إيزوثيوسيانات وبولي سلفيدات، الموجودة في العديد من الخضروات، تعمل على تعزيز تحويل الأيزومرات الهندسية للكاروتينات (على سبيل المثال، الليكوبين في الطماطم) - وهي أصباغ طبيعية تعطي الخضروات لونها الأحمر أو البرتقالي أو الأصفر.
وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت مركبات الكبريت هذه تعمل أيضًا على تعزيز تحويل الأيزومرات للأحماض الدهنية غير المشبعة في الطهي اليومي.
إن فهم تأثير مركبات الكبريت الطبيعية على عملية الطهي يمكن أن يساعد في تنظيم تناول الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يتجنبون الأطعمة المصنعة، وفقا للدراسة.
ولاستكشاف هذا الأمر، قام فريق بحثي ياباني
بقيادة السيد جونجي أوبي من شركة نيسوي والدكتور ماساكي هوندا من جامعة ميجو بتقييم دور إيزوثيوسيانات وبولي سلفيدات في تعزيز تحويل الأحماض الدهنية غير المشبعة النباتية إلى إيزومرات أثناء الطهي.
قام الباحثون أولاً بتقييم تأثيرات مركبات الكبريت في ثلاثي الجلسرين (TAGs) في نظام نموذجي باستخدام الكواشف.
ثم أجريت الاختبارات باستخدام المكونات (الثوم والبصل والكراث والملفوف والفجل وبراعم البروكلي) والزيوت النباتية (فول الصويا وزيت الزيتون) لمحاكاة عمليات الطهي الفعلية.
وكشفت الدراسة أن مركبات الكبريت تعزز بشكل كبير عملية الأيزومرية العابرة للحرارة للأحماض الدهنية غير المشبعة في الزيوت النباتية، خاصة عندما تكون درجات حرارة الطهي أعلى من 140 درجة مئوية.
وهذا ما يفسر أن طهي الخضروات الغنية بالبوليكبريتيد مثل الثوم والبصل في الزيت النباتي في درجات حرارة عالية يمكن أن يولد TFAs.
في الواقع، أظهرت هذه الدراسة أن الثوم والبصل يعززان بشكل كبير تحويل الأيزومرات للأحماض الدهنية غير المشبعة.
وفي ظل ظروف الطهي العادية، من المتوقع أن تكون الزيادة المقابلة في نسبة الأيزومر المتحول في حدها الأدنى، على الأكثر بنسب مئوية قليلة.