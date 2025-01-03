حطام فضائي ضخم يسقط على قرية كينية... صور وفيديو
© Photo / Social Media Images/ Xحطام فضائي
© Photo / Social Media Images/ X
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استقبلت قرية موكوكو في كينيا، في اليوم الأول من العام الجديد، زائرًا غير متوقع من الفضاء، ففي حوالي الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، تحطمت حلقة معدنية كبيرة تزن حوالي 1100 رطل ويبلغ قطرها 8 أقدام في القرية.
وذكرت وكالة الفضاء الكينية في بيان لها، أن أحداً لم يصب بأذى، وأن الحطام الفضائي لا يشكل خطراً مباشراً.
وقال الرائد ألويس وير، ضابط بوكالة الفضاء الكينية، لقناة تلفزيونية كينية، إن الجسم الشبيه بالحلقة "ربما يكون من مرحلة انفصال صاروخ".
Metallic object weighing about 500kgs falls from space and lands in Kenyan village east of the country – Kenya Space Agency pic.twitter.com/hNFZeLdJO9— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 2, 2025
ومن غير الواضح لمن تنتمي هذه الحلقة الصاروخية، وقال المسؤولون إنهم جمعوا قطعًا من موقع الاصطدام لمزيد من التحليل لتحديد أصولها.
وبمجرد تحديد المالك، ستستخدم وكالة الفضاء "الآليات القانونية القائمة بموجب القانون الدولي" لمحاسبة الشخص أو المنظمة، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت.
This object fell into a remote Kenyan village. It’s stated that it was loud like thunder as it crashed. Is it space debris? pic.twitter.com/lmdcfdxP3c— Tabitha Hassell (@TabithaHassell) December 31, 2024
عادةً ما يتم تصميم الحطام الفضائي إما ليحترق في الغلاف الجوي للأرض، قبل الوصول إلى اليابسة، أو يهبط في مناطق غير مأهولة بالسكان، مثل المحيط، لكن هذا لا يحدث دائمًا.
على سبيل المثال، في مايو/ أيار 2024، تحطمت قطعة من حطام سبيس إكس، بحجم غطاء محرك السيارة على درب في منتجع على قمة جبل خارج أشفيل بولاية نورث كارولينا، ولو هبطت على شخص يمشي على الدرب في ذلك اليوم، لكانت قد قتلته بالتأكيد، كما قال جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية وخبير الحطام الفضائي الرائد، لبيزنس إنسايدر في يوليو/ تموز.
وحتى الآن، لم يمت أحد بسبب الحطام الفضائي المتساقط من السماء، ربما كان أقرب قرار هو ما حدث في مارس/آذار، عندما سقطت قطعة حطام تزن رطلين وأصغر قليلاً من علبة الصودا من محطة الفضاء الدولية، واصطدمت بسقف منزل عائلة في فلوريدا. وتقاضي العائلة وكالة ناسا بشأن الحادث.