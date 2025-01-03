https://sarabic.ae/20250103/حطام-فضائي-ضخم-يسقط-على-قرية-كينية-صور-وفيديو--1096438144.html

حطام فضائي ضخم يسقط على قرية كينية... صور وفيديو

حطام فضائي ضخم يسقط على قرية كينية... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

استقبلت قرية موكوكو في كينيا، في اليوم الأول من العام الجديد، زائرًا غير متوقع من الفضاء، ففي حوالي الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، تحطمت حلقة معدنية كبيرة تزن... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T08:20+0000

2025-01-03T08:20+0000

2025-01-03T08:20+0000

مجتمع

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وذكرت وكالة الفضاء الكينية في بيان لها، أن أحداً لم يصب بأذى، وأن الحطام الفضائي لا يشكل خطراً مباشراً. وقال الرائد ألويس وير، ضابط بوكالة الفضاء الكينية، لقناة تلفزيونية كينية، إن الجسم الشبيه بالحلقة "ربما يكون من مرحلة انفصال صاروخ".وبمجرد تحديد المالك، ستستخدم وكالة الفضاء "الآليات القانونية القائمة بموجب القانون الدولي" لمحاسبة الشخص أو المنظمة، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت.على سبيل المثال، في مايو/ أيار 2024، تحطمت قطعة من حطام سبيس إكس، بحجم غطاء محرك السيارة على درب في منتجع على قمة جبل خارج أشفيل بولاية نورث كارولينا، ولو هبطت على شخص يمشي على الدرب في ذلك اليوم، لكانت قد قتلته بالتأكيد، كما قال جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية وخبير الحطام الفضائي الرائد، لبيزنس إنسايدر في يوليو/ تموز.وحتى الآن، لم يمت أحد بسبب الحطام الفضائي المتساقط من السماء، ربما كان أقرب قرار هو ما حدث في مارس/آذار، عندما سقطت قطعة حطام تزن رطلين وأصغر قليلاً من علبة الصودا من محطة الفضاء الدولية، واصطدمت بسقف منزل عائلة في فلوريدا. وتقاضي العائلة وكالة ناسا بشأن الحادث.يحول "الطلبات إلى أفعال"... نموذج جديد للذكاء الصناعي ينفذ الأوامر بشكل مستقل

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